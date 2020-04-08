Trade Signal Indicator 5

🚀 INDICADOR DE FLECHA DE COMPRA Y VENTA ULTIMO - ¡Señales de trading profesionales!

SEÑALES DE COMERCIO DE CRISTAL CLARO CON PRECISIÓN DE PRECISIÓN. FUNCIONA EN TODOS LOS MARCOS DE TIEMPO, MEJOR EN 1HR MARCO DE TIEMPO

🎯 ¿QUÉ HACE QUE ESTE INDICADOR REVOLUCIONARIO?

✅ SIN REPINTADO - SIN CONJETURAS - ¡SIN ARREPENTIMIENTOS!

  • SEÑALES 100% PRECISAS que nunca cambian ni desaparecen.
  • OFFSET CERO - Las señales aparecen exactamente cuando deben aparecer
  • PRECISIÓN PERFECTA - Mejor O

✅ CLARIDAD VISUAL INSTANTÁNEA

  • FLECHAS AZULES CRISTALINAS para señales de COMPRA
  • FLECHAS ROSAS para señales de VENTA
  • INTERFAZ DE GRÁFICO LIMPIO - Sin líneas desordenadas ni indicadores confusos

✅ SISTEMA DE ALERTA TRIPLE - ¡NUNCA SE PIERDA UNA OPERACIÓN!

  • 🔔 ALERTAS POPUP - Notificaciones instantáneas en pantalla
  • 📧 ALERTAS POR CORREO ELECTRÓNICO - Recibe señales directamente en tu bandeja de entrada
  • 📱 NOTIFICACIONES PUSH - Alertas móviles estés donde estés

💎 CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS QUE SEPARAN A LOS GANADORES DE LOS PERDEDORES

🧠 GENERACIÓN INTELIGENTE DE SEÑALES

  • Algoritmo matemático avanzado para una detección precisa de la señal
  • Parámetros optimizados para una sensibilidad y precisión equilibradas
  • Compatible con el marco de tiempo - Funciona mejor en el marco de tiempo de 1hr, pero todos los períodos de gráficos
  • Diseñado científicamente para diversas condiciones de mercado

VISUALIZACIÓN PROFESIONAL

  • Flecha (Compra) | Flecha (Venta)
  • Auto-ajusta para TODOS los formatos de dígitos del broker (3, 4, 5 dígitos)
  • Flechas perfectamente posicionadas - Comprar por debajo de mínimos, Vender por encima de máximos

🛡️ FIABILIDAD A PRUEBA DE BALAS

  • Tecnología Zero Lag - Las señales sólo aparecen en las barras cerradas
  • Protección de memoria - Evita la duplicación de alertas
  • Funcionamiento sin errores - Comprobaciones y validaciones de seguridad integradas

🏆 POR QUÉ LOS TRADERS ELIGEN ESTE INDICADOR

💪 RENDIMIENTO PROFESIONAL

  • Identifica posibles puntos de reversión en niveles clave del mercado
  • Reduce el Ruido del Mercado con un filtrado avanzado de señales
  • Funciona en TODOS los marcos temporales - M1 a MN1
  • Compatible con TODOS los pares de divisas e instrumentos

CONFIGURACIÓN Y USO INSTANTÁNEOS

  • Instalación con un solo clic - Sin configuraciones complejas
  • Listo para Plug & Play - Comience a operar inmediatamente
  • Apto para principiantes - Señales visuales claras que cualquiera puede seguir
  • Grado profesional - Con la confianza de los traders experimentados

📊 SOLUCIÓN COMPLETA DE SEÑALES

  • Puntos de entrada - Señales claras de flecha de compra/venta
  • Claridad visual - Indicadores gráficos fáciles de leer
  • Integración de alertas - Múltiples opciones de notificación
  • Análisis histórico - Revisión de señales pasadas para el desarrollo de estrategias

🎯 PERFECTO PARA:

✅ Day Traders que buscan señales de entrada claras
✅ Swing Traders que buscan indicadores de inversión
✅ Traders activos que necesitan confirmación instantánea de las señales
✅ Principiantes que desean señales de trading sencillas y visuales
✅ Profesionales que requieren indicadores fiables y sin repintados.

    💬 SOPORTE Y CONTACTO CON EL DESARROLLADOR

    Creado por: BUKOLA OMOLOLA ADESINA
    WhatsApp: +2349131796340
    Telegram: @Abiol_a
    Perfil profesional: https://www.mql5.com/en/users/bukola14

      ⏰ OFERTA POR TIEMPO LIMITADO - ¡ACTÚA YA!

      🚨 ¡MEJORA TUS ANÁLISIS DE TRADING!

      Cada momento que retrasas es una señal potencial perdida. Mientras que usted está leyendo esto, otros comerciantes ya están utilizando este indicador para:

      • ✅ Identificar oportunidades de tendencia antes de que se desarrollen.
      • ✅ Evitar señales falsas que pueden interrumpir el análisis
      • ✅ Cronometrar las entradas de forma eficaz para una mejor gestión de las operaciones
      • ✅ Operar con confianza sabiendo que disponen de señales fiables

      💎 MEJORAR SU ANÁLISIS DE COMERCIO HOY

      Este no es un indicador más, es tu VENTAJA ANALÍTICA en los mercados. Únase a traders que:

      • Nunca se pierden señales importantes
      • Operan con una dirección clara
      • Reducen las decisiones emocionales
      • Mejoran su análisis del mercado

      🔥 ¡SU ANÁLISIS MEJORADO EMPIEZA AQUÍ!

      No deje pasar otro día sin señales claras de trading. El mercado recompensa a quienes cuentan con las herramientas de análisis adecuadas. Únete a los traders que ya han mejorado su análisis de mercado con este indicador de precisión.

      🚀 ¡COMPRA AHORA Y EMPIEZA A ANALIZAR CON CLARIDAD! 🚀

      © 2024 BUKOLA OMOLOLA ADESINA. Indicador profesional de trading. Todos los derechos reservados.


