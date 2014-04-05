Volume Profile Pivot Anchored

Este indicador construye un Perfil de Volumen Anclado a Pivote (aproximación VAP/VPOC utilizando volumen de ticks) y divide automáticamente el perfil en segmentos de pivote a pivote, ofreciéndole una visión limpia, tipo TradingView, de dónde se concentró el volumen durante cada swing.

Dibuja un histograma horizontal para cada segmento y resalta el Área de Valor y los niveles clave, facilitando la detección de zonas de aceptación/rechazo, nodos de alto volumen y potenciales soportes/resistencias.

Principales características

  • Perfil de volumen segmentado (de pivote a pivote): Cada swing leg obtiene su propio perfil, creado automáticamente a partir de los pivotes detectados.

  • VAP aproximado utilizando volumen de tick: Funciona en todos los símbolos en los que el volumen real no está disponible (Forex/CFDs) manteniendo la coherencia.

  • Cálculo del Área de Valor (VA): Calcula automáticamente POC, VAH y VAL basándose en un VA% configurable (por defecto 68%).

  • Niveles POC / VAH / VAL: Dibuja líneas horizontales limpias para:

    • POC (Punto de Control)

    • VAH (Área de valor alto)

    • VAL (Área de valor bajo)

  • Caja de Rango + Relleno VA Opcional: Muestra visualmente el rango de oscilación; relleno de área de valor opcional disponible.

  • Segmento "ACTIVO" en directo (sin retardo): El segmento actual se actualiza en cada tick desde el último pivote confirmado hasta la vela actual.

  • Sólo flecha direccional: Muestra una simple flecha roja/verde para la dirección del segmento (sin etiquetas/cuadros), manteniendo el gráfico limpio.

  • Dibujo amigable con el gráfico: Los objetos se mueven de forma natural con el desplazamiento/zoom del gráfico y siguen siendo ligeros.

Entradas y personalización

  • Elija el marco temporal de cálculo (por ejemplo, M5, M15, H1)

  • Sensibilidad del pivote (longitud del pivote)

  • Máximo de segmentos almacenados (mantiene el gráfico limpio)

  • Resolución del histograma (filas/bloques)

  • Porcentaje del área de valor (por ejemplo, 68%, 70%, etc.)

  • Colores/opacidad, bordes y grosor de línea

  • Activar/desactivar cuadro de rango, relleno VA, líneas POC/VAH/VAL y flechas

Casos prácticos

  • Identificar zonas de aceptación de precios de gran volumen

  • Seguimiento de la migración de POC entre oscilaciones

  • Encontrar zonas de reanálisis alrededor de VAH/VAL

  • Mejorar las entradas, salidas y validación de rupturas en las oscilaciones

Nota: El perfil de volumen se aproxima utilizando el volumen de ticks, que es el estándar para los entornos Forex/CFD.


