DoncianLongEdge

Visión general

Donchian Long Edge es una versión moderna de la clásica estrategia de ruptura de canal de Richard Donchian, adaptada específicamente para entradas de impulso e inversión a largo plazo.

Combina la lógica probada de las rupturas de Donchian con topes basados en ATR, lógica de rearme y filtros conscientes de la sesión. El indicador destaca únicamente las señales de compra, diseñado para los enfoques de negociación de seguimiento de tendencias y de inversión de rangos.

Esta versión introduce marcadores de inicio/fin de sesión y filtrado de señales basado en el tiempo, lo que lo hace especialmente útil para operadores intradía y de futuros.

Lógica de negociación

1. Entrada de ruptura (Canal superior - Flechas de color lima)

Una señal de compra se activa cuando el precio cierra por encima de la banda superior de Donchian por más de: ATR × InpATRBufferFactor

La vela también debe cerrar en verde (cierre > apertura).

La señal se dibuja sólo una vez después de una ruptura confirmada.

A continuación, el sistema se "arma" de nuevo sólo cuando la banda superior permanece plana durante InpFlatBars velas consecutivas.

2. Entrada de Reversión (Canal Inferior - Flechas Azules)

También se activa una señal de Compra cuando el precio cierra por debajo de la Banda Inferior en más de: ATR × InpATRBufferFactor seguido de una vela alcista (cierre > apertura) en las 2 barras siguientes.

Esto detecta potenciales retrocesos desde zonas de soporte.

3. Integración del ATR

El ATR (Average True Range) se utiliza de tres maneras: Como un amortiguador de ruptura basado en la volatilidad. Para posicionar las flechas de señal a una distancia segura por debajo del precio ( InpArrowShiftATR × ATR ). Para mostrar el ATR en el gráfico (opcional).



4. Control de la ventana de tiempo

Puede definir una hora de inicio y fin de sesión (por ejemplo, 09:00-21:00 hora del broker).

Cuando está activado: Las señales se ignoran fuera de esta ventana de tiempo. No se generan señales en la última hora de la sesión para evitar entradas tardías. Se trazan líneas verticales entre las bandas de Donchian a la apertura de la sesión (verde) y al cierre de la sesión (rojo).



Explicación de las entradas

Parámetro Descripción InpPeriod Periodo de retrospectiva del canal Donchian (por ejemplo, 20 barras). InpLineColor / InpLineWidth Aspecto de las bandas superior/inferior de Donchian. InpShowArrows Muestra las flechas de entrada. InpArrowShiftATR Desplazamiento de la flecha por debajo de la vela (en múltiplos ATR). InpUseAlerts / InpUsePush / InpUseEmail Alertas opcionales de sonido, push o email sobre la señal. InpShowATRLabel Muestra el ATR actual en la esquina inferior izquierda. InpATRPeriod Periodo de cálculo del ATR (por defecto 20). InpATRBufferFactor Multiplicador del búfer para el umbral de ruptura (por defecto 0,10). InpATRLabelColor / InpATRFontSize / InpATRX / InpATRY Estilo de la etiqueta ATR y colocación en el gráfico. InpFlatBars Recuento de bandas planas antes de que el sistema se rearme tras la ruptura. InpUseTimeFilter Habilita el filtro de tiempo de negociación (basado en sesión). InpStartHour / InpStartMinute / InpEndHour / InpEndMinute Define la sesión de negociación (formato 24h). InpTimeLineColorInicio / Fin Colores de las líneas verticales para la hora de inicio y fin. InpTimeLineWidthInicio / Fin Grosor de la línea para los marcadores de sesión.

Alertas

Cuando se activa, puede elegir entre:

Alertas emergentes dentro de MetaTrader.

Notificaciones push a su aplicación móvil.

Alertas por correo electrónico enviadas a través de la configuración de correo de su terminal.

Cada mensaje de alerta indica claramente:

Símbolo: Breakout superior COMPRA en <tiempo> Símbolo: Reversión inferior COMPRAR en <tiempo>

Notas

Sólo se evalúan las condiciones largas (compra) - no se producen señales de venta.

Este indicador funciona en todos los marcos temporales y símbolos.

Los periodos ATR y Donchian pueden ajustarse independientemente.

Las configuraciones de tiempo no válidas (por ejemplo, hora de inicio ≥ hora final) harán que la inicialización falle, asegurando que no se produzca una configuración incorrecta.

Utilizar en combinación con un Asesor Experto a través de iCustom() para automatizar las entradas.

Uso recomendado