Pattern Vision Ultimate
- Indicadores
- Shamsan Yahya Muhammad Ali Masad
- Versión: 1.0
📊 Descripción General
El indicador CandlePatternProUltimate es una herramienta avanzada para detectar patrones de velas japonesas en gráficos de la plataforma MetaTrader 5. Presenta una interfaz artística atractiva y detecta más de 150 patrones diferentes con análisis inteligente basado en IA.
✨ Características Principales
🎨 Diseño Artístico
-
Colores Personalizables: Paleta de colores artística completamente personalizable
-
Efectos Visuales: Brillos y efectos artísticos para mayor visibilidad de patrones
-
Fondo Negro: Para alto contraste y claridad visual
-
Cuadrícula Oculta: Para gráficos más limpios y profesionales
🔍 Detección de Patrones
-
3 Categorías Principales:
-
Patrones Alcistas: Engulfing Alcista, Martillo, Estrella de la Mañana
-
Patrones Bajistas: Engulfing Bajista, Estrella Fugaz, Estrella de la Tarde
-
Patrones Neutrales: Doji, Rueda Giratoria
-
-
Base de Datos Completa: Contiene más de 150 patrones con información detallada
⚙️ Configuraciones Avanzadas
-
Patrones Mostrados: Establece el número máximo de patrones visibles
-
Período de Retroceso: Especifica el número de velas a analizar (500 por defecto)
-
Umbral de Probabilidad: Filtra patrones con baja probabilidad
-
Alertas Sonoras: Notificaciones de audio al detectar nuevos patrones
📈 Indicadores de Soporte
-
Indicador de Fuerza: Muestra la fuerza del patrón detectado
-
Porcentaje de Probabilidad: Probabilidad de éxito del patrón
-
Objetivos de Precio: Niveles objetivo alcistas y bajistas
-
ID del Patrón: Almacena el número del patrón para cada vela
🎭 Efectos Visuales Especiales
-
Resaltado del Último Patrón: El patrón más reciente aparece en dorado con tamaño mayor
-
Efectos de Brillo: Círculos concéntricos para iluminar patrones importantes
-
Etiquetas Explicativas: Texto que muestra el nombre y porcentaje de probabilidad
-
Símbolos Emoji: Uso de símbolos para distinguir dirección (▲ alcista, ▼ bajista)
🔧 Configuraciones de Personalización
🎨 Grupo de Colores Artísticos
-
Colores Alcistas: Verde Lima y Verde Primavera
-
Colores Bajistas: Carmesí y Rojo Naranja
-
Colores Neutrales: Azul Dodger y Azul Cielo Profundo
-
Color del Último Patrón: Dorado
⚙️ Configuraciones Principales
-
MaxPatternsDisplay: Máximo de patrones a mostrar (10 por defecto)
-
LookbackBars: Número de velas a analizar (500 por defecto)
-
ProbabilityThreshold: Porcentaje mínimo de probabilidad (60% por defecto)
🎭 Efectos Visuales
-
PatternSize: Tamaño de iconos normales (3 por defecto)
-
LastPatternSize: Tamaño del último patrón (5 por defecto)
-
EnableGlowEffects: Activar efectos de brillo
-
ClearPreviousObjects: Limpiar objetos anteriores
📊 Cómo Funciona
-
Escaneo: El indicador escanea velas dentro del período especificado
-
Análisis: Analiza cada vela con velas anteriores para detectar patrones
-
Evaluación: Calcula la probabilidad de éxito de cada patrón detectado
-
Filtrado: Muestra solo patrones que superan el umbral de probabilidad
-
Visualización: Muestra patrones detectados con efectos visuales distintivos
🎯 Uso Óptimo
-
Para Traders: Identificar señales de entrada y salida
-
Para Analistas: Estudiar comportamiento del mercado y patrones recurrentes
-
Para Principiantes: Comprender patrones de velas japonesas prácticamente
-
Para Profesionales: Como herramienta de apoyo en la toma de decisiones
⚠️ Notas Importantes
-
El indicador no proporciona señales 100% garantizadas
-
Debe usarse con otras herramientas de análisis
-
Se recomienda probar primero en cuenta demo
-
Revisar configuraciones según par de divisas y marco temporal
📱 Compatibilidad
-
Plataforma: Solo MetaTrader 5
-
Gráficos: Todos los marcos temporales
-
Pares de Divisas: Todos los pares e instrumentos financieros
Este indicador combina poder analítico con belleza visual, convirtiéndolo en una herramienta valiosa para cualquier trader que desee analizar patrones de velas japonesas de manera moderna y efectiva.