Productos recomendados
GCA Scalping Ranges Indicator
James Peyton Jr Page
Indicadores
Descripción general En los términos más simples se trata de un sistema de scalping contrarian intradía. Construido para tratar de dejar que las operaciones correctas se ejecuten en la medida de lo posible y dar la vuelta a la operación cuando se indique. El indicador observa los rangos históricos de negociación diaria para establecer los niveles en los que toma posiciones largas y cortas basándose en los niveles estadísticos. El indicador se construye en torno a los futuros de índices, principal
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Indicador Range Directional Force - ¡Diseñado para que usted optimice! El indicador Range Directional Force es una herramienta de vanguardia diseñada para ayudar a los operadores a visualizar la dinámica del mercado y la fuerza direccional. Construido para ofrecer una visión de las tendencias del mercado y las inversiones, este indicador es un activo inestimable para los operadores que buscan precisión en sus estrategias. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este indicador no está opt
Liquidity Oscillator
Paolo Scopazzo
3 (2)
Indicadores
Un potente oscilador que proporciona señales de compra y venta calculando la liquidez del inversor. Cuanta más liquidez , más posibilidades de compra. A menor liquidez , más posibilidades de venta. ¡Por favor, descargue la demo y ejecute un backtest! CÓMO FUNCIONA: El oscilador pondrá flecha de compra y venta en el gráfico sólo en tiempo de ejecución . El valor superior es de 95 a 100 -> Los inversores están dispuestos a comprar y usted debe seguir. Valor inferior es de 5 a 0 -> Los inversores
Antique Trend
Nadiya Mirosh
Indicadores
El indicador Antique Trend es una solución revolucionaria para el comercio y filtrado de tendencias, ¡con todas las características importantes de una herramienta de tendencias integradas en una sola herramienta! El indicador Antique Trend es bueno para cualquier trader, adecuado para cualquier trader tanto para Forex como para opciones binarias. No hay necesidad de configurar nada, todo ha sido perfeccionado por el tiempo y la experiencia, funciona muy bien durante los pisos y las tendencias.
Universal Volatility Compass
Guillermo Pineda
Indicadores
Universal Volatility Compass (UVC): Navegue los Ciclos del Mercado con Confianza en Todos los Activos Desde su introducción en 1993, el Índice de Volatilidad CBOE (VIX) se ha convertido en la medida de referencia para el riesgo de mercado y el miedo de los inversores en el mercado de valores. Las lecturas altas del VIX señalan una mayor volatilidad y a menudo coinciden con los mínimos del mercado, mientras que las lecturas bajas sugieren complacencia y los máximos del mercado. Pero, ¿qué pasa c
GCA Scalping Ranges EA
James Peyton Jr Page
Asesores Expertos
Descripción general En los términos más simples se trata de un sistema de scalping contrarian intradía. Construido para tratar de dejar que las operaciones correctas se ejecutan en la medida de lo posible y voltear el comercio cuando se indique. Únete a la conversación en nuestro canal de Discord - https://discord.gg/ScsdkTnwyA Haré todo lo posible para estar cerca para responder a cualquier pregunta y ayudar a configurar. ¡Si desea agregar su configuración de capturas de pantalla es más que bi
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
Trend Analyzers
Nadiya Mirosh
Indicadores
SmartTrend Analyzer es un indicador fiable sin repintado que interesará a cualquier operador. SmartTrend Analyzer es una herramienta que analiza los cinco aspectos (precio de apertura, máximo, mínimo, precio de cierre y volumen) basándose en cálculos matemáticos. Con el algoritmo del indicador de Forex SmartTrend Analyzer, puede determinar rápidamente qué tendencia se está desarrollando en el mercado en este momento. El indicador técnico SmartTrend Analyzer se presenta en el gráfico como un co
Future Drawdown Controller Calculator Indicator
Md Golam Murshed
Indicadores
Descripción completa Descripción general Drawdown Controller Calculator Indicator es una herramienta profesional avanzada de gestión de riesgos para MetaTrader 5 , especialmente diseñada para los comerciantes que utilizan múltiples operaciones en ejecución, órdenes pendientes, sistemas de cuadrícula y estrategias de martingala . Este indicador le permite ver el futuro drawdown de antemano - no sólo para las operaciones en curso, sino también para todas las órdenes pendientes combinadas , s