      Productos recomendados
      IVolX 2 DPOC mt5
      Denis Chebatarev
      Indicadores
      Vol 2 DPOC volumen vol 2 DOC-indicador de volumen horizontal dinámico para cualquier periodo de tiempo Principales ajustes del indicador: Volumen Fuente-selección de datos para volúmenes (tick o real) DPOCOn-activación/desactivación del indicador DPOCFrom-fecha de inicio del cálculo DPOCTo-fecha de finalización del cálculo El indicador permite seleccionar manualmente zonas del gráfico para analizar los cambios del volumen máximo a lo largo del tiempo. Puede hacerlo utilizando líneas verticale
      News Clock
      Victor Klenov
      Indicadores
      El navegador profesional de Noticias y Sesiones Comerciales ya está disponible en MetaTrader 5. ¡Ahora toda la información más importante del mercado está reunida en un solo dial! Noticias localizadas en la escala de tiempo. Planificar su tiempo de trabajo nunca ha sido tan fácil y cómodo ... La escala de noticias se puede cambiar un día, dos, una semana, un mes hacia adelante o hacia atrás (ver los detalles en el vídeo de corta duración). Todas las noticias se actualizan en tiempo real. Grac
      RSI Arrows Profesional
      Magdalena Estefania Colonna
      Indicadores
      RSI Arrows Professional v1.00 Indicador Técnico Avanzado para MetaTrader 5 Descripción General El RSI Arrows Professional es un indicador técnico sofisticado que combina el poder del RSI (Relative Strength Index) tradicional con un sistema inteligente de señales direccionales. Diseñado específicamente para traders que buscan identificar puntos de entrada y salida óptimos en el mercado, este indicador implementa estrategias conservadoras de trading basadas en análisis de momentum. Característica
      Rejection Block
      Usiola Oluwadamilol Olagundoye
      5 (1)
      Indicadores
      El indicador "Bloque de rechazo" de MetaTrader 5 ofrece a los operadores una herramienta completa para identificar y visualizar patrones de velas de rechazo, comúnmente conocidos como bloques de rechazo. Estos patrones son fundamentales para discernir posibles retrocesos o continuaciones del mercado, por lo que son muy valiosos para los operadores que buscan mejorar su análisis. Características principales: Detección de Bloques de Rechazo: El indicador escanea diligentemente los datos de precios
      FREE
      MTF Levels And Moving Averages
      Arinze Michael Ejike
      Indicadores
      MTF Levels And Moving Averages es un indicador profesional diseñado para identificar niveles clave de soporte y resistencia en múltiples marcos temporales. La herramienta ayuda a los operadores a localizar puntos de entrada y salida precisos analizando la estructura del mercado y los patrones de acción de los precios. Características principales El indicador proporciona análisis en múltiples marcos temporales que cubren simultáneamente los periodos H1, H4, D1 y W1. Identifica las zonas de oferta
      MarketMagnet
      Kelly Adediran Raymond
      Indicadores
      ¿Está listo para llevar su trading a nuevas cotas? No busque más, MarketMagnet es un indicador innovador diseñado para impulsar el éxito de sus operaciones con emoción y precisión. Impulsado por la convergencia de Momentum y CCI (Commodity Channel Index), MarketMagnet equipa a los operadores con la herramienta definitiva para determinar la dirección y los precios de entrada para una amplia gama de pares de divisas e instrumentos recomendados. Está diseñado para los operadores que buscan scalping
      Contraction And Expansion
      Usiola Oluwadamilol Olagundoye
      Indicadores
      El Asesor Experto para este indicador se puede encontrar aquí: https: //www.mql5.com/en/market/product/115564 El indicador de ruptura de contracción/expansión para MetaTrader 5 (MT5) es una potente herramienta diseñada para identificar y señalar la ruptura de formaciones alcistas y bajistas de contracción o expansión en los mercados financieros. Utilizando cálculos algorítmicos avanzados, este indicador ayuda a los operadores a detectar movimientos de precios significativos que a menudo acompañ
      FREE
      Visual Trend Reversals
      Oleksii Ferbei
      Indicadores
      Visual Trend Reversals - Indicador profesional de cambio de tendencia para MetaTrader 5 Visual Trend Reversals es un indicador moderno y eficiente para MetaTrader 5, diseñado específicamente para la identificación oportuna de puntos de inversión de tendencia y el análisis de las condiciones del mercado en cualquier instrumento: divisas, criptodivisas, acciones, índices y materias primas. El indicador está optimizado para mejorar la calidad de entrada, minimizar las señales falsas y maximizar la
      Skiey
      Vitalii Zakharuk
      Indicadores
      Skiey - ¡Indicador de soluciones fáciles! Utilizar este indicador es muy sencillo, ya que lo más simple es mirar el gráfico y actuar según las flechas de colores. Tal opción de cálculo tiene en cuenta las fluctuaciones de precios intradía y se centra en la medición de la cuota de "candelabro" en la tendencia. El algoritmo tiene en cuenta la medición de los precios, este método también hace hincapié en la medición de cada una de las caídas de precios (H / C, H / O, LC, LO) - que da información
      Limitless MT5
      Dmitriy Kashevich
      Indicadores
