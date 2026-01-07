Pattern Vision Ultimate

Indicador CandlePatternProUltimate para MetaTrader 5

📊 Descripción General

El indicador CandlePatternProUltimate es una herramienta avanzada para detectar patrones de velas japonesas en gráficos de la plataforma MetaTrader 5. Presenta una interfaz artística atractiva y detecta más de 150 patrones diferentes con análisis inteligente basado en IA.

✨ Características Principales

🎨 Diseño Artístico

  • Colores Personalizables: Paleta de colores artística completamente personalizable

  • Efectos Visuales: Brillos y efectos artísticos para mayor visibilidad de patrones

  • Fondo Negro: Para alto contraste y claridad visual

  • Cuadrícula Oculta: Para gráficos más limpios y profesionales

🔍 Detección de Patrones

  • 3 Categorías Principales:

    1. Patrones Alcistas: Engulfing Alcista, Martillo, Estrella de la Mañana

    2. Patrones Bajistas: Engulfing Bajista, Estrella Fugaz, Estrella de la Tarde

    3. Patrones Neutrales: Doji, Rueda Giratoria

  • Base de Datos Completa: Contiene más de 150 patrones con información detallada

⚙️ Configuraciones Avanzadas

  • Patrones Mostrados: Establece el número máximo de patrones visibles

  • Período de Retroceso: Especifica el número de velas a analizar (500 por defecto)

  • Umbral de Probabilidad: Filtra patrones con baja probabilidad

  • Alertas Sonoras: Notificaciones de audio al detectar nuevos patrones

📈 Indicadores de Soporte

  • Indicador de Fuerza: Muestra la fuerza del patrón detectado

  • Porcentaje de Probabilidad: Probabilidad de éxito del patrón

  • Objetivos de Precio: Niveles objetivo alcistas y bajistas

  • ID del Patrón: Almacena el número del patrón para cada vela

🎭 Efectos Visuales Especiales

  • Resaltado del Último Patrón: El patrón más reciente aparece en dorado con tamaño mayor

  • Efectos de Brillo: Círculos concéntricos para iluminar patrones importantes

  • Etiquetas Explicativas: Texto que muestra el nombre y porcentaje de probabilidad

  • Símbolos Emoji: Uso de símbolos para distinguir dirección (▲ alcista, ▼ bajista)

🔧 Configuraciones de Personalización

🎨 Grupo de Colores Artísticos

  • Colores Alcistas: Verde Lima y Verde Primavera

  • Colores Bajistas: Carmesí y Rojo Naranja

  • Colores Neutrales: Azul Dodger y Azul Cielo Profundo

  • Color del Último Patrón: Dorado

⚙️ Configuraciones Principales

  • MaxPatternsDisplay: Máximo de patrones a mostrar (10 por defecto)

  • LookbackBars: Número de velas a analizar (500 por defecto)

  • ProbabilityThreshold: Porcentaje mínimo de probabilidad (60% por defecto)

🎭 Efectos Visuales

  • PatternSize: Tamaño de iconos normales (3 por defecto)

  • LastPatternSize: Tamaño del último patrón (5 por defecto)

  • EnableGlowEffects: Activar efectos de brillo

  • ClearPreviousObjects: Limpiar objetos anteriores

📊 Cómo Funciona

  1. Escaneo: El indicador escanea velas dentro del período especificado

  2. Análisis: Analiza cada vela con velas anteriores para detectar patrones

  3. Evaluación: Calcula la probabilidad de éxito de cada patrón detectado

  4. Filtrado: Muestra solo patrones que superan el umbral de probabilidad

  5. Visualización: Muestra patrones detectados con efectos visuales distintivos

🎯 Uso Óptimo

  • Para Traders: Identificar señales de entrada y salida

  • Para Analistas: Estudiar comportamiento del mercado y patrones recurrentes

  • Para Principiantes: Comprender patrones de velas japonesas prácticamente

  • Para Profesionales: Como herramienta de apoyo en la toma de decisiones

⚠️ Notas Importantes

  • El indicador no proporciona señales 100% garantizadas

  • Debe usarse con otras herramientas de análisis

  • Se recomienda probar primero en cuenta demo

  • Revisar configuraciones según par de divisas y marco temporal

📱 Compatibilidad

  • Plataforma: Solo MetaTrader 5

  • Gráficos: Todos los marcos temporales

  • Pares de Divisas: Todos los pares e instrumentos financieros

Este indicador combina poder analítico con belleza visual, convirtiéndolo en una herramienta valiosa para cualquier trader que desee analizar patrones de velas japonesas de manera moderna y efectiva.


