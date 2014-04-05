Volume Profile Pivot Anchored

Este indicador construye un Perfil de Volumen Anclado a Pivote (aproximación VAP/VPOC utilizando volumen de ticks) y divide automáticamente el perfil en segmentos de pivote a pivote, ofreciéndole una visión limpia, tipo TradingView, de dónde se concentró el volumen durante cada swing.

Dibuja un histograma horizontal para cada segmento y resalta el Área de Valor y los niveles clave, facilitando la detección de zonas de aceptación/rechazo, nodos de alto volumen y potenciales soportes/resistencias.

Principales características

Perfil de volumen segmentado (de pivote a pivote): Cada swing leg obtiene su propio perfil, creado automáticamente a partir de los pivotes detectados.

VAP aproximado utilizando volumen de tick: Funciona en todos los símbolos en los que el volumen real no está disponible (Forex/CFDs) manteniendo la coherencia.

Cálculo del Área de Valor (VA): Calcula automáticamente POC , VAH y VAL basándose en un VA% configurable (por defecto 68%).

Niveles POC / VAH / VAL: Dibuja líneas horizontales limpias para: POC (Punto de Control) VAH (Área de valor alto) VAL (Área de valor bajo)

Caja de Rango + Relleno VA Opcional : Muestra visualmente el rango de oscilación; relleno de área de valor opcional disponible.

Segmento "ACTIVO" en directo (sin retardo): El segmento actual se actualiza en cada tick desde el último pivote confirmado hasta la vela actual.

Sólo flecha direccional: Muestra una simple flecha roja/verde para la dirección del segmento (sin etiquetas/cuadros), manteniendo el gráfico limpio.

Dibujo amigable con el gráfico: Los objetos se mueven de forma natural con el desplazamiento/zoom del gráfico y siguen siendo ligeros.

Entradas y personalización

Elija el marco temporal de cálculo (por ejemplo, M5, M15, H1)

Sensibilidad del pivote (longitud del pivote)

Máximo de segmentos almacenados (mantiene el gráfico limpio)

Resolución del histograma (filas/bloques)

Porcentaje del área de valor (por ejemplo, 68%, 70%, etc.)

Colores/opacidad, bordes y grosor de línea

Activar/desactivar cuadro de rango, relleno VA, líneas POC/VAH/VAL y flechas

Casos prácticos

Identificar zonas de aceptación de precios de gran volumen

Seguimiento de la migración de POC entre oscilaciones

Encontrar zonas de reanálisis alrededor de VAH/VAL

Mejorar las entradas, salidas y validación de rupturas en las oscilaciones

Nota: El perfil de volumen se aproxima utilizando el volumen de ticks, que es el estándar para los entornos Forex/CFD.