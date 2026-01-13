Candle Smart Range (CSR) para MetaTrader 5

Candle Smart Range es un indicador técnico diseñado para la identificación automática de rangos de precios en múltiples marcos temporales. Esta herramienta analiza la estructura del mercado basándose en la formación de velas y la interacción del precio con los máximos y mínimos anteriores.

Características principales:

Detección de rangos: Identifica automáticamente zonas de consolidación antes de movimientos impulsivos.

Identificación de falsas rupturas: Marca los casos en los que el precio supera un nivel anterior pero cierra dentro del rango basándose en los criterios de cierre de las velas.

Análisis multi-marco temporal: Muestra datos de hasta 19 marcos temporales diferentes en un solo gráfico, incluidos períodos personalizados.

Visualización interna (Zoom): Permite ver la acción del precio dentro de una vela o rango de un marco temporal superior sin cambiar de símbolo.

Filtros temporales: Configure el indicador para operar dentro de intervalos de tiempo específicos, como las principales sesiones del mercado.

Modo de revisión histórica: Navegue a través de datos pasados para analizar el comportamiento del indicador en diferentes condiciones de mercado.

Sistema de alertas: Notificaciones configurables para cierres de velas y detecciones de nuevos rangos.

Interfaz: Incluye botones en pantalla para gestionar la carga visual y temas de color ajustables (Oscuro/Luz).

Descargo de responsabilidad: Esta es una herramienta de análisis visual y no garantiza resultados financieros. Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros.