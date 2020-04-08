GoldMaster Signal Trader

GOLD MASTER TRADER 3.0
Sistema profesional de compraventa de oro de grado institucional

---

DESCUBRA LA VENTAJA DE LOS PROFESIONALES EN LA COMPRAVENTA DE ORO

¿Y si pudiera ver el mercado del oro a través de los ojos de los operadores institucionales? ¿Qué pasaría si tuviera un sistema que no sólo le mostrara dónde está el precio, sino dónde es probable que el dinero lo mueva a continuación?

Gold Master Trader 3.0 no es otro indicador rezagado que le muestra lo que ya ha sucedido. Es un completo sistema de trading institucional que revela el flujo de órdenes, la estructura del mercado y los niveles institucionales clave en tiempo real.

Paquete de bonificación: NUESTRO DAILY SCALPER EA para BTCUSD y VIX75

EL PROBLEMA CON LOS INDICADORES DE ORO ORDINARIOS

La mayoría de los operadores minoristas están volando a ciegas en el mercado del oro. Están utilizando:

- Indicadores rezagados que confirman los movimientos después de que sucedan
- Sistemas excesivamente simplificados que ignoran la estructura del mercado
- Herramientas que muestran lo que está sucediendo, pero nunca por qué.

¿Cuál es el resultado? Entran en el momento equivocado, se ven frenados por niveles institucionales que no pueden ver y se preguntan por qué el mercado parece moverse en su contra.

CÓMO ANALIZAN REALMENTE EL ORO LOS OPERADORES INSTITUCIONALES

Los operadores de oro profesionales se centran en tres elementos fundamentales:

1. 1. Sesgo del mercado - ¿Estamos en un entorno institucional de compra o de venta?
2. 2. Flujo de órdenes: ¿Dónde se realizan las órdenes más importantes?
3. Niveles clave - ¿Dónde defenderán sus posiciones las instituciones?

Hasta ahora, esta información requería

- Múltiples y costosos terminales Bloomberg
- Años de experiencia institucional
- Complejos análisis manuales

Gold Master Trader 3.0 agrupa todo esto en un único sistema visual.

METODOLOGÍA DE TRADING EN ORO: BLOQUES DE ÓRDENES + SÓLO PUNTOS PIVOTE

Esta es una metodología de trading profesional que combina Bloques de Órdenes H1 con Puntos Pivote Diarios - sin necesidad de señales adicionales de compra/venta. Este es un enfoque institucional de pura acción del precio.

---

REGLAS BÁSICAS DE NEGOCIACIÓN

FASE 1: IDENTIFICAR LAS CONDICIONES DEL MERCADO

Contexto diario del mercado:

- Compruebe dónde se encuentra el precio en relación con el pivote diario (PP)
- Por encima del PP = tendencia alcista del día
- Por debajo del PP = tendencia bajista del día
- Dentro del PP ± 0,5% = Rango/Día de consolidación

Estado del bloque de órdenes:

- Bloque de orden fresco (no tocado) = Alta probabilidad
- Bloqueo de orden tocado = Probabilidad reducida
- Ningún Bloqueo de Orden cerca del precio = Esperar formación

---

METODOLOGÍA DE ENTRADA

SETUPS DE COMPRA (Desde Perspectiva Alcista)

Configuración 1: Bloqueo de orden + Confluencia de pivote de soporte

```
CONDICIONES:
1. El precio toca el nivel de pivote S1 o S2
2. Existe un Bloqueo de Orden alcista en/cerca de este nivel
3. 3. El Bloqueo de Orden es FRESCO (no se ha tocado previamente)
4. La tendencia diaria es NEUTRA o ALISTA

ENTRADA:
- Comprar cuando el precio RECHAZA el área del Bloque de la Orden
- Entrada: 1-3 pips por encima del máximo del Bloque de Órdenes
- Stop Loss: 5-10 pips por debajo del mínimo del Bloque de la Orden
- Toma de beneficios: R1 o nivel PP
```

Configuración 2: Pivot Break + Order Block Retest

```
CONDICIONES:
1. El precio rompe por encima del PP (Pivote Diario)
2. El precio retrocede hasta el nivel de PP
3. Existe un Bloqueo de Orden alcista en la zona de PP
4. El sesgo diario es ALCISTA

ENTRADA:
- Comprar en cierre de vela alcista por encima de PP + Bloqueo de Orden
- Entrada: En la confirmación del retest
- Stop Loss: Por debajo del mínimo del bloque de órdenes
- Toma de beneficios: Nivel R1 o R2
```

