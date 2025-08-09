Shortcuts MT5 Hotkeys Scalping
- Utilitários
- Pablo Filipe Soares De Almeida
- Versão: 3.9
- Atualizado: 24 dezembro 2025
- Ativações: 10
Comandos principais
- B – Comprar.
- S – Vender.
- L – Buy Limit.
- M – Sell Limit.
- U – Buy Stop.
- N – Sell Stop.
- C – Fecha todas as posições abertas.
- X – Fecha uma posição específica.
- Z – Cancela todas as ordens pendentes.
- T – Trailing stop.
- P – Parcial.
- K – Breakeven.
- A - Assistente de Trading
- 1-2-3 - Compra (lotes personalizáveis)
- 4-5-6 - Venda (lotes personalizáveis)
Nota: Os atalhos padrão utilizam letras maiúsculas. Se o usuário reatribuir qualquer atalho, a nova tecla deve ser inserida em maiúscula nas configurações de entrada.
Opções de Gestão de Risco:
- Tamanho de lote fixo ou Percentual da Conta
- Taxa de risco baseada em valor monetário e distância do stop loss
- Stop loss baseado na máxima ou mínima da barra anterior com deslocamento opcional
- Stop loss baseado em faixa personalizada de candles
- SL e TP fixos em pontos
- Cálculo automático de lote com verificação de margem
Funcionalidades
- Atalhos de teclado configuráveis para ordens de mercado e pendentes, fechamento, trailing stop, fechamento parcial e breakeven.
- Suporte para Buy/Sell Limit com distância configurável em pontos.
- Funcionalidade de trailing stop baseada na máxima ou mínima da barra anterior.
- Opção para fechar todas as posições ou cancelar todas as ordens pendentes simultaneamente.
- Suporte para tamanho de lote personalizável, stop loss, take profit e configurações de Magic Number.
- Compatível com todos os símbolos e timeframes no MetaTrader 5.
Been looking for something like this for a while, works great and responsive seller. Thank you. I recommend.