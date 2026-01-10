Bneu Prop Firm Manager
- Utilidades
- Marvinson Salavia Caballero
- Versión: 1.0
Bneu Prop Firm Challenge Manager es una solución de negociación especializada diseñada exclusivamente para los participantes en el desafío de empresas de negociación por cuenta propia. Esta herramienta profesional proporciona un seguimiento exhaustivo de los desafíos, supervisión del cumplimiento de las reglas en tiempo real y funcionalidades de negociación esenciales para maximizar sus posibilidades de aprobar las evaluaciones de prop firm.
Principales propuestas de valor
Seguimiento exhaustivo deimpugnaciones: seguimiento en tiempo real de todas las métricas críticas de impugnación, incluidos los objetivos de beneficios, los límites máximos de detracción, las restricciones de pérdidas diarias y los requisitos de días mínimos de negociación.
Ajustes preconfigurados para las principales empresas de apuntalamiento, como FTMO, MyForexFunds (MFF), The5ers y FundedNext, con validación automática del cumplimiento de las reglas.
Detección inteligente de infracciones - Sistema de alerta proactivo que le avisa antes de infringir las reglas de impugnación, ayudando a evitar descalificaciones accidentales.
Gestión de riesgos integrada: sistema profesional de cálculo de riesgos optimizado específicamente para los requisitos de impugnación de las empresas de servicios financieros.
Seguimiento específico de fase: supervisión separada de las evaluaciones de fase 1 y fase 2 con conjuntos de reglas adecuados para cada fase.
Interfaz de panel optimizada - Diseño de panel compacto de 280×500 píxeles que proporciona toda la información esencial sobre impugnaciones sin saturar su espacio de trabajo de negociación
Características principales
Seguimiento del progreso del desafío
Seguimiento del objetivo de beneficios: Cálculo en tiempo real del progreso hacia los objetivos de beneficios requeridos (8-10% dependiendo de la firma)
Seguimiento de la reducción máxima: Supervisión continua de la detracción actual frente a los límites permitidos (normalmente 5-6%)
Supervisión del límite diario de pérdidas: Reajuste diario automático y seguimiento de las restricciones de pérdidas diarias (normalmente el 5%)
Contador de días de negociación: Seguimiento de los días de negociación completados frente a los días mínimos requeridos (normalmente 30 días)
Temporizador de retos: cuenta atrás que muestra los días restantes del periodo de evaluación.
Registro del saldo máximo: Registro automático del mayor saldo alcanzado durante el periodo de evaluación
Bloqueo del saldo inicial: registro seguro del saldo inicial para calcular con precisión el progreso.
Integración con la empresa propietaria
Preajuste FTMO: Configurado para un objetivo de beneficios del 10%, una pérdida diaria del 5%, una reducción máxima del 5% y un periodo mínimo de negociación de 30 días
Preconfiguración MFF (MyForexFunds): Optimizada para un objetivo de beneficios del 8%, una pérdida diaria del 5%, una reducción máxima del 5%, con restricciones de mantenimiento durante el fin de semana.
Preconfiguración The5ers: Optimizado para un objetivo de beneficios del 8%, pérdidas diarias del 5%, reducción máxima del 6%, periodo de evaluación de 60 días
Preconfiguración FundedNext: Configurado para un objetivo de beneficios del 8%, pérdida diaria del 5%, reducción máxima del 5%, desafío de 30 días
Configuración personalizada: Configuración totalmente adaptable para cualquier empresa propietaria o requisitos de desafío personalizados
Funciones de negociación
Gestión visual de SL/TP: Líneas rojas de stop loss y verdes de take profit directamente en el gráfico con ajuste mediante arrastrar y soltar
Cálculo automático de lotes: Dimensionamiento de posiciones basado en el riesgo que admite el riesgo porcentual o importes monetarios fijos
Ejecución de órdenes con un solo clic: Botones instantáneos de COMPRA/VENTA con colocación automática de stop loss y take profit
Gestión rápida de posiciones: Controles con un solo clic para el movimiento del punto de equilibrio, el cierre parcial de la posición y la liquidación completa
Resumen de cuenta en tiempo real: Visualización continua del saldo, el capital, la cuenta de pérdidas y ganancias flotante, la utilización de márgenes y las posiciones abiertas.
Sistema de supervisión del cumplimiento
Validación multirregla: Comprobación simultánea de todas las restricciones de impugnación activas
Indicadores de estado codificados por colores: Sistema de retroalimentación visual verde (seguro), naranja (advertencia), rojo (infracción)
Informe detallado de infracciones: Explicaciones específicas de cualquier infracción de las reglas, incluidos los valores y límites exactos
Sistema de alerta proactivo: Alerta cuando se aproxima a umbrales peligrosos antes de que se produzca la infracción real
Diseño del panel de control
Diseño optimizado: Tamaño eficiente de 280×500 píxeles que minimiza el espacio en pantalla al tiempo que maximiza la densidad de la información.
Arrastre sólo horizontal: El panel permanece anclado en la parte superior del gráfico para una visibilidad constante durante las sesiones de negociación
Agrupación lógica de la información: Seis secciones distintas organizadas para una navegación intuitiva y una rápida comprensión
Actualización de datos en tiempo real: Actualizaciones continuas en cada tick de mercado que garantizan el estado actual del desafío
Parámetros de configuración
Parámetros de impugnación
Selección de la empresa promotora: Elija entre FTMO, MFF, The5ers, FundedNext, o configuraciones personalizadas
Fase de la impugnación: Especifique la fase 1 o la fase 2 de evaluación
Configuración de la fecha de inicio: Establezca la fecha de inicio del desafío (0 para inicio inmediato)
Duración de la evaluación: Defina el periodo del desafío en días (0 para una duración ilimitada)
Porcentaje objetivo de beneficio: Porcentaje de beneficio requerido para completar el reto
Límite máximo de reducción: Porcentaje absoluto de restricción de reducción.
Límite de pérdida diaria: Porcentaje máximo de pérdida diaria permitido
Días mínimos de negociación: Número requerido de días de negociación antes de completar el reto
Registro del saldo inicial: Importe del capital inicial del reto
Configuración de negociación
Modo de cálculo del riesgo: Gestión del riesgo porcentual de la cuenta o por importe monetario fijo
Base de Aplicación del Riesgo: Cálculo del riesgo basado en el saldo de la cuenta o en el capital actual
Valor de Tolerancia al Riesgo: Porcentaje o cantidad monetaria de riesgo por operación
Opción de tamaño de lote fijo: Ajuste alternativo de tamaño de posición fija (0 = utilizar cálculo de riesgo)
Distancia de Stop Loss por defecto: Distancia de stop loss predefinida en pips
Distancia de toma de beneficios por defecto: Distancia de toma de beneficios predefinida en pips
Ajustes de ejecución de la operación
Número Mágico de Identificación: Identificador único para las operaciones generadas por el EA
Tolerancia máxima de deslizamiento: Deslizamiento permitido en puntos para la ejecución de la orden
Comentario de la operación: Texto personalizado añadido a todas las posiciones ejecutadas
Configuración de la pantalla
Posicionamiento del panel: Ubicación de las coordenadas X e Y en el gráfico
Visibilidad de líneas SL/TP: Alternar la visualización de las líneas de stop loss y take profit
Personalización del color de las líneas: Especificación del color del stop loss (rojo) y del take profit (verde)
Visualización de información: Controlar qué métricas de desafío aparecen en el panel
Protocolo operativo
Procedimiento de configuración inicial
Configuración del desafío
Seleccione el preajuste de firma propietario adecuado
Especifique la fase de impugnación (1 o 2)
Confirme los parámetros de fecha de inicio y duración
Verifique que todos los ajustes de las reglas coinciden con sus requisitos específicos de impugnación
-
Parámetros de negociación
Establezca las preferencias de gestión del riesgo (porcentaje o importe fijo)
Establecer las distancias predeterminadas de stop loss y take profit
Configure la metodología de dimensionamiento de posiciones
-
Colocación del panel
Coloque el panel en la ubicación óptima del gráfico
Garantizar la visibilidad de todas las métricas críticas del desafío
Verificar las actualizaciones de datos en tiempo real
Rutina de negociación diaria
-
-
-
-
-
Proceso de ejecución de operaciones
-
-
-
-
-
Supervisión continua
-
-
-
-
-
Gestión de retos
-
-
-
-
Objetivos demográficos
-
-
-
-
-
-
Aplicaciones prácticas
Optimización del Reto FTMO
Seguimiento del objetivo de beneficio del 10%: Seguimiento preciso del progreso hacia el beneficio requerido
Cumplimiento de la regla del 5%: Supervisión simultánea de los límites de pérdida diaria del 5% y de reducción máxima del 5%.