Configuración 3: Doble Pivote + Bloqueo de Orden

```
CONDICIONES:
1. El precio se aproxima a S1 o S2
2. R1 está POR ENCIMA del precio actual (crea un rango de negociación)
3. Bloqueo de orden alcista en S1/S2
4. El sesgo diario no importa (configuración de día de rango)

ENTRADA:
- Comprar en el Bloque de Orden con objetivo en PP o R1
- Stop Loss: Por debajo del Bloque de Orden
```

---

SETUPS DE VENTA (Desde Perspectiva Bajista)

Configuración 1: Bloque de Orden + Confluencia de Pivote de Resistencia

```
CONDICIONES:
1. El precio toca el nivel de pivote R1 o R2
2. Existe un Bloqueo de Orden Bajista en/cerca de este nivel
3. 3. El Bloqueo de Orden es FRESCO (no ha sido tocado previamente)
4. La tendencia diaria es NEUTRA o BAJA

ENTRADA:
- Vender cuando el precio RECHAZA el área del Bloque de la Orden
- Entrada: 1-3 pips por debajo del mínimo del Bloque de Órdenes
- Stop Loss: 5-10 pips por encima del máximo del Bloque de la Orden
- Toma de beneficios: Nivel S1 o PP
```

Configuración 2: Pivot Break + Order Block Retest

```
CONDICIONES:
1. El precio rompe por debajo del PP (Pivote Diario)
2. El precio retrocede hasta el nivel de PP
3. Existe un Bloqueo de Orden Bajista en la zona de PP
4. La tendencia diaria es bajista

ENTRADA:
- Vender en cierre de vela bajista por debajo de PP + Bloqueo de Orden
- Entrada: En la confirmación del retest
- Stop Loss: Por encima del máximo del bloque de órdenes
- Toma de beneficios: Nivel S1 o S2
```

Configuración 3: Doble Pivote + Orden de Bloqueo

```
CONDICIONES:
1. El precio se aproxima a R1 o R2
2. S1 está POR DEBAJO del precio actual (crea un rango de negociación)
3. Bloqueo de orden bajista en R1/R2
4. El sesgo diario no importa (configuración de día de rango)

ENTRADA:
- Vender en el Bloque de Orden con objetivo en PP o S1
- Stop Loss: Por encima del Bloque de Orden
```

---

ESCENARIOS ESPECÍFICOS CON EJEMPLOS

ESCENARIOS DE COMPRA DE ALTA PROBABILIDAD:

1. "Juego de rebote"

```
S2 + OB alcista fresco = Compra fuerte
- S2 es el soporte principal
- OB alcista añade interés institucional
- Objetivo: PP (primero), R1 (segundo)
- SL: Por debajo del mínimo del OB
```

1. "Pivot Flip"

```
PP + OB alcista fresco tras ruptura por encima = Comprar
- Ruptura por encima de PP muestra impulso alcista
- Retest con OB confirma soporte institucional
- Objetivo: R1
- SL: Por debajo del OB
```

1. "Range Bound"

```
S1 + OB alcista mientras R1 está por encima = Compra de Rango
- Rango claro de S1 a R1
- Comprar a nivel institucional (OB en S1)
- Objetivo PP o R1
- SL: Por debajo del rango
```

ESCENARIOS DE VENTA DE ALTA PROBABILIDAD:

1. "Jugada de Rechazo"

```
R2 + Nuevo OB bajista = Venta fuerte
- R2 es una resistencia importante
- OB bajista muestra venta institucional
- Objetivo: PP o S1
- SL: Por encima del máximo de OB
```

1. "Fallo de Pivote"

```
PP + OB bajista fresco tras ruptura por debajo = Vender
- Ruptura por debajo de PP muestra impulso bajista
- Retest con OB confirma venta institucional
- Objetivo: S1
- SL: Por encima de OB
```

1. "Range Bound"

```
R1 + OB Bajista mientras S1 está por debajo = Venta de Rango
- Rango claro de R1 a S1
- Vender a nivel institucional (OB en R1)
- Objetivo PP o S1
- SL: Por encima del rango
```

---

TAMAÑO DE LA POSICIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO

Riesgo por operación:

- 1-2% riesgo máximo de la cuenta
- Ajuste el tamaño de la posición en función de la distancia al SL

Colocación de Stop Loss:

