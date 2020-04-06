ScalperEdge Pro

¡¡Hola comerciantes!!



Este Asesor Experto está construido para el swing trading disciplinado, tomando un máximo de dos operaciones de alta probabilidad por día de swing máximos y mínimos claramente definidos en el gráfico.

Combina filtros técnicos precisos con la gestión de riesgos de estilo institucional para apuntar a un crecimiento suave de la equidad y una reducción ultra baja, evitando la cuadrícula, martingala, y el comportamiento de sobre-negociación.

Símbolos de operación profesionales, flechas claras en el gráfico y controles intuitivos en el panel facilitan la supervisión de cada nivel de entrada, stop-loss y take-profit en tiempo real, tanto si opera manualmente como si deja que el EA funcione de forma totalmente automatizada.



Informe XAUUSD -

Este backtest muestra un sistema muy fuerte y de bajo drawdown: la cuenta de 1.000 crece alrededor de 2.800 con un factor de beneficio superior a 15 y un drawdown máximo en torno al 2-3%. La tasa de ganancias es de aproximadamente el 69%, las pérdidas son pequeñas en comparación con las ganancias, y las operaciones se distribuyen a lo largo de horas, días laborables y meses, lo que sugiere un rendimiento estable en lugar de picos puntuales.