      Limitless MT5 es un indicador universal apto para todos los traders principiantes y experimentados. funciona en todos los pares de divisas, cryptocurrencies, acciones en bruto Limitless MT5 - ya está configurado y no requiere configuración adicional Y ahora lo principal ¿Por qué Limitless MT5? 1 ausencia total de redibujo 2 dos años de pruebas por los mejores especialistas en trading 3 la precisión de las señales correctas supera el 80% 4 buen rendimiento en el comercio durante la publi
      My PVSR
      Ashok Kumar Singha
      Indicadores
      Mi PVSR se basa en todo tipo de puntos de giro. Utilice este indicador para obtener apoyo adecuado / Zona de resistencia y el comercio en consecuencia ... Recomendación: Utilice este indicador junto con mi otro indicador --->>> Dr. Tendencia <<<---Haga clic aquí ; Para obtener el mejor resultado de salida no dude en ponerse en contacto conmigo ; Mejor de Luck Se puede utilizar para: Todos los Pares: Forex, Criptodivisas, Metales, Acciones, Índices etc. Todos los plazos Todos los Brokers Todo
      HTF Power of Three ICT
      Antonio Molinaro
      Indicadores
      HTF Power of Three (ICT) - Indicador MT5 Visión general El indicador HTF Power of Three es una implementación profesional del concepto Power of Three del Inner Circle Trader (ICT), inspirado por Larry Williams. Este indicador visualiza en tiempo real el desarrollo de velas en un marco temporal superior (HTF) en cualquier gráfico de un marco temporal inferior, lo que lo convierte en una herramienta esencial para los operadores de ICT que estudian los patrones de movimiento de los precios instituc
      Fast Directional Indicator System
      VÜqar Famİl Qanbarov
      Indicadores
      FDIS v1.08 es un indicador de tendencia y señal de múltiples capas diseñado para ofrecer una visión precisa de la dirección del mercado, la volatilidad y el impulso. Combinando el poder del suavizado del RSI, las bandas de volatilidad y las alertas cruzadas de señales, FDIS ayuda a los operadores a tomar decisiones más rápidas e informadas. Características principales: Línea Verde : RSI suavizado (Línea de precio RSI). Línea Roja : Línea de señal de comercio Línea Naranja : Línea base del
      Fractal Pattern Scanner MT5
      Young Ho Seo
      5 (1)
      Indicadores
      Introducción a Fractal Pattern Scanner El indicador fractal se refiere al indicador técnico que hace uso de la geometría fractal que se encuentra en el mercado financiero. Fractal Pattern Scanner es un indicador fractal avanzado que incorpora la última tecnología de negociación tras un exhaustivo trabajo de investigación y desarrollo de la geometría fractal en el mercado financiero. La característica más importante de Fractal Pattern Scanner es la capacidad de medir la probabilidad de punto de i
      Congestion Breakout Pro Mt5
      Noiros Tech
      Indicadores
      CONGESTION BREAKOUT PRO Este indicador explora la ruptura de las zonas de congestión . Este indicador a diferencia de cualquier otro indicador de la congestión se encuentra en el mercado en este momento, se utiliza un algoritmo avanzado no peculiar a la mayoría de los indicadores de congestión tradicionales disponibles en la actualidad. El algoritmo avanzado utilizado para definir las congestiones es en gran parte responsable de la alta tasa de zonas de congestión real y baja tasa de zonas de
      Yawabeh SD Volume Suit V1
      SHEHZADA BEHRAM
      Indicadores
      Yawabeh SD Pro - Indicador Profesional de Oferta y Demanda Opere de forma más inteligente con zonas de oferta/demanda confirmadas por volumen Nuestro algoritmo de grado institucional identifica zonas de reversión de alta probabilidad antes de que el precio reaccione, dándole ventaja en Forex, Cripto y Acciones. Características principales Confirmación Multi-Tiempo - Vea la fuerza de la tendencia a través de múltiples marcos de tiempo simultáneamente - Alinee sus operaciones con el impulso del
      King Binary Forex Dashboard
      Md Meraz Mahmud
      Indicadores
      ¡ Hola Allí, Hoy quiero mostrarles mi nuevo indicador investigable fore COMPRA VENTA, funciona todos los activos, y también funciona Derive activo volatilidad! que el trabajo de todos los plazos, pero recomiendo empezar 5 minutos a H1 cuando reciba una señal acaba de tomar el comercio y la estancia esperar a que su toma de beneficios activo Todos los principales pares y menores TRABAJA TAMBIÉN XAUUSD resultados fantásticos, para obtener más información,,, mensaje gracias
      Plasma Trend
      Sabina Fik
      Indicadores
      El indicador Plasma Trend es una sencilla indicación técnica que se utiliza para determinar la dirección de la tendencia actual en el mercado. El indicador Plasma Trend es una potente herramienta para determinar la dirección de la tendencia en el mercado Forex. Se basa tanto en indicadores técnicos estándar como en cálculos matemáticos propios, lo que proporciona una determinación de la tendencia más precisa y fiable. Su implementación en forma de líneas de dos colores simplifica la determinaci
      WaveTheory Fully automatic calculation
      Kaijun Wang
      Indicadores
      ¡Este indicador es un indicador para el análisis automático de ondas que es perfecto para practicar el trading real! Caso... Nota:   No estoy acostumbrado a usar nombres occidentales para clasificar las ondas. Debido a la influencia de la convención de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nombré la onda básica como   pluma   y la banda de onda secundaria como   segmento   . Al mismo tiempo, el segmento tiene la dirección de la tendencia. Se nombra   el segmento de tendencia principa