- COMPRA: 5-10 pips por debajo del Bloque de Orden BAJO
- VENTA: 5-10 pips por encima del Bloque de Orden ALTO
- Nunca coloque el SL dentro del Bloque de la Orden (será detenido por la liquidez)

Niveles de Take Profit:

- TP1: Siguiente nivel de pivote (conservador)
- TP2: A dos niveles de pivote (agresivo)
- Ejemplo: Comprar en S2 → TP1 en S1, TP2 en PP

Gestión de la operación:

- Mueva el SL al punto de equilibrio cuando el precio alcance la mitad de TP1
- Considere un beneficio parcial en TP1
- Siga la posición restante hasta el siguiente nivel de pivote

---

TRADING DIARIO EN ORO CON ESTE MÉTODO

Sesión de Londres (3 AM - 12 PM EST):

- Centrarse en los niveles S1/R1
- Busque toques OB cerca de estos pivotes
- Periodo más activo para el oro

Sesión de Nueva York (8 AM - 5 PM EST):

- Foco en PP y extremos diarios
- Atención a las rupturas de los rangos de Londres
- Segundo periodo más activo

Sesión asiática (7 PM - 4 AM EST):

- Por lo general, evite las operaciones pequeñas
- Puede haber consolidación en los pivotes
- Prepararse para la apertura de Londres

---

QUE EVITAR

Condiciones de no operar:

1. Bloqueo de órdenes en el nivel de pivote → Esperar
2. Bloqueo de orden ya tocado → Menor probabilidad
3. Precio a medio rango entre pivotes sin OB → Esperar
4. Noticias importantes en un plazo de 30 minutos → Evitar
5. Ampliación del diferencial → Esperar a que se normalice

Señales de advertencia:

- El precio atraviesa el bloque de órdenes sin reacción
- Múltiples intentos fallidos en el mismo nivel de pivote
- Volatilidad secándose (ATR bajo)

---

EJEMPLO DE DÍA DE NEGOCIACIÓN

Análisis matinal (antes de la apertura de Londres):

1. Compruebe los pivotes diarios: PP = 2020, S1 = 2015, R1 = 2025
2. Comprobar gráfico H1: OB alcista en 2016-2018 (fresco)
3. Sesgo diario: Neutral (precio en 2019, justo por debajo de PP)

Oportunidad de compra:

- Precio en 2019 (entre PP y S1)
- OB alcista en 2016-2018 (justo por encima de S1)
- Si el precio cae a la zona 2016-2018 → configuración de COMPRA
- Objetivo: PP en 2020 (TP1), R1 en 2025 (TP2)
- SL: Por debajo del OB en 2015

Ejecución de entrada:

- El precio toca 2017 (dentro del OB)
- Se forma una vela de rechazo alcista
- Entrada: 2018.50
- SL: 2014.50
- TP1: 2020.00
- TP2: 2025.00

---

CONCEPTOS AVANZADOS

Orden Bloque Fuerza:

- Fuerte OB: Vela grande, rechazo claro, sin tocar
- OB moderado: Vela mediana, rechazo decente
- OB débil: Vela pequeña, rechazo pobre, ya tocado

Pivote Fuerte:

- Pivote fuerte: Múltiples toques históricamente
- Pivote moderado: 1-2 toques previos
- Pivote débil: Primera prueba del nivel

Sistema de Puntuación de Confluencia:

```
OB fuerte + Pivote fuerte = 10/10 (Probabilidad más alta)
OB fuerte + Pivote débil = 7/10
OB Débil + Pivote Fuerte = 6/10
OB Débil + Pivote Débil = 3/10 (Evitar)
```

---

EXPECTATIVAS DE RENDIMIENTO

Resultados realistas:

- Porcentaje de victorias: 55-65% (con buena ejecución)
- Riesgo/Recompensa: Mínimo 1:1,5, objetivo 1:2+.
- Operaciones por día: 1-3 setups de alta calidad
- Mejores sesiones: Londres y Nueva York

Factores clave del éxito:

1. 1. Paciencia: Esperar a la configuración adecuada
2. Disciplina: Sigue las reglas al pie de la letra
3. Gestión del riesgo: Nunca arriesgues más del 2
4. Diario: Haga un seguimiento de cada operación, gane o pierda

---

LISTA DE COMPROBACIÓN FINAL

Antes de iniciar cualquier operación:
✅¿Hay un Bloqueo de Orden en el nivel o cerca de él?
✅ ¿El Bloqueo de Orden es reciente (no se ha tocado)?
✅¿En qué nivel de pivote nos encontramos?
✅¿Cuál es el sesgo diario (por encima/por debajo del PP)?
✅¿Es esta la sesión de Londres o la de NY?
¿Alguna noticia importante?
✅¿Estoy arriesgando un 1-2% como máximo?
¿Es mi R:R al menos 1:1.5?

---

Esta metodología elimina las conjeturas. O estás:

1. 1. Compra en pivotes de soporte con bloques de órdenes alcistas.
2. 2. Vender en pivotes de resistencia con bloques de órdenes bajistas.
3. Esperar a la configuración correcta

No se necesitan indicadores. Sólo el precio, los pivotes y el flujo de órdenes institucionales.

EL ENFOQUE DE 3 PILARES PARA DOMINAR EL ORO

PILAR 1: TENDENCIA INSTITUCIONAL DIARIA

La mayoría de los operadores no ven el panorama completo. Operan con gráficos de 5 minutos mientras que las instituciones operan con sesgos diarios.

Nuestro sistema analiza:

- Confirmación multi-marco de tiempo (alineación D1, H4, H1)
- Indicadores de dinero inteligente (no sólo EMA/RSI básicos)
- Análisis del perfil de volumen para identificar las zonas de interés institucional

Resultado: Sabrá si debe buscar compras o ventas antes incluso de hacer zoom en plazos inferiores.

PILAR 2: DETECCIÓN DE BLOQUEOS DE ÓRDENES

Esta es la "salsa secreta" que los operadores institucionales no quieren que conozca.

Los bloques de órdenes son zonas de precios en las que las instituciones han colocado órdenes significativas. Cuando el precio vuelve a estas zonas, las instituciones suelen defender sus posiciones, creando movimientos explosivos.

Nuestro algoritmo patentado:

- Identifica auténticos bloques de órdenes (no sólo consolidaciones aleatorias).
- Rastrea los bloques que aún están "frescos" (no han sido tocados por el precio).
- Le avisa cuando el precio se acerca a estos niveles institucionales
- Le muestra si se trata de un bloque de compra o de venta.

Ejemplo: Detecte un bloque de órdenes alcista en 2025 $, espere a que el precio vuelva a él y entre con el flujo institucional empujando el precio al alza.

PILAR 3: SISTEMA DE PUNTOS PIVOTE

No se trata de puntos pivote al uso. Nuestro sistema calcula:

- Pivotes institucionales diarios (S2, S1, PP, R1, R2)
- Ponderación de relevancia histórica (qué niveles importan más)
- Detección de confluencias (cuando los pivotes se alinean con bloques de órdenes).

Esto le indica Dónde es probable que las instituciones tomen beneficios, dónde añadirán posiciones y dónde defenderán los stop loss.

---

¿QUÉ HACE DIFERENTE A GOLD MASTER TRADER 3.0?

NO ES UN INDICADOR - ES UN SISTEMA DE TRADING

La mayoría de los "indicadores" le dan señales. Nuestro sistema le da:

1. 1. Contexto (tendencia del mercado: alcista/bajista/neutral)
2. Niveles (Zonas institucionales clave)
3. Disparadores (Cuándo entrar con el flujo institucional)

ESTÁ DISEÑADO PARA LAS CARACTERÍSTICAS ÚNICAS DEL ORO

El oro no es como los pares de divisas. Tiene:

- Patrones de volatilidad diferentes
- Participación institucional única
- Sesiones de negociación distintas que importan

Nuestro sistema está específicamente diseñado para operar con XAUUSD/XAUUSD.

DISEÑO VISUAL PROFESIONAL

Sin gráficos desordenados. Señales visuales limpias y profesionales:

- Niveles institucionales codificados por colores
- Identificación clara de los bloques de órdenes
- Alertas discretas pero procesables

---

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Motor de análisis central:

- Detección de sesgos institucionales en múltiples marcos temporales
- Algoritmo propio de identificación de bloques de órdenes
- Sistema inteligente de cálculo de puntos pivote
- Filtros de volatilidad basados en ATR (no se negocia en mercados muertos)

Interfaz visual:

- Cuadro de mandos limpio con toda la información clave
- Bloques de órdenes codificados por colores (azul para alcistas, magenta para bajistas)
- Visualización profesional de puntos pivote con niveles S2/R2
- Visualización del estado de la señal en tiempo real

Integración de la gestión de riesgos:

- Cálculo automático del nivel SL/TP
- Visualización del nivel de entrada con líneas de tendencia
- Guía de dimensionamiento de posiciones basada en ATR

Herramientas profesionales:

- Detección de toque de bloque de órdenes con alertas
- Medidor de sesgo institucional
- Sistema de enfriamiento de señales (evita el exceso de operaciones)
- Registro exhaustivo para la revisión del rendimiento

---

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Este sistema está diseñado para:

- Operadores de oro serios que desean un análisis de nivel institucional
- Operadores técnicos que buscan añadir el flujo de órdenes a su conjunto de herramientas
- Operadores de acción de precios que quieran entender el "por qué" de los movimientos
- Operadores profesionales que necesitan una identificación fiable a nivel institucional
- Operadores de swing que buscan configuraciones de oro de alta probabilidad

Esto NO es para:

- Principiantes que buscan flechas de "compra/venta" sin entender por qué
- Estafadores que quieren 10 operaciones al día
- Traders que no creen en el análisis técnico
- Aquellos que buscan un sistema de "fijar y olvidar".

---

METODOLOGÍA DE NEGOCIACIÓN

Paso 1: Comprobar el sesgo diario

- ¿El flujo institucional es alcista o bajista?
- Esto determina su sesgo de dirección principal

Paso 2: Identificar los niveles clave

- ¿Dónde están los bloques de órdenes más cercanos?
- ¿Cuáles son los niveles de pivote clave de hoy?
- Busque la confluencia entre múltiples factores

Paso 3: Esperar a la reanudación institucional

- El precio vuelve al bloque de órdenes o al pivote clave
- La volatilidad se confirma (filtro ATR)
- El RSI muestra sobreventa/sobrecompra a nivel institucional

Paso 4: Ejecutar con flujo institucional

- Entrar con ruptura de línea de tendencia o rechazo a nivel
- Coloque el stop loss más allá de la zona institucional
- Toma de beneficios en el siguiente nivel institucional

---

LO QUE OBTIENE

El paquete Gold Master Trader 3.0 incluye:

1. Archivo del Indicador Principal (.ex4) - El sistema de operaciones completo
2. Guía de Instalación - Instrucciones de instalación paso a paso
3. Manual de Operaciones - Explicación completa de la metodología
4. PDF de ejemplos de configuraciones - Ejemplos de operaciones reales
5. Guía de optimización de parámetros - Cómo ajustarlos a su estilo

Requisitos del sistema:

- MetaTrader 5
- Mínimo: Gold M15 timeframe gráfico
- Recomendado: Configuración multimonitor para una visualización óptima

---

OPERAR ES DIFÍCIL. SUS HERRAMIENTAS NO DEBERÍAN HACERLO MÁS DIFÍCIL.

La mayoría de los operadores pasan años intentando crear un sistema que funcione a partir de indicadores aleatorios. Van de estrategia en estrategia, perdiendo dinero y confianza por el camino.

Gold Master Trader 3.0 representa lo que creemos que es el sistema de trading específico para el oro más completo disponible para los traders minoristas. No es una varita mágica. No le hará rico de la noche a la mañana. Pero le dará algo mucho más valioso:

Claridad en un mercado caótico.

Sabrá:

- Dónde es probable que las instituciones defiendan sus posiciones
- Cuál es la tendencia general del mercado
- Dónde es probable que se produzcan los puntos de inflexión clave
- Cuándo la volatilidad respalda la entrada en una operación

---

ESTO NO ES PARA TODOS

No hacemos promesas exageradas. No ofrecemos bonificaciones. No garantizamos resultados.

Estamos ofreciendo un sistema de comercio de nivel profesional construido sobre los principios de comercio institucional, específicamente para el mercado del oro.

Si usted está

- Cansado de adivinar dónde están los niveles clave
- Frustrado con indicadores que se repiten
- Busca un enfoque sistemático para operar con oro
- Dispuesto a dedicar tiempo para aprender la metodología

...entonces Gold Master Trader 3.0 puede ser lo que ha estado buscando.

Si está buscando un esquema de "compre ahora y hágase rico mañana", esto no es para usted. Esto es para traders serios que entienden que los beneficios consistentes vienen de una metodología consistente.

---

¿Listo para operar con oro como lo hacen las instituciones?

Gold Master Trader 3.0
Vea lo que ven las instituciones

---

Nota: Operar implica un riesgo sustancial de pérdida. Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. Este software es sólo para fines educativos. Pruebe siempre los nuevos sistemas en una cuenta de demostración.