FREE
Riko Trend mt5
Nadiya Mirosh
Indicadores
El indicador Riko Trend es una revolucionaria solución de filtrado y negociación de tendencias con todas las características importantes de una herramienta de tendencias integradas en una sola herramienta. El indicador Riko Trend es bueno para cualquier trader, apto tanto para forex como para opciones binarias. Usted no necesita configurar nada, todo está perfeccionado por el tiempo y la experiencia, funciona muy bien durante un piso y en una tendencia. El indicador Riko Trend es una herramien
Scalping PullBack Signal
Quang Huy Quach
5 (1)
Indicadores
1. Visión general El indicador Scalping PullBack Signal es una potente herramienta de análisis técnico diseñada para ayudar a los operadores a identificar oportunidades de scalping basadas en posibles señales de retroceso y reversión. Esta herramienta es especialmente útil en plazos más cortos (inferiores a 15 minutos), pero también puede aplicarse en plazos más largos para operaciones a más largo plazo. Este indicador integra varios componentes analíticos clave, proporcionando una visión comple
FREE
Royal Wave Pro M5
Vahidreza Heidar Gholami
3.5 (4)
Indicadores
Royal Wave es un oscilador Trend-Power que ha sido programado para localizar y señalar zonas de entrada y salida de bajo riesgo. Su algoritmo central analiza estadísticamente el mercado y genera señales de trading para zonas de sobrecompra, sobreventa y baja volatilidad. Mediante el uso de un sistema de alertas bien diseñado, este indicador facilita la toma de decisiones adecuadas con respecto a dónde entrar y dónde salir de las operaciones. Características Algoritmo Trend-Power Zonas de Entrada
AIS Forest Fire Trend MT5
Aleksej Poljakov
Indicadores
Una de las secuencias numéricas se llama "Secuencia de incendios forestales". Ha sido reconocida como una de las secuencias nuevas más bellas. Su característica principal es que esta secuencia evita tendencias lineales, incluso las más cortas. Es esta propiedad la que formó la base de este indicador. Al analizar una serie de tiempo financiera, este indicador intenta rechazar todas las opciones de tendencia posibles. Y solo si falla, entonces reconoce la presencia de una tendencia y da la señal
Grid Close System
Mr Adisorn Mayang
Asesores Expertos
ZAB Grid EA - Herramienta de Trading Automatizado para Mercados de Alta Volatilidad Descripción del producto ZAB Grid EA es un programa de trading automatizado desarrollado para varios mercados financieros con volatilidad de precios. Este EA es adecuado para operar con instrumentos como el oro (XAUUSD), el petróleo (USOIL), índices como el S&P500, e incluso acciones. Emplea una estrategia de cuadrícula de precios que le ayuda a operar con un enfoque sistemático y una gestión eficaz del riesgo. P
Prop Firm Killer EA
Heri Yusufu Kaniugu
Asesores Expertos
Prop Firm Killer EA - Validación de tendencias y control de riesgos Prop Firm Killer EA es un potente Asesor Experto diseñado específicamente para los operadores que buscan maximizar el rendimiento en las cuentas prop firm. Al combinar la gestión avanzada de riesgos, la validación de tendencias y el control de operaciones basado en sesiones, optimiza cada operación al tiempo que protege su capital. Características principales Gestión de cuentas: Realice un seguimiento del saldo de la cuenta, s
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Asesores Expertos
Sonic R Pro Enhanced EA - Versión 2025 ¡249$ solo para los primeros 5 compradores! Señal en vivo Comprueba el rendimiento en vivo de Sonic R Pro Enhanced: Estrategia de Trading Sonic R Pro Enhanced es una versión mejorada de la estrategia Sonic R, automatizando operaciones basadas en la Banda del Dragón (EMA 34 y EMA 89) e incorporando algoritmos avanzados para maximizar el rendimiento. Timeframes: M15, M30 Pares compatibles: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Estilo de Trading: Swing Trad
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Indicadores
¡La tendencia es tu amiga! Fíjate en el color del indicador y opera en esa dirección. No se repinta. Después de que cada vela se cierra, ese es el color de la tendencia. Puedes centrarte en tendencias más cortas y rápidas o en tendencias mayores, sólo tienes que probar qué es lo más adecuado para el símbolo y el marco temporal en el que operas. Simplemente cambie el parámetro "Longitud" y el indicador se adaptará automáticamente. También puede cambiar el color, el grosor y el estilo de las lín
Cov echo trends indicator
Ekaterina Saltykova
Indicadores
El sistema de negociación Manyal, CovEchoTrend Robot, se centra en la fiabilidad y la flexibilidad. Al emplear métodos de análisis estadístico para estudiar las relaciones entre el indicador de base y los patrones del mercado, el sistema permite una comprensión más profunda de los procesos del mercado. Análisis inteligente de patrones: La aplicación del procesamiento de datos estadísticos ayuda a identificar con mayor precisión los puntos clave de cambio de tendencia, señalando los cambios signi
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
Asesores Expertos
Establece TP y SL por Precio – Modificador automático de órdenes para MT5 Establece automáticamente niveles precisos de TP y SL en cualquier operación ️ Funciona con todos los pares y EAs, con filtro por símbolo o número mágico Este EA te permite definir y aplicar niveles exactos de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) mediante valores de precio directo (por ejemplo, 1.12345 en EURUSD). Sin puntos ni pips. Solo una gestión precisa y limpia de operaciones, en todas o filtradas por símbolo o Ma
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Indicadores
Indicador único que implementa un enfoque profesional y cuantitativo para el comercio de reversión a la media. Aprovecha el hecho de que el precio se desvía y vuelve a la media de manera predecible y medible, lo que permite reglas claras de entrada y salida que superan ampliamente las estrategias comerciales no cuantitativas. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Señales comerciales claras Sorprendentemente fácil de operar Colores y tamaños personalizables
GoldenRatioX
Serhii Sharlai
Asesores Expertos
GoldenRatioX - Oro Scalping, refinado a la perfección GoldenRatioX es una plataforma potente e intuitiva para operar con oro a alta velocidad, diseñada específicamente para scalpers y operadores activos que operan al filo de los segundos y pretenden exprimir al máximo cada movimiento de los precios. Después de la compra, por favor, asegúrese de ponerse en contacto conmigo para recibir la configuración. ¿Por qué el oro? El oro es más que un activo. Es un instrumento muy líquido y volátil, con ni
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Noize Absorption Index - es el sistema de trading manual que mide la diferencia de presión entre las fuerzas de los osos y las fuerzas de los toros. Línea verde - es un índice libre de ruido que muestra la situación actual. Los valores por encima del nivel cero muestran la potencia de la onda alcista y los valores por debajo de cero miden las fuerzas bajistas. La flecha hacia arriba aparece en el mercado bajista cuando está listo para revertir, la flecha hacia abajo aparece en el mercado alcist
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indicadores
La nueva actualización convierte a este indicador en una completa herramienta de estudio, análisis y explotación de patrones probabilísticos. Incluye: Monitor porcentual multiactivo en gráfico. Martingalas configurables. Veintiún patrones preconfigurados, incluyendo patrones Mhi y C3. Un editor de patrones avanzado para almacenar hasta 5 patrones personalizados. Modo Backtest para comprobar los resultados con informes de pérdidas. Filtro de tendencias. Filtro de aciertos operativos. Opción de ci
The Goat Scalper
Giordan Cogotti
Asesores Expertos
The Goat Scalper EA - Inteligente, Rápido y Construido para el Rendimiento Real del Mercado Visión general The Goat Scalper EA es un sistema de trading de nueva generación construido para capturar movimientos decisivos del mercado con precisión quirúrgica. A diferencia de los scalpers típicos que se basan en métodos arriesgados como la martingala, la rejilla, la cobertura o el arbitraje, The Goat utiliza una lógica de ruptura pura basada en la detección avanzada de zonas de oferta y demanda, g
TrendFuze Pro
Mohd Feroze
5 (1)
Indicadores
TrendFuze Pro Cuadro de mandos de trading manual de precisión para tomar decisiones claras y con confianza Deje de adivinar la tendencia Deje de reaccionar a indicadores contradictorios Opere con estructura, confirmación y claridad ¿Qué es TrendFuze Pro? TrendFuze Pro es un cuadro de mandos de trading manual GRATUITO para MT5 , diseñado para ayudar a los traders a tomar decisiones más claras y seguras combinando: Tendencia de marco de tiempo superior (HTF) Contexto de tendencia actual (
