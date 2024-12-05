Limited-Time Promotion – Price Increases on 1 January

Bushido Scalper Übersicht

Der Bushido Scalper ist ein fortschrittlicher Handelsroboter (EA), der speziell für die Währungspaare USD/JPY und EUR/USD entwickelt wurde. Mit einer robusten Scalping-Strategie erfasst er schnelle, kleine Preisbewegungen und führt Trades zügig aus, um die Rentabilität in hochliquiden Märkten zu maximieren.

Wesentliche Merkmale

Scalping-Strategie : Entworfen für kurzfristige Trades, um von schnellen Preisbewegungen zu profitieren.

: Entworfen für kurzfristige Trades, um von schnellen Preisbewegungen zu profitieren. Kompatible Paare : Optimiert für USD/JPY und EUR/USD.

: Optimiert für USD/JPY und EUR/USD. Integrierte Filter : Enthält RSI- und Nachrichtenfilter, um die Handelsgenauigkeit zu erhöhen und risikoreiche Perioden zu vermeiden.

: Enthält RSI- und Nachrichtenfilter, um die Handelsgenauigkeit zu erhöhen und risikoreiche Perioden zu vermeiden. Datenprotokollierung: Erfasst wichtige Handelselemente (z. B. Slippage) in bushido_log.csv für eine Nachanalyse.

Wichtige Nutzungshinweise

Backtesting Beste Ergebnisse : Verwenden Sie 1-Minuten Open/High/Low/Close (OHL)-Daten für das Backtesting, um zuverlässige Ergebnisse zu erzielen. Vermeiden Sie den "Every Tick"-Modus : Dieser Modus kann aufgrund der optimierten Ausführungsgeschwindigkeit zu Inkonsistenzen führen. Datenanbieter : Zuverlässige Quellen wie Dukascopy werden empfohlen, um genaue Simulationen und qualitativ hochwertige Daten zu gewährleisten.

Brokeranforderungen Spread : Der Bushido Scalper funktioniert am besten mit Rohspreads von unter 0,5 Pips. Höhere Spreads können die Rentabilität verringern. Stopps : Stellen Sie sicher, dass Ihr Broker null oder minimale Stopps bietet, um eine präzise Ausführung des Trailing Stops zu gewährleisten. Empfohlener Broker : IC Markets Rohspread-Konto (Standardkonto funktioniert auch).



Standardeinstellungen

Feinabstimmung erforderlich : Die Standardparameter dienen nur als Platzhalter. Passen Sie sie durch Backtesting an Ihren Handelsstil und die Marktbedingungen an.

Trailing Stop Aktivierung : Aktivieren Sie den Trailing Stop, um Gewinne dynamisch zu sichern. Vorgeschlagene Einstellungen : Trigger bei 15 Punkten mit einem Stop-Level von 10 Punkten (wenn vom Broker unterstützt).

Filter RSI-Filter : Verhindert Trades bei überkauften oder überverkauften Bedingungen. Nachrichtenfilter : Verhindert den Einstieg vor wichtigen Wirtschaftsnachrichten, um die Auswirkungen von Volatilität zu verringern.



Was ist Scalping?

Scalping ist eine Hochfrequenz-Handelsstrategie, bei der schnelle, kleine Gewinne aus kurzfristigen Preisbewegungen erzielt werden. Positionen werden normalerweise nur für Sekunden oder Minuten gehalten, wodurch der Spread, die Ausführungsgeschwindigkeit und die Brokerbedingungen entscheidend für den Erfolg sind. Der Bushido Scalper ist optimiert, um stabile Ergebnisse in solchen Szenarien zu liefern.

Bereit, loszulegen?

Um das volle Potenzial des Bushido Scalpers auszuschöpfen, stellen Sie sicher, dass Sie:

Backtesting mit 1-Minuten OHL-Daten durchführen, um Ihre Strategie genau zu evaluieren.

Einen Broker wählen, der die Anforderungen bezüglich Spread und Stopps erfüllt.

Die Logdatei (bushido_log.csv) regelmäßig analysieren, um Ihre Strategie anzupassen.

Dieser Bot wurde für Händler entwickelt, die Wert auf Präzision und Flexibilität legen. Ihr Weg, die Kunst des Scalping zu meistern, beginnt hier!