      Binary Options Momentum Signals Mt5
      Majeed Odubela
      Indicadores
      INTRODUCCIÓN AL SISTEMA : El Sistema Momentum de Opciones Binarias está diseñado específicamente para el comercio de opciones binarias. A diferencia de otros sistemas e indicadores que fueron adoptados de otros entornos comerciales para las opciones binarias. No es de extrañar por qué muchos de estos sistemas no hacer dinero. Un hecho muy importante que debe tenerse en cuenta es el hecho de que la aplicación de Martingala no es necesario. Por lo tanto lo que es más seguro para el uso de los com
      Forex Buy Sell Arrow Premium MT5
      Md Meraz Mahmud
      Indicadores
      Hola Quiero presentar El Forex Comprar Vender Flecha Premium MT5 recientemente la liberación de este indicador de primera calidad! su 1000% No Repintar Indicador, Funciona perfectamente bien,, lo probé día a día, Sólo la mente que sopla Resultado, Incluyendo Algoritmo tendencia de gran alcance! ¿Cómo funciona? así, funciona fórmula tendencia del mercado, cuando la tendencia alcista o cuando la tendencia bajista, Recomendar marco de tiempo M30, H1 funciona todos los plazos, y todos los
      Index Statistics and Session Level Analysis MT5
      LEE SAMSON
      Indicadores
      Deja de adivinar. Empieza a operar con una ventaja estadística. Los índices bursátiles no se negocian como el forex. Tienen sesiones definidas, gaps nocturnos y siguen patrones estadísticos predecibles. Este indicador te proporciona los datos de probabilidad que necesitas para operar índices como el DAX, S&P 500 y Dow Jones con confianza. Qué lo hace diferente La mayoría de los indicadores te muestran lo que pasó. Este te muestra lo que probablemente pasará después. Cada día de trading, el indic
      Candlestick Patterns Scanner MT5
      KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
      Indicadores
      KT Candlestick Patterns Scanner es un escáner Multi-Símbolo y Multi-Marco de Tiempo que obtiene y muestra varios patrones de velas en 28 pares de divisas y 9 marcos de tiempo simultáneamente . El escáner encuentra los patrones de velas cargando el indicador KT Candlestick Patterns como recurso en segundo plano. Características El escáner puede encontrar patrones de velas en 252* combinaciones de símbolos y marcos temporales desde un único gráfico. Abra el gráfico de la señal cargado con una pla
      Break Retest
      Ongkysetiawan
      Indicadores
      ROMPER VOLVER A PROBAR NO REPINTAR. FUNCIONA MEJOR A PARTIR DE M15. Ventajas Menos falsas rupturas . Combinando confirmación de cierre + retest + filtro de cierre previo se reduce el ruido frente a las rupturas de máximos y mínimos. Planes de ejecución más ajustados . La línea de nivel trazada proporciona un punto objetivo para las entradas, la colocación del stop (justo por encima del nivel) y la estructura de toma de beneficios parciales. Confianza sin repintado . Las señales se colocan en la
      Xtrade Trend Detector
      Dago Elkana Samuel Dadie
      Indicadores
      Xtrade Trend Detector es un indicador capaz de encontrar las mejores oportunidades para tomar una posición en cualquier mercado de valores. De hecho, es una gran herramienta para scalpers pero también para Daytraders. Por lo tanto, puede utilizarlo para identificar las zonas para el comercio, que se adapta fácilmente en un gráfico. Yo lo utilizo para detectar tendencias en plazos grandes y tomar posiciones en plazos pequeños. No dudes en darme tu opinión si lo pruebas.
      CrossMaster PRO
      Abderrahmane Benali
      Indicadores
      CrossMaster PRO - Donde se revelan las tendencias CrossMaster PRO es un indicador de precisión diseñado para identificar los momentos críticos en los que la dirección del mercado comienza a cambiar. Mediante el seguimiento de la interacción entre dos medias móviles, proporciona señales claras exactamente cuando el momento es más importante. Diseñado para los operadores que valoran la claridad sobre el ruido, esta herramienta transforma simples cruces en información procesable, con el apoyo de a
      News Tracker Trend Bands
      Sahib Ul Ahsan
      Indicadores
      Convierta su gráfico en un tablero de operaciones profesional que le muestre hacia dónde fluyen los precios y cuándo se producirá la próxima sacudida, sin cargar ni una sola ventana adicional. Este indicador combina una cinta MA de seguimiento de precios con un radar de noticias en directo directamente en el gráfico, lo que le ofrece tanto la tendencia como el riesgo de eventos de un solo vistazo. Cinta de tendencia - Lea la tendencia del mercado al instante Una suave cinta de media móvil escalo
      Market session with fibonacci
      Batsukh Sumchin Khuyagbaatar
      Indicadores
      Este indicador es el indicador más común que usamos todos los días, incluidas nuestras estrategias más utilizadas, ICT y SMC, los límites de Stop Loss y los límites de liquidez que ocurren en las horas de apertura y cierre de los intercambios, así como el volumen de intercambios con Fibonacci y haciendo zoom in y out, y las acciones más comunes que desea ver, como seleccionar el movimiento de intercambio que desea ver y tirar de Fibonacci, son indicadores completamente automáticos que le permite
      BoS CHoCH Indicator
      Usiola Oluwadamilol Olagundoye
      Indicadores
      El Asesor Experto para este indicador se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/market/product/115445 El indicador de Ruptura de Estructura (BoS) y Cambio de Carácter es una potente herramienta diseñada para identificar puntos de inflexión clave en los movimientos de los precios en los gráficos financieros. Mediante el análisis de la acción del precio, este indicador destaca los casos en los que el mercado pasa de una tendencia a una posible fase de inversión o consolidación. Utilizando
      Arrow Trends
      Saad Janah
      Indicadores
      Arrow Trends - Señales de entrada claras para MetaTrader 5 Arrow Trends es un indicador de flecha profesional para MetaTrader 5 diseñado para proporcionar señales de entrada en la dirección de la tendencia predominante. Si usted está scalping, day trading, o swing trading, Arrow Trends le ayuda a identificar oportunidades fuertes. Características principales: Señales sin repintado: Una vez que aparece una flecha, nunca desaparece. Entradas centradas en la tendencia: Las señales se alinean con la
      Los compradores de este producto también adquieren
      Divergence Bomber
      Ihor Otkydach
      4.96 (76)
      Indicadores
      Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
      Azimuth Pro
      Ottaviano De Cicco
      Indicadores
      PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
      ARIPoint
      Temirlan Kdyrkhan
      1 (1)
      Indicadores
      ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
      Quantum TrendPulse
      Bogdan Ion Puscasu
      5 (20)
      Indicadores
      Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
      Grabber System MT5
      Ihor Otkydach
      4.8 (20)
      Indicadores
      Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
      RelicusRoad Pro MT5
      Relicus LLC
      5 (24)
      Indicadores
      ¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
      Berma Bands
      Muhammad Elbermawi
      5 (7)
      Indicadores
      El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
      Smart Price Action Concepts MT5
      Issam Kassas
      4 (14)
      Indicadores
      Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
      Macroeconomic Analyzer
      DARIO GALLIONE
      Indicadores
      Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
      Matreshka
      Dimitr Trifonov
      5 (2)
      Indicadores
      Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
      Advanced Supply Demand MT5
      Bernhard Schweigert
      4.5 (14)
      Indicadores
      ¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
      Quantum Trend Sniper
      Bogdan Ion Puscasu
      4.74 (53)
      Indicadores
      Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
      Entry Points Pro for MT5
      Yury Orlov
      4.47 (136)
      Indicadores
      Este es un genial indicador para MT5 que ofrece señales precisas para entrar en una transacción sin redibujar. Se puede aplicar a cualquier activo financiero: fórex, criptomonedas, metales, acciones, índices. Nos dará valoraciones bastante precisas y nos dirá cuándo es mejor abrir y cerra una transacción. Eche un vistazo  al vídeo  (6:22), ¡contiene un ejemplo de procesamiento de una sola señal que ha amortizado el indicador! La mayoría de los tráders mejoran sus resultados comerciales durante l
      SynaptixQuant Dominance Matrix
      Devie Arevalo Montemayor
      5 (1)
      Indicadores
      Matriz de dominancia de SynaptixQuant: Extracción del estado del mercado de nivel institucional Diseñada para operadores que necesitan una visión basada en datos del comportamiento del mercado más allá de los indicadores superficiales. La matriz de dominancia de Synaptix Quant (SQ) no es una visualización convencional de la fortaleza de las divisas. Detrás de su interfaz intencionadamente simplificada se esconde una sofisticada arquitectura analítica diseñada para cuantificar las condiciones de
      FootprintOrderflow
      Jingfeng Luo
      5 (3)
      Indicadores
      FOOTPRINTORDERFLOW: La guía autorizada ( Este indicador también es compatible con los proveedores económicos que no ofrecen datos DOM ni datos BID/ASK) 1. Visión general FOOTPRINTORDERFLOW es una herramienta avanzada de análisis de Flujo de Órdenes diseñada para MetaTrader 5 (MT5). A diferencia de los gráficos de velas tradicionales que sólo muestran OHLC (Open, High, Low, Close), este indicador analiza los datos de Tick en tiempo real para visualizar la microestructura dentro de cada vela. L
      Gartley Hunter Multi
      Siarhei Vashchylka
      5 (11)
      Indicadores
      Gartley Hunter Multi - Un indicador para buscar patrones armónicos simultáneamente en docenas de instrumentos de negociación y en todos los plazos posibles. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Ventajas 1. Patrones: Gartley, Mariposa, Tiburón, Cangrejo. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Búsqueda simultánea de patrones. 2. Búsqueda simultánea de patrones en docenas de instrumentos de negociación y en todos los plazos posibles 3. Búsqueda de patrones de todos los t
      Shock Pullback
      Suleiman Alhawamdah
      5 (1)
      Indicadores
