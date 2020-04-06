Scalping StrikeX

Mascalper EA Pro es un sistema de trading automatizado (Asesor Experto) diseñado para ejecutar operaciones de alta frecuencia con precisión, basándose en estrategias de scalping de mercado. Ayuda a los operadores a aprovechar los pequeños movimientos de precios en el mercado de divisas con una mínima intervención manual.

Características principales

Operaciones totalmente automatizadas : Ejecuta operaciones automáticamente basándose en condiciones preestablecidas, ahorrándole tiempo y esfuerzo.

Estrategia de scalping : Se centra en ganancias rápidas y pequeñas entrando y saliendo rápidamente de las posiciones.

Gestión de riesgos integrada : Incluye ajustes de Stop Loss y Take Profit para gestionar la exposición.

Entradas personalizables : Ajuste parámetros como el volumen de operaciones, los niveles de riesgo y las horas de negociación.

Optimizado para una ejecución rápida : Diseñado para operar eficientemente en entornos de negociación de baja latencia.

Detección de tendencias y momentos : Utiliza indicadores técnicos para determinar los puntos de entrada y salida.

Filtro de noticias (si se incluye): Evita operar durante eventos noticiosos de alto impacto (si está codificado).

Parámetros de entrada

A continuación se muestra una lista de entradas configurables que puede establecer al ejecutar Mascalper EA Pro:

Parámetro Descripción TamañoLote Establece el tamaño de lote fijo para cada operación. PorcentajeDeRiesgo Activa el tamaño de lote dinámico basado en el porcentaje de riesgo de la cuenta. MaxSpread Máximo margen permitido para abrir operaciones. StopLoss Establece el stop loss en puntos. TakeProfit Establece el take profit en puntos. Deslizamiento Máximo deslizamiento de precio permitido durante la ejecución. TradeStartHour Hora de inicio de la operación. TradeEndHour Hora de finalización de la operación. NúmeroMágico ID único para distinguir las operaciones de EA de otras.

🏆 Ventajas

Eficiente y Rápido : Ideal para traders que prefieren ganancias a corto plazo.

Operaciones Manos Libres : Deje que el algoritmo maneje el análisis del mercado y la ejecución.

Altamente Configurable : Adapte la configuración para que coincida con su apetito de riesgo y sus objetivos de negociación.

Rendimiento constante: La lógica optimizada de entrada y salida mejora la coherencia de las operaciones.



