Scalping StrikeX
- Asesores Expertos
- Paline Maina
- Versión: 1.0
- Activaciones: 20
Mascalper EA Pro es un sistema de trading automatizado (Asesor Experto) diseñado para ejecutar operaciones de alta frecuencia con precisión, basándose en estrategias de scalping de mercado. Ayuda a los operadores a aprovechar los pequeños movimientos de precios en el mercado de divisas con una mínima intervención manual.
Características principales
-
Operaciones totalmente automatizadas: Ejecuta operaciones automáticamente basándose en condiciones preestablecidas, ahorrándole tiempo y esfuerzo.
-
Estrategia de scalping: Se centra en ganancias rápidas y pequeñas entrando y saliendo rápidamente de las posiciones.
-
Gestión de riesgos integrada: Incluye ajustes de Stop Loss y Take Profit para gestionar la exposición.
-
Entradas personalizables: Ajuste parámetros como el volumen de operaciones, los niveles de riesgo y las horas de negociación.
-
Optimizado para una ejecución rápida: Diseñado para operar eficientemente en entornos de negociación de baja latencia.
-
Detección de tendencias y momentos: Utiliza indicadores técnicos para determinar los puntos de entrada y salida.
-
Filtro de noticias (si se incluye): Evita operar durante eventos noticiosos de alto impacto (si está codificado).
Parámetros de entrada
A continuación se muestra una lista de entradas configurables que puede establecer al ejecutar Mascalper EA Pro:
|Parámetro
|Descripción
|TamañoLote
|Establece el tamaño de lote fijo para cada operación.
|PorcentajeDeRiesgo
|Activa el tamaño de lote dinámico basado en el porcentaje de riesgo de la cuenta.
|MaxSpread
|Máximo margen permitido para abrir operaciones.
|StopLoss
|Establece el stop loss en puntos.
|TakeProfit
|Establece el take profit en puntos.
|Deslizamiento
|Máximo deslizamiento de precio permitido durante la ejecución.
|TradeStartHour
|Hora de inicio de la operación.
|TradeEndHour
|Hora de finalización de la operación.
|NúmeroMágico
|ID único para distinguir las operaciones de EA de otras.
🏆 Ventajas
-
Eficiente y Rápido: Ideal para traders que prefieren ganancias a corto plazo.
-
Operaciones Manos Libres: Deje que el algoritmo maneje el análisis del mercado y la ejecución.
-
Altamente Configurable: Adapte la configuración para que coincida con su apetito de riesgo y sus objetivos de negociación.
-
Rendimiento constante: La lógica optimizada de entrada y salida mejora la coherencia de las operaciones.