FREE
KT Renko Patterns MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
KT Renko Patterns analiza el gráfico Renko ladrillo por ladrillo para encontrar patrones gráficos populares que son ampliamente utilizados por los traders en diferentes mercados financieros. En comparación con los gráficos basados en tiempo, los patrones son más fáciles de identificar en los gráficos Renko debido a su aspecto limpio y sin ruido. KT Renko Patterns incluye múltiples patrones Renko, muchos de los cuales están explicados en detalle en el libro “Profitable Trading with Renko Charts
ChoppyLenns
Marius Ovidiu Sunzuiana
Indicadores
Detector de mercados agitados: opere con más inteligencia, no con más fuerza Declaración principal: El 90% de los traders pierden dinero - no porque malinterpreten las tendencias, sino porque operan durante mercados entrecortados e indecisos. Este indicador premium le ayuda a evitar esa trampa detectando cuándo el mercado está agitado, para que pueda mantenerse al margen de las operaciones de baja probabilidad y proteger su capital. Qué hace: Identifica Condiciones de Choppy: Utiliza fil
News Tracker Trend Bands
Sahib Ul Ahsan
Indicadores
Convierta su gráfico en un tablero de operaciones profesional que le muestre hacia dónde fluyen los precios y cuándo se producirá la próxima sacudida, sin cargar ni una sola ventana adicional. Este indicador combina una cinta MA de seguimiento de precios con un radar de noticias en directo directamente en el gráfico, lo que le ofrece tanto la tendencia como el riesgo de eventos de un solo vistazo. Cinta de tendencia - Lea la tendencia del mercado al instante Una suave cinta de media móvil escalo
Global Markets ExpertAdvisor
Gabriel Leite Nunes
Asesores Expertos
Este es mi primer ExpertAdvisor, pero llegó junto con más de 7 años de experiencia en el comercio de Forex , Crypto e Índice. SHEERAN: El EA Multi-Timeframe Avanzado para Trading Dinámico y Adaptativo El EA SHEERAN está diseñado para operadores que exigen precisión, flexibilidad y fiabilidad en múltiples marcos temporales. Tanto si su objetivo son las ganancias a corto plazo en el gráfico M30 como si busca movimientos sostenidos en el H4, este AE se adapta a las distintas condiciones del merca
Delta Profile Volume
Teresinha Moraes Correia
Indicadores
Descripción Técnica del Indicador – Delta Profile para MetaTrader 5 El Delta Profile es un indicador desarrollado para MetaTrader 5 con enfoque en el análisis detallado del flujo de volumen dentro de un rango definido de velas. Organiza y muestra información sobre el desequilibrio de volúmenes positivos (asociados a movimientos alcistas) y negativos (asociados a movimientos bajistas) en diferentes niveles de precio. El resultado es una visión clara de los puntos del gráfico donde se concentra la
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.68 (59)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.9 (80)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (29)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299$ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499$ . LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (5)
Indicadores
Super Signal – Skyblade Edition Sistema profesional de señales de tendencia sin repintado / sin retraso con una tasa de éxito excepcional | Para MT4 / MT5 Funciona mejor en marcos de tiempo bajos, como 1 minuto, 5 minutos y 15 minutos. Características principales: Super Signal – Skyblade Edition es un sistema de señales inteligente diseñado específicamente para el trading de tendencias. Utiliza un mecanismo de filtrado de múltiples capas para detectar únicamente movimientos direccionales fuert
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Indicadores
Swing Trading es el primer indicador diseñado para detectar oscilaciones en la dirección de la tendencia y posibles oscilaciones de reversión. Utiliza el enfoque de intercambio de línea de base, ampliamente descrito en la literatura comercial. El indicador estudia varios vectores de precios y tiempos para rastrear la dirección de la tendencia agregada y detecta situaciones en las que el mercado está sobrevendido o sobrecomprado y listo para corregir. [ Guía de instalación | Guía de actualización
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indicadores