      Simplemente, puedes comenzar a operar cuando el movimiento de los números blancos —conocidos como "pips"— empiece a aparecer junto a la vela actual. Los "pips" blancos indican que una operación de compra o venta está activa y se mueve en la dirección correcta, como lo indica su color blanco. Cuando el movimiento de los pips blancos se detiene y se convierte en un color verde estático, esto señala el fin del impulso actual. El color verde de los números representa la ganancia total obtenida en "
      Advanced Currency Strength28 MT5
      Bernhard Schweigert
      5 (3)
      Indicadores
      ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador es una herramienta única, de alta calidad y asequible porque hemos incorporado una serie de características propias y una nueva fórmula. ¡Con sólo UN gráfico puede leer la Fuerza de la Divisa para 28 pares de Divisas! Imagínese cómo mejorará su operativa porque podrá señalar el punto exacto de activación de una nueva tendencia o de una oportunidad de scalping. Manual del usuario: haga   clic aquí Ese es el primero, ¡
      ARIScalping
      Temirlan Kdyrkhan
      Indicadores
      ARIScalp es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev op
      Micro gravity regression AIselfregulation system
      Jingfeng Luo
      Indicadores
      Indicador de sistema holográfico de mercado adaptativo AI basado en la teoría de la microestructura y el campo Resumen: El objetivo de este artículo es explorar los principios de construcción y el mecanismo de aplicación de una novedosa herramienta de análisis de los mercados financieros: el sistema de autorregulación de IA por regresión de microgravedad. Este sistema fusiona la teoría de la microestructura del mercado, la mecánica clásica (modelos de elasticidad y gravedad), la teoría de la ent
      Quantum Breakout Indicator PRO MT5
      Bogdan Ion Puscasu
      5 (7)
      Indicadores
      Introduciendo       Quantum Breakout PRO   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que comercia con Breakout Zones. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Desglose cuántico PRO       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su innovadora y dinámica estrategia de zona de ruptura. El indicador de ruptura cuántica le dará flechas de señal en las zonas de ruptura con 5 zonas ob
      Trend Forecaster
      Alexey Minkov
      5 (7)
      Indicadores
      El indicador Trend Forecaster utiliza un algoritmo exclusivo para determinar los puntos de entrada de una estrategia de ruptura. El indicador identifica grupos de precios, analiza el movimiento de los precios cerca de los niveles y proporciona una señal cuando el precio rompe un nivel. El indicador Trend Forecaster es adecuado para todos los activos financieros, incluyendo divisas (Forex), metales, acciones, índices y criptomonedas. También puede ajustar el indicador para que funcione en cualqu
      MonsterDash Harmonic Indicator MT5
      Paul Geirnaerdt
      3 (4)
      Indicadores
      MonsterDash Indicador de Armónicos es un tablero de patrones armónicos. Reconoce todos los patrones principales. MonsterDash es un tablero que muestra todos los patrones detectados para todos los símbolos y (casi) todos los plazos en formato ordenable y desplazable . Los usuarios pueden añadir sus propios patrones definidos por el usuario . MonsterDash puede abrir y actualizar gráficos con el patrón encontrado. Configuración Los ajustes por defecto de MonsterDash son lo suficientemente buenos l
      Gold Indicator MT5
      MQL TOOLS SL
      Indicadores
      Adéntrese en el mundo de las operaciones de divisas con confianza, claridad y precisión utilizando el Indicador Oro , una herramienta de última generación diseñada para llevar su rendimiento en las operaciones al siguiente nivel. Tanto si es un profesional experimentado como si acaba de comenzar su andadura en los mercados de divisas, el Indicador Oro le proporciona una visión poderosa y le ayuda a operar de forma más inteligente, no más difícil. Basado en la sinergia probada de tres indicadore
      Impulse correction and SCOB mapper WinWorld
      LEGEX LTD
      Indicadores
      DESCRIPCIÓN ICSM (Impulse-Correction SCOB Mapper) es el indicador que analiza el movimiento del precio e identifica impulsos válidos, correcciones y SCOBs (Single Candle Order Block). Es una herramienta poderosa que se puede utilizar con cualquier tipo de análisis técnico porque es flexible, informativa, fácil de usar y mejora sustancialmente la conciencia del trader sobre las zonas de interés más líquidas. CONFIGURACIÓN General | Visuales Tema de color — define el tema de color del ICSM.
      AriX
      Temirlan Kdyrkhan
      1 (4)
      Indicadores
      Indicador AriX para MT5 Una potente herramienta de seguimiento de tendencias y evaluación de señales AriX es un indicador personalizado para MT5 que combina medias móviles y una lógica de riesgo/recompensa basada en ATR para generar señales claras de compra/venta. Visualiza niveles SL/TP dinámicos, evalúa resultados de operaciones pasadas y muestra estadísticas de ganancias/pérdidas en un panel limpio en el gráfico. Las principales funciones son: Señales de compra/venta basadas en cruces de MA
      ARICoins
      Temirlan Kdyrkhan
      Indicadores
      ARICoin es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento de rendimiento incorporado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en directo. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev opcion
