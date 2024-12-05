



Visión general de Bushido Scalper

El Bushido Scalper es un Asesor Experto (EA) avanzado diseñado para los pares de divisas USD/JPY y EUR/USD. Utiliza una estrategia de scalping dirigida a capturar pequeños y rápidos movimientos de precios y ejecutar operaciones eficientemente en mercados de alta liquidez.

Características principales

Estrategia de scalping : Diseñada para operaciones a corto plazo que aprovechan las fluctuaciones rápidas de los precios.

: Diseñada para operaciones a corto plazo que aprovechan las fluctuaciones rápidas de los precios. Pares compatibles : Optimizado específicamente para USD/JPY y EUR/USD.

: Optimizado específicamente para USD/JPY y EUR/USD. Filtros integrados : Incluye filtros RSI y de Noticias para mejorar la precisión de las operaciones y evitar los periodos de alto riesgo.

: Incluye filtros RSI y de Noticias para mejorar la precisión de las operaciones y evitar los periodos de alto riesgo. Registro de datos: Los detalles críticos de la operación (por ejemplo, deslizamiento) se registran en bushido_log.csv para el análisis posterior a la operación.

Notas importantes de uso

Backtesting Para obtener los mejores resultados : Utilice datos de 1 minuto de Apertura/Altura/Baja/Cierre (OHL) para obtener resultados de backtesting precisos. Evite el modo "Cada Tick" : Este modo puede introducir inconsistencias de ejecución debido a la velocidad de ejecución optimizada del bot. Proveedores de datos : Se recomienda utilizar fuentes fiables como Dukascopy para obtener datos de calidad y simulaciones precisas.

Requisitos del broker Spread : El Bushido Scalper funciona mejor con spreads brutos inferiores a 0,5 pips. Los brokers con spreads más altos pueden reducir la eficiencia. Niveles de Stop : Asegúrese de que su broker ofrece niveles de stop cero o mínimos para una ejecución precisa del trailing stop. Broker recomendado : IC Markets Cuenta Raw Spread (Cuenta Standard también es compatible).



Configuración por defecto

Ajuste necesario : Los parámetros por defecto son marcadores de posición. Ajústelos a su estilo de negociación y a las condiciones del mercado mediante pruebas retrospectivas.

Tope dinámico Activación : Active los trailing stops para que se ajusten dinámicamente a medida que se mueve el mercado. Ajustes sugeridos : Activar trailing stop a 15 puntos con un nivel de stop de 10 puntos (si el broker lo admite).



Filtros

Filtro RSI : Evita las operaciones en condiciones de sobrecompra o sobreventa.

: Evita las operaciones en condiciones de sobrecompra o sobreventa. Filtro de noticias: Evita entradas antes de eventos económicos significativos para reducir la exposición a la volatilidad.

Definición de Scalping

Scalping es una técnica de negociación de alta frecuencia que permite obtener pequeños beneficios a partir de movimientos rápidos de los precios en plazos cortos. Las posiciones se mantienen normalmente durante segundos o minutos, haciendo que el spread, la velocidad de ejecución y las condiciones del broker sean críticas. Bushido Scalper está optimizado para trabajar en estos entornos de alta frecuencia.

Pruebe a fondo utilizando datos de backtesting OHL de 1 minuto para la evaluación de la estrategia.

fondo utilizando datos de backtesting OHL de 1 minuto para la evaluación de la estrategia. Elija un broker que cumpla las condiciones especificadas para spreads y niveles de stop.

que cumpla las condiciones especificadas para spreads y niveles de stop. Analice regularmente el archivo de registro(bushido_log.csv) para ajustar su enfoque según sea necesario.

Este EA está diseñado para operadores que priorizan la precisión y la agilidad en el mercado.



