Dual Bollinger Session Channel
- Indicadores
- Danton Dos Santos Sardinha Junior
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Descripción del Producto
Dual Bollinger Session Channel es un indicador profesional para MetaTrader 5 que construye canales de precio basados en dos Bandas de Bollinger independientes, calculadas a partir de la última sesión real de negociación (diaria o semanal), respetando estrictamente los límites exactos de cada sesión.
A diferencia de las Bandas de Bollinger tradicionales, que se recalculan con cada nueva vela, este indicador fija los niveles del canal durante toda la sesión, permitiendo al trader identificar con claridad:
-
Zonas de equilibrio de precio
-
Áreas de sobreextensión (extremos estadísticos)
-
Regiones de expansión y contracción de la volatilidad
El indicador funciona correctamente en cualquier marco temporal, manteniendo la coherencia visual y evitando distorsiones comunes en indicadores basados en sesiones.
Principio de Funcionamiento
-
El indicador detecta la última sesión válida de negociación (diaria o semanal).
-
Calcula dos Bandas de Bollinger:
-
Banda Interna (BB1) – menor desviación estándar
-
Banda Externa (BB2) – mayor desviación estándar
-
-
Los valores calculados se fijan y se proyectan horizontalmente durante la sesión actual.
-
El trazado respeta estrictamente el inicio y el fin exactos de la sesión, creando automáticamente espacios visuales entre días o semanas.
-
El sombreado estadístico opcional y el estilo especial de los viernes ayudan a contextualizar el mercado.
Ventajas Principales
-
✔ Canales estadísticos fijos durante la sesión
-
✔ Funciona en cualquier timeframe (M1 a D1)
-
✔ Utiliza sesiones reales de negociación e ignora fines de semana
-
✔ Líneas principales basadas en buffers (compatible con EAs)
-
✔ Estilo visual limpio, profesional e institucional
-
✔ Adecuado para Forex, índices, materias primas y criptomonedas
Parámetros de Entrada
1. Período del Canal
-
PeriodoCanal – Define si el canal se basa en la sesión diaria o semanal.
2. Configuración de Días de Negociación
-
UsarUltimoPregaoReal – Utiliza únicamente días válidos de negociación.
-
MostrarDiasAnteriores – Muestra canales de sesiones anteriores.
-
QuantidadeDiasAnteriores – Número de sesiones históricas mostradas.
-
OcultarSabadoDomingo – Oculta datos de fines de semana en el gráfico.
3. BB1 – Banda de Bollinger Interna
-
MostrarBB1 – Activa o desactiva BB1.
-
BB1Period – Período de la media móvil.
-
BB1Dev – Valor de desviación estándar.
-
BB1Price – Precio aplicado.
-
CorBB1 – Color de la línea.
-
BB1Width – Grosor de la línea.
4. BB2 – Banda de Bollinger Externa
-
MostrarBB2 – Activa o desactiva BB2.
-
BB2Period – Período de la media móvil.
-
BB2Dev – Valor de desviación estándar.
-
BB2Price – Precio aplicado.
-
CorBB2 – Color de la línea.
-
BB2Width – Grosor de la línea.
5. Líneas Medias
-
MostrarMedias – Muestra las medias centrales.
-
LinhaMediaPontilhada – Define línea punteada o continua.
-
CorMediaCentral – Color de la línea central.
-
MostrarMediaEntreBBs – Muestra la línea media entre BB1 y BB2.
-
CorMediaEntreBBs – Color de la línea intermedia.
6. Sombreado
-
SombreamentoAtivo – Activa el sombreado de la sesión.
-
UsarSombreamentoBB1 – Usa BB1 como límite del sombreado.
-
CorSombreamento – Color del sombreado.
-
TransparenciaSombreamento – Nivel de transparencia.
-
SombreamentoEspecialSexta – Color especial de sombreado para viernes.
7. Estilo Especial de Viernes
-
EstiloEspecialSexta – Activa el estilo especial de los viernes.
-
SextaCorCanal – Color del canal los viernes.
-
SextaCorMedia – Color de la línea media los viernes.
-
SextaEspessura – Grosor de línea.
-
SextaEstiloLinha – Estilo de línea.
Guía de Uso
Este indicador no genera señales de compra o venta. Proporciona estructura estadística del precio y contexto de mercado, siendo útil para:
-
Análisis de price action
-
Estrategias de breakout y false breakout
-
Reversiones estadísticas
-
Gestión de riesgo
-
Confirmación del contexto del mercado
Puede utilizarse de forma manual o integrarse en Expert Advisors, gracias a su arquitectura basada en buffers.
Aviso de Riesgo
Este producto es una herramienta de análisis técnico. No garantiza beneficios ni sustituye una correcta gestión del riesgo. Las decisiones de trading son responsabilidad exclusiva del usuario.
Desarrollado por Ds Global Systems