Bneu Prop Firm Manager

Bneu Prop Firm Challenge Manager es una solución de negociación especializada diseñada exclusivamente para los participantes en el desafío de empresas de negociación por cuenta propia. Esta herramienta profesional proporciona un seguimiento exhaustivo de los desafíos, supervisión del cumplimiento de las reglas en tiempo real y funcionalidades de negociación esenciales para maximizar sus posibilidades de aprobar las evaluaciones de prop firm.

Interfaz de panel optimizada - Diseño de panel compacto de 280×500 píxeles que proporciona toda la información esencial sobre impugnaciones sin saturar su espacio de trabajo de negociación

Seguimiento específico de fase : supervisión separada de las evaluaciones de fase 1 y fase 2 con conjuntos de reglas adecuados para cada fase.

Gestión de riesgos integrada : sistema profesional de cálculo de riesgos optimizado específicamente para los requisitos de impugnación de las empresas de servicios financieros.

Detección inteligente de infracciones - Sistema de alerta proactivo que le avisa antes de infringir las reglas de impugnación, ayudando a evitar descalificaciones accidentales.

Ajustes preconfigurados para las principales empresas de apuntalamiento, como FTMO, MyForexFunds (MFF), The5ers y FundedNext, con validación automática del cumplimiento de las reglas.

Seguimiento exhaustivo de impugnaciones: seguimiento en tiempo real de todas las métricas críticas de impugnación, incluidos los objetivos de beneficios, los límites máximos de detracción, las restricciones de pérdidas diarias y los requisitos de días mínimos de negociación.

Bloqueo del saldo inicial : registro seguro del saldo inicial para calcular con precisión el progreso.

Registro del saldo máximo : Registro automático del mayor saldo alcanzado durante el periodo de evaluación

Temporizador de retos : cuenta atrás que muestra los días restantes del periodo de evaluación.

Contador de días de negociación : Seguimiento de los días de negociación completados frente a los días mínimos requeridos (normalmente 30 días)

Supervisión del límite diario de pérdidas : Reajuste diario automático y seguimiento de las restricciones de pérdidas diarias (normalmente el 5%)

Seguimiento de la reducción máxima : Supervisión continua de la detracción actual frente a los límites permitidos (normalmente 5-6%)

Seguimiento del objetivo de beneficios : Cálculo en tiempo real del progreso hacia los objetivos de beneficios requeridos (8-10% dependiendo de la firma)

Configuración personalizada : Configuración totalmente adaptable para cualquier empresa propietaria o requisitos de desafío personalizados

Preconfiguración FundedNext : Configurado para un objetivo de beneficios del 8%, pérdida diaria del 5%, reducción máxima del 5%, desafío de 30 días

Preconfiguración The5ers : Optimizado para un objetivo de beneficios del 8%, pérdidas diarias del 5%, reducción máxima del 6%, periodo de evaluación de 60 días

Preconfiguración MFF (MyForexFunds ): Optimizada para un objetivo de beneficios del 8%, una pérdida diaria del 5%, una reducción máxima del 5%, con restricciones de mantenimiento durante el fin de semana.

Preajuste FTMO : Configurado para un objetivo de beneficios del 10%, una pérdida diaria del 5%, una reducción máxima del 5% y un periodo mínimo de negociación de 30 días

Resumen de cuenta en tiempo real : Visualización continua del saldo, el capital, la cuenta de pérdidas y ganancias flotante, la utilización de márgenes y las posiciones abiertas.

Gestión rápida de posiciones : Controles con un solo clic para el movimiento del punto de equilibrio, el cierre parcial de la posición y la liquidación completa

Ejecución de órdenes con un solo clic : Botones instantáneos de COMPRA/VENTA con colocación automática de stop loss y take profit

Cálculo automático de lotes : Dimensionamiento de posiciones basado en el riesgo que admite el riesgo porcentual o importes monetarios fijos

Gestión visual de SL/TP : Líneas rojas de stop loss y verdes de take profit directamente en el gráfico con ajuste mediante arrastrar y soltar

Sistema de alerta proactivo : Alerta cuando se aproxima a umbrales peligrosos antes de que se produzca la infracción real

Informe detallado de infracciones : Explicaciones específicas de cualquier infracción de las reglas, incluidos los valores y límites exactos

Indicadores de estado codificados por colores : Sistema de retroalimentación visual verde (seguro), naranja (advertencia), rojo (infracción)

Validación multirregla : Comprobación simultánea de todas las restricciones de impugnación activas

Actualización de datos en tiempo real : Actualizaciones continuas en cada tick de mercado que garantizan el estado actual del desafío

Agrupación lógica de la información : Seis secciones distintas organizadas para una navegación intuitiva y una rápida comprensión

Arrastre sólo horizontal : El panel permanece anclado en la parte superior del gráfico para una visibilidad constante durante las sesiones de negociación

Diseño optimizado : Tamaño eficiente de 280×500 píxeles que minimiza el espacio en pantalla al tiempo que maximiza la densidad de la información.

Registro del saldo inicial : Importe del capital inicial del reto

Días mínimos de negociación : Número requerido de días de negociación antes de completar el reto

Porcentaje objetivo de beneficio : Porcentaje de beneficio requerido para completar el reto

Duración de la evaluación : Defina el periodo del desafío en días (0 para una duración ilimitada)

Configuración de la fecha de inicio : Establezca la fecha de inicio del desafío (0 para inicio inmediato)

Fase de la impugnación : Especifique la fase 1 o la fase 2 de evaluación

Selección de la empresa promotora : Elija entre FTMO, MFF, The5ers, FundedNext, o configuraciones personalizadas

Distancia de toma de beneficios por defecto : Distancia de toma de beneficios predefinida en pips

Distancia de Stop Loss por defecto : Distancia de stop loss predefinida en pips

Opción de tamaño de lote fijo : Ajuste alternativo de tamaño de posición fija (0 = utilizar cálculo de riesgo)

Valor de Tolerancia al Riesgo : Porcentaje o cantidad monetaria de riesgo por operación

Base de Aplicación del Riesgo : Cálculo del riesgo basado en el saldo de la cuenta o en el capital actual

Modo de cálculo del riesgo : Gestión del riesgo porcentual de la cuenta o por importe monetario fijo

Comentario de la operación : Texto personalizado añadido a todas las posiciones ejecutadas

Tolerancia máxima de deslizamiento : Deslizamiento permitido en puntos para la ejecución de la orden

Número Mágico de Identificación : Identificador único para las operaciones generadas por el EA

Visualización de información : Controlar qué métricas de desafío aparecen en el panel

Personalización del color de las líneas : Especificación del color del stop loss (rojo) y del take profit (verde)

Visibilidad de líneas SL/TP : Alternar la visualización de las líneas de stop loss y take profit

Posicionamiento del panel : Ubicación de las coordenadas X e Y en el gráfico

Garantizar la visibilidad de todas las métricas críticas del desafío

Coloque el panel en la ubicación óptima del gráfico

Establezca las preferencias de gestión del riesgo (porcentaje o importe fijo)

Verifique que todos los ajustes de las reglas coinciden con sus requisitos específicos de impugnación

Confirme los parámetros de fecha de inicio y duración

Seguimiento continuo de la reducción y las pérdidas diarias

Seguimiento en tiempo real del progreso hacia el objetivo de beneficios

Observe los indicadores de estado codificados por colores para comprobar el cumplimiento de las reglas.

Validar el tamaño de lote calculado en función de las restricciones del reto

Ajuste los niveles de stop loss y take profit mediante líneas de arrastrar y soltar.

Establezca la cantidad de riesgo para la próxima operación

Verificar los días restantes y el recuento de días de negociación

Confirmar que las métricas de los retos se han restablecido correctamente (especialmente la pérdida diaria)

Cumplimiento de normas : Validación continua frente a todas las restricciones de los retos

Gestión del tiempo : Seguimiento de los días restantes y de los requisitos de días de negociación

Gestión de riesgos : Reducción continua y control diario de las pérdidas

Evaluación del progreso : Revisión periódica del porcentaje de consecución del objetivo de beneficios

Personas centradas en el progreso : Traders que se benefician del seguimiento y la retroalimentación del rendimiento en tiempo real

Operadores conscientes de las reglas : Participantes que priorizan el cumplimiento estricto de las restricciones de los retos

Gestores de cuentas múltiples : Personas que gestionan varios retos de empresas de accesorios simultáneamente

Profesionales de la preparación para el reto : Operadores que practican metodologías de desafío en cuentas demo

Participantes en la fase de verificación : Personas que pasan de la fase de desafío a la verificación de cuentas financiadas

Participantes en el reto de empresas propietarias : Operadores que participan activamente en evaluaciones de FTMO, MFF, The5ers, FundedNext o similares.

Gestión específica por fases : Conjuntos de reglas adecuados para las evaluaciones de Fase 1 y Fase 2

Cumplimiento del mínimo de 30 días : Seguimiento preciso de los requisitos de días de negociación

Cumplimiento de la regla del 5% : Supervisión simultánea de los límites de pérdida diaria del 5% y de reducción máxima del 5%.

Seguimiento del objetivo de beneficio del 10% : Seguimiento preciso del progreso hacia el beneficio requerido

Conjunto completo de reglas : Todas las restricciones específicas del MFP integradas en el sistema de supervisión

Consideración de la regla de coherencia : Seguimiento de los requisitos de las pautas de negociación

Cumplimiento de las restricciones de fin de semana : Conocimiento de las restricciones de mantenimiento de posiciones

Seguimiento del objetivo de beneficios del 8% : Progreso en tiempo real hacia el objetivo de beneficios

Personalización de reglas : Parámetros ajustables para varios tipos de desafíos The5ers

Estructura progresiva del reto : Adaptación a la metodología de evaluación específica de The5ers

Límite de detracción del 6% : supervisión específica de la asignación de detracción exclusiva de The5ers

Gestión de plazos ampliados : Seguimiento de 60 días del periodo de impugnación

Bucle de retroalimentación continua : Conocimiento en tiempo real del estado de los retos para informar de las decisiones comerciales.

Prioridad al cumplimiento de las normas : Las decisiones de negociación son secundarias al cumplimiento de las restricciones

Operaciones orientadas al progreso : Centrarse en el progreso constante en lugar de intentos agresivos

Gestión del riesgo por operación : Dimensionamiento coherente de las posiciones en consonancia con las limitaciones del reto

Verificación de las reglas de impugnación: Confirme siempre que los ajustes del panel coinciden con sus requisitos específicos de impugnación; las empresas de apuntalamiento actualizan ocasionalmente sus reglas.

Exactitud del saldo inicial: Asegúrese de que el saldo inicial se registra correctamente al comienzo de la impugnación.

Consideraciones específicas del broker: Algunos corredores pueden tener requisitos exclusivos de margen o ejecución que afectan al cumplimiento de las impugnaciones.

Gestión de impugnaciones múltiples: Cuando se ejecutan desafíos simultáneos, asegúrese de que la configuración es la adecuada para cada evaluación por separado.

Práctica con cuentas de demostración: Utilice las cuentas de demostración para familiarizarse con la herramienta antes de implementar las pruebas reales.

Requisitos técnicos: Mantenga una conexión estable a Internet y asegúrese de que la plataforma MetaTrader 5 permanece operativa para una supervisión continua.