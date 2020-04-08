DoncianLongEdge
- Indicadores
- Wilna Barnard
- Versión: 2.3
- Activaciones: 5
Visión general
Donchian Long Edge es una versión moderna de la clásica estrategia de ruptura de canal de Richard Donchian, adaptada específicamente para entradas de impulso e inversión a largo plazo.
Combina la lógica probada de las rupturas de Donchian con topes basados en ATR, lógica de rearme y filtros conscientes de la sesión. El indicador destaca únicamente las señales de compra, diseñado para los enfoques de negociación de seguimiento de tendencias y de inversión de rangos.
Esta versión introduce marcadores de inicio/fin de sesión y filtrado de señales basado en el tiempo, lo que lo hace especialmente útil para operadores intradía y de futuros.
Lógica de negociación
1. Entrada de ruptura (Canal superior - Flechas de color lima)
-
Una señal de compra se activa cuando el precio cierra por encima de la banda superior de Donchian por más de:ATR × InpATRBufferFactor
-
La vela también debe cerrar en verde (cierre > apertura).
-
La señal se dibuja sólo una vez después de una ruptura confirmada.
-
A continuación, el sistema se "arma" de nuevo sólo cuando la banda superior permanece plana durante InpFlatBars velas consecutivas.
2. Entrada de Reversión (Canal Inferior - Flechas Azules)
-
También se activa una señal de Compra cuando el precio cierra por debajo de la Banda Inferior en más de:ATR × InpATRBufferFactor
seguido de una vela alcista (cierre > apertura) en las 2 barras siguientes.
-
Esto detecta potenciales retrocesos desde zonas de soporte.
3. Integración del ATR
-
El ATR (Average True Range) se utiliza de tres maneras:
-
Como un amortiguador de ruptura basado en la volatilidad.
-
Para posicionar las flechas de señal a una distancia segura por debajo del precio ( InpArrowShiftATR × ATR ).
-
Para mostrar el ATR en el gráfico (opcional).
-
4. Control de la ventana de tiempo
-
Puede definir una hora de inicio y fin de sesión (por ejemplo, 09:00-21:00 hora del broker).
-
Cuando está activado:
-
Las señales se ignoran fuera de esta ventana de tiempo.
-
No se generan señales en la última hora de la sesión para evitar entradas tardías.
-
Se trazanlíneas verticales entre las bandas de Donchian a la apertura de la sesión (verde) y al cierre de la sesión (rojo).
-
Explicación de las entradas
|Parámetro
|Descripción
|InpPeriod
|Periodo de retrospectiva del canal Donchian (por ejemplo, 20 barras).
|InpLineColor / InpLineWidth
|Aspecto de las bandas superior/inferior de Donchian.
|InpShowArrows
|Muestra las flechas de entrada.
|InpArrowShiftATR
|Desplazamiento de la flecha por debajo de la vela (en múltiplos ATR).
|InpUseAlerts / InpUsePush / InpUseEmail
|Alertas opcionales de sonido, push o email sobre la señal.
|InpShowATRLabel
|Muestra el ATR actual en la esquina inferior izquierda.
|InpATRPeriod
|Periodo de cálculo del ATR (por defecto 20).
|InpATRBufferFactor
|Multiplicador del búfer para el umbral de ruptura (por defecto 0,10).
|InpATRLabelColor / InpATRFontSize / InpATRX / InpATRY
|Estilo de la etiqueta ATR y colocación en el gráfico.
|InpFlatBars
|Recuento de bandas planas antes de que el sistema se rearme tras la ruptura.
|InpUseTimeFilter
|Habilita el filtro de tiempo de negociación (basado en sesión).
|InpStartHour / InpStartMinute / InpEndHour / InpEndMinute
|Define la sesión de negociación (formato 24h).
|InpTimeLineColorInicio / Fin
|Colores de las líneas verticales para la hora de inicio y fin.
|InpTimeLineWidthInicio / Fin
|Grosor de la línea para los marcadores de sesión.
Alertas
Cuando se activa, puede elegir entre:
-
Alertas emergentes dentro de MetaTrader.
-
Notificaciones push a su aplicación móvil.
-
Alertas por correo electrónico enviadas a través de la configuración de correo de su terminal.
Cada mensaje de alerta indica claramente:
Notas
-
Sólo se evalúan las condiciones largas (compra) - no se producen señales de venta.
-
Este indicador funciona en todos los marcos temporales y símbolos.
-
Los periodos ATR y Donchian pueden ajustarse independientemente.
-
Las configuraciones de tiempo no válidas (por ejemplo, hora de inicio ≥ hora final) harán que la inicialización falle, asegurando que no se produzca una configuración incorrecta.
-
Utilizar en combinación con un Asesor Experto a través de iCustom() para automatizar las entradas.
Uso recomendado
-
Gráficosdiarios / H1 / M30 para operaciones swing o intradía.
-
Combínelo con un trailing stop o una salida basada en la volatilidad para configuraciones de continuación de tendencia.
-
Para la automatización, integrar con un EA que lee los búferes:
-
Señal de ruptura superior: índice 3
-
Señal dereversión inferior: índice de amortiguación 5
-