Obtén el AUX GRATUITO y soporte EA Descarga directa — Haz clic aquí [ D.I.C.E ] El DICE Indicator Divergence in Chaos Environment es una herramienta MT5 especializada creada para traders que aplican la Teoría de las Ondas de Elliott dentro del marco de las técnicas de Trading Chaos. Identifica divergencias ocultas y regulares en la acción del precio, sincronizadas con el entorno de mercado caótico descrito por Bill Williams. Características clave Divergencia alineada con Ondas de Elliott: detec
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARICoin es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento de rendimiento incorporado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en directo. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev opcion
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicadores
El indicador Trend Forecaster utiliza un algoritmo exclusivo para determinar los puntos de entrada de una estrategia de ruptura. El indicador identifica grupos de precios, analiza el movimiento de los precios cerca de los niveles y proporciona una señal cuando el precio rompe un nivel. El indicador Trend Forecaster es adecuado para todos los activos financieros, incluyendo divisas (Forex), metales, acciones, índices y criptomonedas. También puede ajustar el indicador para que funcione en cualqu
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARIScalp es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev op
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indicadores
MetaForecast predice y visualiza el futuro de cualquier mercado basándose en las armonías de los datos de precios. Aunque el mercado no siempre es predecible, si existe un patrón en el precio, MetaForecast puede predecir el futuro con la mayor precisión posible. En comparación con otros productos similares, MetaForecast puede generar resultados más precisos al analizar las tendencias del mercado. Parámetros de entrada Past size (Tamaño del pasado) Especifica el número de barras que MetaForecast
ON Trade Optuma Astro MT5
Abdullah Alrai
Indicadores
Por supuesto, aquí tienes la traducción al español: Presentamos el Indicador de Astronomía para   MT4 / MT5 : Tu Compañero Celestial Definitivo en el Trading ¿Estás listo para elevar tu experiencia de trading a alturas celestiales? No busques más allá de nuestro revolucionario Indicador de Astronomía para MT4. Esta innovadora herramienta trasciende los indicadores de trading tradicionales, aprovechando el poder de algoritmos complejos para proporcionarte una visión astronómica sin igual y cálcul
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.5 (8)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro es un indicator profesional para MetaTrader 5, diseñado para ayudar a traders a identificar puntos de entrada y gestionar el riesgo de manera eficaz. El indicator proporciona un conjunto completo de herramientas de análisis que incluye sistema de detección de señales, gestión automática de Entry/SL/TP, análisis de volumen y estadísticas de rendimiento en tiempo real. Guía de usuario para entender el sistema   |   Guía de usuario para otros idiomas CARACTERÍSTICAS PRINC
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicadores
Este es posiblemente el indicador de reconocimiento automático de formación de precios más completo que puede encontrar para la plataforma MetaTrader. Detecta 19 patrones diferentes, toma las proyecciones de Fibonacci tan en serio como usted, muestra la zona de reversión potencial (PRZ) y encuentra niveles adecuados de stop-loss y take-profit. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Detecta 19 formaciones de precios armónicos diferen
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
Golden Spike Premium
Kwaku Bondzie Ghartey
5 (1)
Indicadores
Indicador Golden Spikes Indicador técnico para índices sintéticos que operan en el marco temporal M1. Compatible con los índices Boom/Crash en la plataforma Deriv y con los índices Gain/Pain en la plataforma Weltrade. enviarme Un mensaje privado para recibir comercio ASISTENTE EA.. folleto guía: https: //drive.google.com/file/d/1knQJqGHZSP5eQN24ndRz2ayZVCst6XhN/view?usp=sharing También echa un vistazo a mi prima picos bot: https://www.mql5.com/en/market/product/142350 Características Utiliza S
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Indicadores
