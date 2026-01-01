XGen AI Scalper MT5

XGen AI Scalper MT5 | Sistema de trading automatizado con tecnología de inteligencia artificial

XGen AI Scalper es un sofisticado asesor experto que cuenta con algoritmos basados en redes neuronales integrados directamente en su arquitectura central. El sistema emplea patrones de aprendizaje automático para identificar entradas en el mercado con alta probabilidad en todos los instrumentos de trading.


Características principales

Compatibilidad universal

Compatible con todos los pares de divisas, metales preciosos, criptomonedas e índices.

Intervalos de tiempo recomendados para el scalping: M5 y M15.

Optimizado tanto para mercados con tendencia como para mercados con oscilaciones.


Tecnología avanzada de IA

Algoritmo patentado de escaneo de ondas con integración de redes neuronales.

Aprendizaje adaptativo en tiempo real basado en las condiciones del mercado.

Procesos de toma de decisiones impulsados por IA integrados en la estructura del código.

Reconocimiento automático de patrones y análisis de tendencias


Gestión profesional de operaciones

Tamaño de posición adaptativo basado en el saldo de la cuenta

Trailing stops dinámicos ajustados a la volatilidad

Confirmación en múltiples marcos temporales para una mayor precisión

Filtrado de spreads integrado para una ejecución óptima


Panel de control

Métricas de la cuenta y estadísticas de rendimiento en tiempo real

Visualización de ondas que muestra la interpretación del mercado por parte de la IA

Historial completo de operaciones y supervisión del estado del sistema


Gestión de riesgos

Colocación inteligente de stop-loss y take-profit

Tamaño de la posición basado en la volatilidad

Protección máxima contra pérdidas


Especificaciones técnicas

Plataforma: MetaTrader 5

Activos compatibles: Todos los pares de divisas, metales, criptomonedas e índices

Intervalos de tiempo recomendados: M5, M15 (scalping)

Arquitectura: estructura de algoritmos integrada con IA




XGen AI Scalper combina inteligencia artificial de vanguardia con principios de gestión de riesgos probados para ofrecer un rendimiento de trading automatizado constante en todas las condiciones del mercado.



Las primeras 20 copias se venden con fines promocionales a un precio de 199 $. El precio posterior será de 1999 $.




