Bushido Scalper

3.67


Visión general de Bushido Scalper

El Bushido Scalper es un Asesor Experto (EA) avanzado diseñado para los pares de divisas USD/JPY y EUR/USD. Utiliza una estrategia de scalping dirigida a capturar pequeños y rápidos movimientos de precios y ejecutar operaciones eficientemente en mercados de alta liquidez.

Características principales

  • Estrategia de scalping: Diseñada para operaciones a corto plazo que aprovechan las fluctuaciones rápidas de los precios.
  • Pares compatibles: Optimizado específicamente para USD/JPY y EUR/USD.
  • Filtros integrados: Incluye filtros RSI y de Noticias para mejorar la precisión de las operaciones y evitar los periodos de alto riesgo.
  • Registro de datos: Los detalles críticos de la operación (por ejemplo, deslizamiento) se registran en bushido_log.csv para el análisis posterior a la operación.

Notas importantes de uso

  • Backtesting

    • Para obtener los mejores resultados: Utilice datos de 1 minuto de Apertura/Altura/Baja/Cierre (OHL) para obtener resultados de backtesting precisos.
    • Evite el modo "Cada Tick": Este modo puede introducir inconsistencias de ejecución debido a la velocidad de ejecución optimizada del bot.
    • Proveedores de datos: Se recomienda utilizar fuentes fiables como Dukascopy para obtener datos de calidad y simulaciones precisas.

  • Requisitos del broker

    • Spread: El Bushido Scalper funciona mejor con spreads brutos inferiores a 0,5 pips. Los brokers con spreads más altos pueden reducir la eficiencia.
    • Niveles de Stop: Asegúrese de que su broker ofrece niveles de stop cero o mínimos para una ejecución precisa del trailing stop.
    • Broker recomendado: IC Markets Cuenta Raw Spread (Cuenta Standard también es compatible).

Configuración por defecto

  • Ajuste necesario: Los parámetros por defecto son marcadores de posición. Ajústelos a su estilo de negociación y a las condiciones del mercado mediante pruebas retrospectivas.

  • Tope dinámico

    • Activación: Active los trailing stops para que se ajusten dinámicamente a medida que se mueve el mercado.
    • Ajustes sugeridos: Activar trailing stop a 15 puntos con un nivel de stop de 10 puntos (si el broker lo admite).

Filtros

  • Filtro RSI: Evita las operaciones en condiciones de sobrecompra o sobreventa.
  • Filtro de noticias: Evita entradas antes de eventos económicos significativos para reducir la exposición a la volatilidad.

Definición de Scalping
Scalping es una técnica de negociación de alta frecuencia que permite obtener pequeños beneficios a partir de movimientos rápidos de los precios en plazos cortos. Las posiciones se mantienen normalmente durante segundos o minutos, haciendo que el spread, la velocidad de ejecución y las condiciones del broker sean críticas. Bushido Scalper está optimizado para trabajar en estos entornos de alta frecuencia.

¿Listo para empezar?
Para sacar el máximo partido al Bushido Scalper, siga estos pasos:

  • Pruebe a fondo utilizando datos de backtesting OHL de 1 minuto para la evaluación de la estrategia.
  • Elija un broker que cumpla las condiciones especificadas para spreads y niveles de stop.
  • Analice regularmente el archivo de registro(bushido_log.csv) para ajustar su enfoque según sea necesario.

Este EA está diseñado para operadores que priorizan la precisión y la agilidad en el mercado.


Comentarios 4
Katsu Yamaguchi
683
Katsu Yamaguchi 2025.06.14 00:13 
 

I optimized the parameters for USDJPY and it has been working very well with the high winning rate and very low loss. I will continue to use this EA.

user49917
563
user49917 2024.12.14 03:26 
 

The default parameters are not good, but the screenshot parameters are very good.