Cumplimiento del mínimo de 30 días: Seguimiento preciso de los requisitos de días de negociación
Gestión específica por fases: Conjuntos de reglas adecuados para las evaluaciones de Fase 1 y Fase 2
Gestión de retos de MyForexFunds
Seguimiento del objetivo de beneficios del 8%: Progreso en tiempo real hacia el objetivo de beneficios
Cumplimiento de las restricciones de fin de semana: Conocimiento de las restricciones de mantenimiento de posiciones
Consideración de la regla de coherencia: Seguimiento de los requisitos de las pautas de negociación
Conjunto completo de reglas: Todas las restricciones específicas del MFP integradas en el sistema de supervisión
Supervisión de la evaluación de The5ers
Gestión de plazos ampliados: Seguimiento de 60 días del periodo de impugnación
Límite de detracción del 6%: supervisión específica de la asignación de detracción exclusiva de The5ers
Estructura progresiva del reto: Adaptación a la metodología de evaluación específica de The5ers
Personalización de reglas: Parámetros ajustables para varios tipos de desafíos The5ers
Mejores prácticas generales para los desafíos
Gestión del riesgo por operación: Dimensionamiento coherente de las posiciones en consonancia con las limitaciones del reto
Operaciones orientadas al progreso: Centrarse en el progreso constante en lugar de intentos agresivos
Prioridad al cumplimiento de las normas: Las decisiones de negociación son secundarias al cumplimiento de las restricciones
Bucle de retroalimentación continua: Conocimiento en tiempo real del estado de los retos para informar de las decisiones comerciales.
⚠️ Consideraciones esenciales
Verificación de las reglas de impugnación: Confirme siempre que los ajustes del panel coinciden con sus requisitos específicos de impugnación; las empresas de apuntalamiento actualizan ocasionalmente sus reglas.
Exactitud del saldo inicial: Asegúrese de que el saldo inicial se registra correctamente al comienzo de la impugnación.
Consideraciones específicas del broker: Algunos corredores pueden tener requisitos exclusivos de margen o ejecución que afectan al cumplimiento de las impugnaciones.
Gestión de impugnaciones múltiples: Cuando se ejecutan desafíos simultáneos, asegúrese de que la configuración es la adecuada para cada evaluación por separado.
Práctica con cuentas de demostración: Utilice las cuentas de demostración para familiarizarse con la herramienta antes de implementar las pruebas reales.
Requisitos técnicos: Mantenga una conexión estable a Internet y asegúrese de que la plataforma MetaTrader 5 permanece operativa para una supervisión continua.
Supervisión de copias de seguridad: Si bien esta herramienta proporciona un seguimiento exhaustivo, mantenga registros personales del progreso del desafío como verificación secundaria
Camino de actualización a la versión PRO
La versión de cortesía proporciona un seguimiento exhaustivo del desafío y una supervisión básica del cumplimiento. Para una mayor protección y funciones avanzadas, considere actualizar a laVersión PRO que incluye:
Sistema de protección automatizado: Funcionalidad de pausa automática al acercarse a los límites, cierre automático al detectar infracciones y bloqueo de nuevas operaciones en condiciones de riesgo.
Mejora visual de las operaciones: Bloques de visualización de zonas de beneficios/pérdidas para una mejor evaluación del riesgo/recompensa antes de la ejecución de la operación.
Funciones avanzadas de cumplimiento: Integración de filtros de noticias, automatización de las operaciones de fin de semana y aplicación mejorada de las normas de coherencia.
Acceso prioritario al soporte técnico: Asistencia técnica mejorada y prioridad de actualización