Otros productos de este autor
XAU Flux MT4
Burak Baltaci
Asesores Expertos
XAU FLUX - Asesor experto profesional en scalping de oro XAU FLUX es un robot de trading profesional diseñado para operar de forma rápida y disciplinada en el mercado del oro. Está desarrollado para traders que desean obtener beneficios constantes a partir de pequeños movimientos diarios de los precios. Características principales: XAU FLUX utiliza un avanzado sistema de scalping que opera en los marcos temporales M1 y M5 para evaluar las microoportunidades del mercado. El EA analiza continuame
All in One Screen
Burak Baltaci
5 (3)
Indicadores
Hola a todos, Voy a explicar cómo se puede utilizar de forma gratuita la función «All in One Screen», que permite visualizar varios puntos de datos al mismo tiempo en un único indicador y en tres pantallas de indicadores diferentes. En primer lugar, ¿para qué se utiliza este indicador? ; Niveles de Fibonacci. Niveles FVG y OrderBlock. Indicador Ichimoku. Envolventes, bandas de Bollinger. Canales de Donchian. Zonas de retest. Zonas de soporte y resistencia. Estocástico y, por último, indicado
FREE
OrderBlock Zones MT4
Burak Baltaci
5 (1)
Indicadores
Descripción general OrderBlock Zone es un indicador avanzado de MetaTrader 4 que detecta y visualiza automáticamente las zonas de operaciones institucionales (Order Blocks) en el mercado. Al seguir las huellas dejadas por los grandes actores (bancos, fondos de cobertura), determina los niveles potenciales de soporte y resistencia. Características principales  Detección automática de OrderBlock Análisis basado en fractales: determina puntos de inflexión fuertes con un análisis fractal de 36 perí
FREE
OrderBlock Zones MT5
Burak Baltaci
Indicadores
Descripción general OrderBlock Zone es un indicador avanzado de MetaTrader 4 que detecta y visualiza automáticamente las zonas de operaciones institucionales (Order Blocks) en el mercado. Al seguir las huellas dejadas por los grandes actores (bancos, fondos de cobertura), determina los niveles potenciales de soporte y resistencia. Características principales  Detección automática de OrderBlock Análisis basado en fractales: determina puntos de inflexión fuertes con un análisis fractal de 36 perí
FREE
Swing Trade Concept MT4
Burak Baltaci
1 (1)
Indicadores
CONCEPTO DE SWING TRADE ¿PARA QUÉ SIRVE? Un indicador MT4 diseñado para el swing trading. Captura los cambios de tendencia utilizando la lógica SuperTrend y muestra los puntos TP con niveles Fibonacci automáticos. ¿CÓMO FUNCIONA? 1. Seguimiento de tendencias Utiliza un algoritmo SuperTrend basado en ATR. Señala cuando se rompe la tendencia del precio. 2. Generación de señales La tendencia se invierte al alza → Cuadro verde COMPRAR + flecha (debajo de la vela) La tendencia se invier
TrendBite MT5
Burak Baltaci
Indicadores
TrendBite v1.5 - Indicador profesional de seguimiento de tendencias Desarrollador: 8aLt4 Versión: 1.5 Plataforma: MetaTrader 5  Descripción general TrendBite v1.5 es un indicador de análisis técnico avanzado diseñado para detectar cambios de tendencia en el mercado y proporcionar a los inversores señales claras de compra y venta. Basado en el algoritmo de las bandas de Bollinger, esta herramienta detecta con precisión los cambios de tendencia y es ideal tanto para principiantes como para trade
FREE
Smart EA 8aLt4
Burak Baltaci
Asesores Expertos
Hola a todos. ¡¡¡Antes de presentar Smart EA 8aLt4, me gustaría hacer un breve e importante recordatorio!!! Este EA funciona recibiendo señales directamente de mi indicador llamado "All in One Screen" al 100%. Acceda a mi indicador "All in One Screen", que comparto 100% gratis, aquí. >>> All in One Screen <<< 8aLt4 Sistema de Trading Inteligente Indicador todo en uno + integración de EA inteligente Modos de Estrategia Modo Descripción Nivel de riesgo Conservador Todas las señales deben
TrendBite MT4
Burak Baltaci
5 (1)
Indicadores
TrendBite v1.5 - Indicador profesional de seguimiento de tendencias Desarrollador: 8aLt4 Versión: 1.5 Plataforma: MetaTrader 4  Descripción general TrendBite v1.5 es un indicador de análisis técnico avanzado diseñado para detectar cambios de tendencia en el mercado y proporcionar a los inversores señales claras de compra y venta. Basado en el algoritmo de las bandas de Bollinger, esta herramienta detecta con precisión los cambios de tendencia y es ideal tanto para principiantes como para trade
FREE
Nostradamus X Scalper
Burak Baltaci
Asesores Expertos
NOSTRADAMUS X SCALPER Par recomendado: Oro Marco temporal recomendado: M15 Robot profesional que busca picos y valles en el mercado Nostradamus es un sistema de trading totalmente automatizado que captura con precisión los puntos de inflexión del mercado. ¡Funciona día y noche, toma decisiones sin emociones y maximiza tus ganancias! ¿POR QUÉ NOSTRADAMUS? Sistema de entrada inteligente Detecta automáticamente los puntos de inversión de la tendencia. Entrada precisa e
Dread Scalper MT4
Burak Baltaci
Asesores Expertos
Advertencia sobre riesgos AVISO IMPORTANTE: «DREAD SCALPER» utiliza estrategias agresivas de grid y martingala. Esto puede provocar pérdidas significativas para los inversores sin experiencia. Operar con divisas con margen conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. El alto grado de apalancamiento puede jugar a su favor, pero también en su contra. Antes de decidir invertir en divisas, debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, su nivel d
Baba Vanga SS
Burak Baltaci
Asesores Expertos
Baba Vanga Smart Scalper - Asesor Experto Par recomendado: XAUUSD Plazo recomendado: M5 / M15 Características Generales: Este EA es un robot inteligente de scalping que realiza trading automatizado. Con su interfaz fácil de usar, muestra la información de su cuenta y los datos de rentabilidad en tiempo real en el gráfico. Características principales: Gestión de Riesgo: Cálculo automático de lotes en función del saldo de su cuenta. Control Horario: Operaciones sólo durante las horas que
XGen AI Scalper MT4
Burak Baltaci
Asesores Expertos
XGen AI Scalper MT4 | Sistema de trading automatizado con tecnología de inteligencia artificial XGen AI Scalper es un sofisticado asesor experto que cuenta con algoritmos basados en redes neuronales integrados directamente en su arquitectura central. El sistema emplea patrones de aprendizaje automático para identificar entradas en el mercado con alta probabilidad en todos los instrumentos de trading. Características principales Compatibilidad universal Compatible con todos los pares de divisas
Dread Scalper MT5
Burak Baltaci
Asesores Expertos
Advertencia sobre riesgos AVISO IMPORTANTE: «DREAD SCALPER» utiliza estrategias agresivas de grid y martingala. Esto puede provocar pérdidas significativas para los inversores sin experiencia. Operar con divisas con margen conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. El alto grado de apalancamiento puede jugar a su favor, pero también en su contra. Antes de decidir invertir en divisas, debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, su nivel d
