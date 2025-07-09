Trend Vision

Visión de Tendencia - SuperTrend PRO

Lleve sus operaciones al siguiente nivel con una potente actualización de uno de los indicadores de seguimiento de tendencias más fiables del mercado.

SuperTrend PRO ha sido optimizado para proporcionar señales precisas basadas en la fuerza del ATR, con alertas inteligentes enviadas instantáneamente a su teléfono cada vez que se produce un cambio de tendencia.

- Notificaciones push instantáneas cuando se inicia una nueva tendencia
- Visualización en tiempo real de la dirección de la tendencia y el recuento de barras
- Cambios dinámicos de color para visualizar fácilmente el estado de la tendencia

Si usted es un scalper o un seguidor de tendencias a largo plazo, SuperTrend PRO es su herramienta ideal para filtrar el ruido y centrarse en la acción real del precio.

Construido para combinar la simplicidad con la inteligencia técnica, este indicador es un deber-tener en el conjunto de herramientas de cualquier comerciante serio.