Simplemente, puedes comenzar a operar cuando el movimiento de los números blancos —conocidos como "pips"— empiece a aparecer junto a la vela actual. Los "pips" blancos indican que una operación de compra o venta está activa y se mueve en la dirección correcta, como lo indica su color blanco. Cuando el movimiento de los pips blancos se detiene y se convierte en un color verde estático, esto señala el fin del impulso actual. El color verde de los números representa la ganancia total obtenida en "
Market Structure Patterns
Samuel Manoel De Souza
4.47 (19)
Indicadores
Disponible para   MT4   y   MT5 . Únete al canal Market Structure Patterns para descargar materiales de estudio y/o información adicional. Publicaciones relacionadas: Market Structure Patterns - Introducción Consíguelo ahora con 50 % de descuento | Precio anterior $90 | Oferta válida hasta el 31 de diciembre | Una gran actualización llegará pronto y el precio original será ajustado. Market Structure Patterns   es un indicador basado en   Smart Money Concepts   que muestra   elementos SMC/ICT
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Blahtech Supply Demand MT5
Blahtech Limited
4.54 (13)
Indicadores
Antes: $299 Ahora: $99 Oferta Demanda utiliza la acción previa del precio para identificar desequilibrios potenciales entre compradores y vendedores. La clave está en identificar las zonas con mejores probabilidades, no sólo las que no se han tocado. El indicador Blahtech Supply Demand ofrece una funcionalidad que antes no estaba disponible en ninguna plataforma de negociación. Este indicador 4 en 1 no sólo destaca las zonas de mayor probabilidad utilizando un motor de fuerza multicriterio, sino
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Indicadores
Gartley Hunter Multi - Un indicador para buscar patrones armónicos simultáneamente en docenas de instrumentos de negociación y en todos los plazos posibles. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Ventajas 1. Patrones: Gartley, Mariposa, Tiburón, Cangrejo. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Búsqueda simultánea de patrones. 2. Búsqueda simultánea de patrones en docenas de instrumentos de negociación y en todos los plazos posibles 3. Búsqueda de patrones de todos los t
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Indicadores
FOOTPRINTORDERFLOW: La guía autorizada ( Este indicador también es compatible con los proveedores económicos que no ofrecen datos DOM y datos BID/ASK，También es compatible con varias transacciones de divisas， versión DEMO，modleling debe elegir " Cada tick basado en ticks reales" ) Aviso importante: Antes de realizar un pedido, póngase en contacto conmigo primero, y le proporcionaré respuestas y servicios profesionales 1. Visión general FOOTPRINTORDERFLOW es una herramienta avanzada de análisis
Otros productos de este autor
UT bot alert
Muhammad Hassaan
Indicadores
UT Bot Alerts es un indicador técnico para MetaTrader 5 que destaca los posibles cambios direccionales basados en las condiciones de impulso. El indicador marca puntos de señal directamente en el gráfico y puede generar notificaciones opcionales para mayor comodidad. La lógica de generación de señales puede operar en dos modos: Modo de barra cerrada: las señales se confirman sólo después del cierre de la barra. Modo de barra viva: las señales se muestran durante la formación de la barra actual.
Trend Magicc
Muhammad Hassaan
Indicadores
*Este es el indicador de tradingview convertido a mql5* El indicador Trend Magic es una popular herramienta de análisis técnico utilizada para identificar la dirección de una tendencia de mercado y posibles cambios de tendencia. Es un indicador versátil que puede aplicarse a varios instrumentos financieros y marcos temporales. El indicador Trend Magic consiste en una combinación de medias móviles y un filtro basado en la volatilidad. Su objetivo es suavizar las fluctuaciones de los precios y p
SuperTrend V
Muhammad Hassaan
Indicadores
*Este es el indicador TradingView convertido a mql4* El indicador SuperTrend V es una popular herramienta de análisis técnico utilizada para identificar tendencias y posibles cambios de tendencia en los mercados financieros. Se basa en el concepto del indicador SuperTrend pero incorpora características y variaciones adicionales. El indicador SuperTrend V utiliza una combinación de acción del precio y volatilidad para determinar la dirección de la tendencia y generar señales de trading. Estos so
