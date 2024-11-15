Trade Manager DashPlus

DashPlus es una herramienta avanzada de gestión de operaciones diseñada para mejorar la eficiencia y efectividad de sus transacciones en la plataforma MetaTrader 5. Ofrece un conjunto integral de funciones, que incluyen cálculo de riesgos, gestión de órdenes, sistemas avanzados de cuadrícula, herramientas basadas en gráficos y análisis de rendimiento.

Características Clave

1. Cuadrícula de Recuperación

Implementa un sistema de cuadrícula de promediado y flexible para gestionar operaciones durante condiciones adversas del mercado.

Permite puntos de entrada y salida estratégicos para optimizar los esfuerzos de recuperación de operaciones.

2. Cuadrícula de Apilamiento

Diseñada para maximizar los posibles rendimientos en operaciones favorables añadiendo posiciones durante fuertes movimientos del mercado.

Le permite aprovechar los mercados en tendencia ampliando las operaciones ganadoras.

3. Líneas de Pérdidas y Ganancias (P&L)

Proporciona una representación visual de los posibles escenarios de ganancia y pérdida directamente en el gráfico.

Ajuste la configuración y arrastre las líneas de P&L para evaluar varios resultados de operación antes de la ejecución.

4. Modo Cesta

Simplifica la gestión de múltiples posiciones en el mismo símbolo al combinarlas en una sola posición agregada.

Facilita el monitoreo y la aplicación de stop loss, toma de ganancias y otras modificaciones de órdenes basadas en el precio promedio.

5. Noticias en el Gráfico

Integra eventos económicos programados en sus gráficos de operaciones.

Le ayuda a mantenerse informado sobre eventos próximos que puedan afectar la volatilidad del mercado, lo que permite una mejor planificación de operaciones.

6. Alertas

Establezca alertas basadas en el tiempo o el precio con notificaciones mostradas en MT5 o enviadas a su dispositivo móvil a través de la aplicación MT5.

Útil para monitorear niveles de precios clave o sesiones de operaciones importantes.

7. Estadísticas de Rendimiento

Ofrece análisis detallados de su rendimiento de operaciones, incluidos gráficos de saldo interactivos.

Proporciona métricas exhaustivas para ayudar a identificar sus estrategias y símbolos de operación más y menos efectivos.

Funciones Adicionales

Interfaz Fácil de Usar: Interfaz gráfica intuitiva con controles completos de operación.

Interfaz gráfica intuitiva con controles completos de operación. Órdenes de Arrastrar y Soltar: Configure órdenes de mercado y pendientes directamente en el gráfico mediante la funcionalidad de arrastrar y soltar.

Configure órdenes de mercado y pendientes directamente en el gráfico mediante la funcionalidad de arrastrar y soltar. Visualización de Historial de Operaciones: Muestra operaciones históricas en el gráfico con etiquetas detalladas de ganancias.

Muestra operaciones históricas en el gráfico con etiquetas detalladas de ganancias. Gestión Remota de Operaciones : Gestione operaciones ingresadas desde su dispositivo móvil a través de DashPlus.

: Gestione operaciones ingresadas desde su dispositivo móvil a través de DashPlus. Calculadora Automática de Tamaño de Lotes: Cálculo automático del tamaño de lotes con múltiples modos de gestión de riesgos.

Cálculo automático del tamaño de lotes con múltiples modos de gestión de riesgos. Punto de Equilibrio y Stop de Arrastre Automatizado: Configure puntos de equilibrio y stops de arrastre predefinidos para gestionar posiciones abiertas.

Configure puntos de equilibrio y stops de arrastre predefinidos para gestionar posiciones abiertas. Funciones de Cierre Automático: Cierre automáticamente posiciones en función de umbrales de ganancia o pérdida, aplicable a símbolos individuales o a todos los símbolos.

Cierre automáticamente posiciones en función de umbrales de ganancia o pérdida, aplicable a símbolos individuales o a todos los símbolos. Protección de Pérdida Máxima Diaria: Establezca límites de pérdida diarios para ayudar a gestionar la exposición general al riesgo.

Establezca límites de pérdida diarios para ayudar a gestionar la exposición general al riesgo. Cierre Parcial y Reversión de Operaciones: Opciones para cerrar parcialmente posiciones o revertir operaciones según las condiciones del mercado.

Opciones para cerrar parcialmente posiciones o revertir operaciones según las condiciones del mercado. Configuración de Relación Riesgo/Recompensa: Defina relaciones de riesgo/recompensa en línea con su estrategia de operación.

Defina relaciones de riesgo/recompensa en línea con su estrategia de operación. Captura de Pantalla Rápida: Capture y guarde capturas de pantalla de sus gráficos con un solo clic.

Capture y guarde capturas de pantalla de sus gráficos con un solo clic. Visualización de Datos en Tiempo Real: Visualización en vivo de spread, Rango Verdadero Promedio (ATR), P&L flotante y temporizador de cuenta regresiva de velas en el gráfico.

Soporte y Recursos

Soporte al Cliente: Soporte en línea rápido para todos nuestros productos en MQL.

Materiales Educativos: Acceso a tutoriales en video gratuitos y cursos para ayudarle a aprovechar al máximo DashPlus.

Recursos de Operación: Estrategias de operación y archivos de configuración gratuitos.

Participación de la Comunidad: Únase a nuestra comunidad activa para interactuar con otros usuarios, recibir soporte y compartir ideas.

Preguntas Frecuentes

P: ¿Hay una prueba gratuita disponible?

R: Sí, por favor contáctenos directamente para obtener detalles sobre cómo acceder a una prueba gratuita.

P: ¿Necesito un VPS (Servidor Privado Virtual) para usar DashPlus?

R: Se recomienda un VPS si mantiene posiciones abiertas durante la noche para asegurar un funcionamiento ininterrumpido.

P: ¿Hay recursos educativos disponibles para DashPlus?

R: Sí, hay cursos y tutoriales gratuitos disponibles, contáctenos para más detalles.

P: ¿Puedo sugerir características adicionales para DashPlus?

R: Absolutamente. Agradecemos sugerencias que puedan mejorar la funcionalidad y experiencia de usuario de DashPlus.





Nota: La aplicación no funciona en el probador de estrategias.