      Advanced Currency Impulse with Alert MT5
      Bernhard Schweigert
      5 (1)
      Indicadores
      Este indicador es una herramienta de transacción única, de alta calidad y asequible porque hemos incorporado una serie de características propias y una fórmula secreta.   Con solo un gráfico, da Alertas para los 28 pares de divisas.   ¡Imagina cómo mejorarás porque puedes identificar el punto de activación exacto de una nueva tendencia u oportunidad de crecimiento! Basado en   nuevos algoritmos subyacentes , hace que sea aún más fácil identificar y confirmar   operaciones potenciales . Esto se d
      Trend Flow PRO
      Aliaksandr Alferchyk
      Indicadores
      TREND FLOW PRO ayuda a identificar dónde el mercado realmente cambia de dirección. El indicador resalta los giros de tendencia y las zonas donde los principales participantes del mercado vuelven a entrar. Las marcas BOS en el gráfico representan cambios reales de tendencia y niveles clave de marcos temporales superiores. Los datos del indicador no se redibujan y permanecen en el gráfico después del cierre de cada vela. Elementos principales del indicador: BOS FLOW – ondas de tendencia y cambios
      Stargogs Spike Catcher
      Lorenzo Edward Beukes
      4.5 (8)
      Indicadores
      Stargogs Spike Catcher V4.0 Este indicador se desarrolla para ordeñar los índices BOOM y CRASH . Ahora también funciona en weltrade para los índices PAIN y GAIN. Envíeme Mensaje si usted necesita cualquier ayuda con el indicador. ECHA UN VISTAZO A LA STARGOGS SPIKE CATCHER EA/ROBOT V3: HAGA CLIC AQUÍTAMBIÉN ECHA UN VISTAZO A LA SEGUNDA A NONEFX SPIKE CATCHER: HAGA CLIC AQUÍ STARGOGS SPIKE CATCHER V4.0 ¡QUE ES NUEVO! Marca Nueva Estrategia. Este es el indicador que necesita para 2025. Nuevo filt
      Otros productos de este autor
      Compounding Effect Ratio Bot4
      Bukola Omolola Adesina
      Asesores Expertos
      Compounding Effect Ratio Bot4 El Compounding Effect Ratio Bot4 es un Expert Advisor (EA) diseñado para el par de divisas GBPUSD. Combina la tendencia con patrones de velas específicos para identificar operaciones de alta probabilidad, aprovechando un sistema de gestión de riesgo inteligente para maximizar el potencial de ganancias a través del efecto compuesto y una estructuración estratégica de operaciones. A continuación, se detallan sus ventajas y características. Ventajas  * Maximización de
      TemplateLoader
      Bukola Omolola Adesina
      Utilidades
      Template Loader EA : Automatice la configuración de sus gráficos con precisión Automate chart template loading daily at your chosen time with Template Loader EA for MT4. ¿Por qué comprar Template Loader? Template Loader es una herramienta imprescindible para los traders que dependen de configuraciones gráficas específicas para sus estrategias. Su diseño sencillo, rendimiento fiable, y la automatización de ahorro de tiempo lo convierten en una valiosa adición a cualquier arsenal de comercio MT4.
      Trade Signal Indicator4
      Bukola Omolola Adesina
      Indicadores
      ULTIMATE INDICADOR DE FLECHA DE COMPRA Y VENTA MT4 - ¡Señales de trading profesionales! SEÑALES DE COMERCIO DE CRISTAL CLARO CON PRECISIÓN DE PRECISIÓN. FUNCIONA EN TODOS LOS MARCOS DE TIEMPO, MEJOR EN 1HR MARCO DE TIEMPO ¿QUÉ HACE QUE ESTE INDICADOR REVOLUCIONARIO? SIN REPINTADO - SIN CONJETURAS - ¡SIN ARREPENTIMIENTOS! SEÑALES 100% PRECISAS que nunca cambian ni desaparecen. OFFSET CERO - Las señales aparecen exactamente cuando deben aparecer PRECISIÓN PERFECTA - Mejor O CLARIDAD VISU
      Templateloader 5
      Bukola Omolola Adesina
      Utilidades
      Cargador de plantillas : Automatice la configuración de sus gráficos con precisión Automate chart template loading daily at your chosen time with Template Loader  for MT5. ¿Por qué comprar Template Loader? Template Loader es una herramienta imprescindible para los traders que dependen de configuraciones gráficas específicas para sus estrategias. Su diseño sencillo, rendimiento fiable, y la automatización de ahorro de tiempo lo convierten en una valiosa adición a cualquier arsenal de comercio MT5
      XTL Indicator
      Bukola Omolola Adesina
      Indicadores
      El indicador XTL es una potente y versátil herramienta de negociación diseñada para la plataforma MetaTrader 5. Este indicador simplifica el análisis del mercado visualizando la tendencia directamente en su gráfico, pintando las velas de diferentes colores para indicar condiciones alcistas, bajistas o neutrales. Are you interested in automating your trading strategy using this indicator? I can help! This indicator's code is already optimized for use in an Expert Advisor. Póngase en contacto conm
      Ict and Smc PriceAction toolkit
      Bukola Omolola Adesina
      Indicadores
      PriceActionToolKit - Indicador profesional de TIC y conceptos de dinero inteligente Transforme sus operaciones con análisis de nivel institucional PriceActionToolKit es un indicador completo que lleva el poder de la metodología Inner Circle Trader (ICT) y Smart Money Concepts directamente a su plataforma MetaTrader 5. Esta solución "todo en uno" elimina las conjeturas de sus decisiones de negociación mediante la identificación automática de las estructuras clave del mercado que los operadores in
      Filtro:
      No hay comentarios
      Respuesta al comentario