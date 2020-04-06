SureShot EURUSD and Gold AI for MT5

SureShot AI - EURUSD GBPUSD und Gold Expert Advisor für MT5 - Geeignet für Prop Firm

Erschließen Sie die Kraft des Präzisionshandels mit SureShot AI, einem robusten Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der für den Handel mit EURUSD und Gold (XAUUSD) unter Verwendung fortschrittlicher technischer Indikatoren, adaptiver Strategien und intelligenter Risikokontrollsysteme entwickelt wurde.

Dieser Expert Advisor nutzt Techniken der Künstlichen Intelligenz, um Marktdaten zu analysieren, Muster zu erkennen und intelligentere Handelsentscheidungen in Echtzeit zu treffen. Im Gegensatz zu traditionellen regelbasierten EAs passt sich dieses System an sich ändernde Marktbedingungen an:

Mustererkennung auf der Grundlage historischer Daten

Dynamische Entscheidungsfindung mit AI-Logikschichten

Selbstanpassende Filter für Ein- und Ausstiegszeitpunkte

Das Ergebnis ist ein intelligenter und anpassungsfähiger EA, der darauf abzielt, die Performance zu verbessern und das Risiko zu reduzieren, indem er die Denkweise erfahrener Händler nachahmt - allerdings in Maschinengeschwindigkeit.

Hauptmerkmale:

Hohe Gewinnrate: Erzielt eine konstante Gewinnrate von über 70 Prozent und bietet Händlern eine zuverlässige Performance in volatilen Märkten.

KI-gestützte Strategie: Integriert mehrere bewährte Indikatoren wie ADX, RSI, CCI, Triple EMA, Bulls and Bears Power und Fractal Adaptive MA für Trendstärke und Präzision beim Einstieg.

Martingale-Erholungs-System: Die intelligent konfigurierte Martingale-Logik ermöglicht eine effektive Drawdown-Erholung, ohne sich zu sehr zu exponieren.

Multi-Timeframe-Logik: Optimiert für M15, funktioniert aber harmonisch über mehrere Zeiträume für kurz- und mittelfristige Trades.

Manuelles oder intelligentes Lot-Sizing: Unterstützt eine feste oder dynamische Skalierung der Losgröße für eine individuelle Risikobereitschaft.

Kontrollierte Risikoparameter: Streng verwaltete Stop-Loss- (50 Pips) und Take-Profit-Werte (45 Pips) zum Schutz des Kapitals und zur Sicherung der Gewinne.

Niedriger Drawdown: In Backtests wurde ein maximaler Drawdown von nur 1,69 Prozent nachgewiesen, mit stabiler Performance unter realistischen Marktbedingungen.

Entwickelt für MT5 Trader, die Wert auf:

Genauigkeit und Zuverlässigkeit

Kontrollierte Rückgewinnung von Verlusten

Positionierung mit geringem Risiko

Handel mit minimalem Drawdown

SureShot AI ist ideal für Anfänger und erfahrene Trader, die einen ausgewogenen Ansatz für den automatisierten Devisen- und Goldhandel suchen. Mit KI-kalibrierter Entscheidungsfindung und belastbarer Erholungslogik zeichnet sich dieser EA als stabile und leistungsorientierte Lösung aus.

Sind Sie bereit, Ihren MT5-Handel zu verbessern? Testen Sie SureShot AI noch heute.

