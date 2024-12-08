¡Promoción limitada para Golden Crucible - EA Avanzado de Scalping de Oro!





Golden Crucible - EA Avanzado de Scalping de Oro

Golden Crucible es un Asesor Experto (EA) diseñado para ayudar a los traders a navegar por el mercado del oro, rápido y volátil. Con algoritmos de precisión y gestión inteligente del riesgo, este EA busca capturar movimientos de precios a corto plazo para respaldar sus estrategias de trading.

Características principales:

Las configuraciones recomendadas se proporcionan en las capturas de pantalla cargadas para un rendimiento óptimo. Personalización: Ajuste los parámetros dentro de las configuraciones del EA para adaptarlo a sus objetivos comerciales únicos.

Ajuste los parámetros dentro de las configuraciones del EA para adaptarlo a sus objetivos comerciales únicos. Programación inteligente: Seguridad en fin de semana: Evita operar durante los fines de semana, reduciendo los riesgos potenciales. Filtro de tiempo diario: Cierra automáticamente las posiciones antes de que termine el día de trading para minimizar la exposición nocturna. Días de la semana personalizables: Active o desactive días específicos de la semana para ajustar su horario de trading a sus preferencias.

Tecnología avanzada de scalping: Ejecuta operaciones rápidas para capturar pequeños movimientos de precios a corto plazo con lógica de alta frecuencia.

Amigable con cuentas estándar: Apto para usar en cuentas estándar con corredores como IC Markets, aunque se prefieren corredores con spreads inferiores a 0.5 pips para maximizar el rendimiento.

Recomendaciones de backtesting y notas de rendimiento:

Recomendación de backtesting: Use datos de 1 minuto Open/High/Low/Close (OHL) para obtener resultados confiables. El modo "Every Tick" puede generar inexactitudes debido a diferencias en el manejo de spreads y la lógica de ejecución.

Use para obtener resultados confiables. El modo "Every Tick" puede generar inexactitudes debido a diferencias en el manejo de spreads y la lógica de ejecución. Trading en demo y en vivo: Golden Crucible ha sido probado en cuentas demo y en vivo. El rendimiento real variará según las condiciones del corredor, como el spread y la velocidad de ejecución.

¿Por qué elegir Golden Crucible?

Golden Crucible ha sido desarrollado para proporcionar precisión y eficiencia en el mercado del oro. Sus características avanzadas y configuraciones personalizables ayudan a los traders a ejecutar sus estrategias de manera efectiva. Ya sea que sea un entusiasta del scalping o prefiera un enfoque automatizado, Golden Crucible está diseñado para mejorar su experiencia de trading.

¡Comience hoy mismo! Explore Golden Crucible y vea cómo puede respaldar su viaje de trading.