CM SlingShot System
Muhammad Hassaan
Indicadores
*Este es el indicador tradingview convertido a mql4* El indicador CM Slingshot System es una herramienta de negociación que tiene como objetivo identificar posibles configuraciones comerciales basadas en la volatilidad del mercado y la acción del precio. Está diseñado para ayudar a los operadores a detectar puntos de entrada y salida en mercados con tendencia. El Indicador del Sistema de Tirachinas CM combina múltiples indicadores y técnicas para generar señales de trading. Estas son las princi
Chandelier Exits
Muhammad Hassaan
Indicadores
*Este es el indicador tradingview convertido a mql4* El indicador Chandelier Exit es una popular herramienta de análisis técnico desarrollada por Chuck LeBeau. Está diseñado para ayudar a los operadores a identificar posibles puntos de salida para sus operaciones basándose en la volatilidad del mercado y en el concepto de trailing stops. El indicador Chandelier Exit consta de tres componentes principales: Average True Range (ATR): El indicador utiliza el Average True Range, que mide la volatili
UT bot alerts
Muhammad Hassaan
Indicadores
*This is tradingview bot converted to mql4* El indicador UT Bot Alert es una herramienta avanzada de análisis técnico diseñada para ayudar a los operadores a optimizar su rendimiento comercial. Este innovador indicador se basa en el probado sistema UT Bot, que utiliza múltiples indicadores para ofrecer señales precisas que pueden ayudar a los operadores a tomar mejores decisiones. El indicador UT Bot Alert ofrece una serie de funciones que pueden ayudarle a mantenerse al tanto de las tendencias
HA Market Bias
Muhammad Hassaan
Indicadores
*Este es un indicador de trading convertido en mql5* El indicador HA de sesgo del mercado es una herramienta muy utilizada en el comercio y el análisis técnico, diseñada para ayudar a los operadores a identificar el sesgo del mercado y los posibles cambios de tendencia. Se suele utilizar junto con los gráficos de velas y proporciona información valiosa sobre el sentimiento del mercado. El indicador se basa en la técnica de gráficos de velas Heiken Ashi (HA), cuyo objetivo es filtrar el ruido de
Trendlines with breaks
Muhammad Hassaan
Indicadores
El indicador de líneas de tendencia con rupturas muestra líneas de tendencia basadas en puntos de pivote con rupturas resaltadas. Los usuarios pueden controlar la inclinación de las líneas de tendencia, así como su método de cálculo de la pendiente. Las rupturas de las líneas de tendencia se producen en tiempo real y no están sujetas a repintado. Sin embargo, las líneas de tendencia pueden estar sujetas a repintado a menos que se desactive desde la configuración del usuario. El indicador inc
AI Range Breaker
Muhammad Hassaan
Asesores Expertos
Nota: Por favor, envíeme un correo electrónico para setfile AI Range Breaker observa una ventana de tiempo que usted elige cada día, marca el máximo y el mínimo de esa sesión y, a continuación, coloca automáticamente órdenes pendientes de compra/venta justo fuera del rango. Si el precio rompe el rango, el EA gestiona la operación con breakeven, trailing basado en velas, cierre parcial opcional, y una escala única una vez que el precio se mueve a su favor. Si no ocurre nada, las órdenes pendiente
Dashpro Reborn
Muhammad Hassaan
Utilidades
Operar. Permite realizar operaciones básicas de trading con un solo clic directamente desde el gráfico. Operaciones de trading: Abrir posiciones de compra y venta en el mercado con un solo clic. Especifique manualmente el tamaño del lote antes de abrir una operación. Establecer Stop Loss y Take Profit como niveles de precios . El Stop Loss y el Take Profit se inicializan automáticamente a una distancia fija del precio de mercado actual (por defecto: ±50 pips , según el símbolo). Totalmente compa
SMC Flow Cloud
Muhammad Hassaan
Indicadores
SMF Cloud es un indicador gráfico limpio y ligero que visualiza el flujo direccional del mercado mediante una "nube" de tendencia adaptable, bandas de volatilidad dinámicas, marcadores de repetición de pruebas y un indicador de fuerza al estilo de TradingView. Está diseñado para una rápida toma de decisiones: identificar cambios de tendencia, medir la fuerza de la tendencia y detectar oportunidades de pullback/retest de un vistazo. Características principales Nube de tendencias de flujo monetari
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario