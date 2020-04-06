Shinkiro DE40 Scalper

Shinkiro DE40 Scalper: Estrategia Precisa de Scalping en un Índice Dinámico

Shinkiro DE40 Scalper es un sistema de trading automatizado diseñado para identificar oportunidades de entrada basadas en los niveles de precio más altos y más bajos de las últimas X velas. Este asesor experto (EA) se centra en la consistencia y la gestión del riesgo, operando de manera óptima durante la apertura de la Bolsa de Fráncfort, y también adaptándose a la volatilidad de los mercados en las sesiones de Nueva York y Londres.

¿Por qué elegir DE40 (DAX) para el scalping?

El índice DE40 (DAX) está compuesto por las 40 principales empresas de Alemania, que abarcan múltiples sectores y desempeñan un papel clave en el crecimiento económico. Como estas empresas buscan expandirse y aumentar su rentabilidad, el índice suele presentar alta liquidez y volatilidad, lo que lo convierte en una opción adecuada para estrategias de trading a corto plazo como el scalping. Los movimientos activos del precio durante las sesiones principales generan oportunidades para entradas y salidas precisas, alineándose con la metodología de Shinkiro DE40 Scalper.

Características principales

  • Configuraciones de riesgo flexibles – En respuesta a las solicitudes de los usuarios, se han ajustado las restricciones en los valores de stop-loss, permitiendo una gestión del riesgo más flexible.
  • Filtro de noticias – El EA cuenta con un filtro integrado que ayuda a evitar operaciones durante eventos de alto impacto, reduciendo la exposición a condiciones de mercado inestables.
  • Panel gráfico – Muestra estadísticas en tiempo real, proporcionando transparencia y una visión clara del rendimiento de las operaciones.
  • Horarios y parámetros personalizables – Los usuarios pueden ajustar la configuración según su estrategia de trading y tolerancia al riesgo. Se recomienda realizar pruebas retrospectivas (backtesting) y en tiempo real (forward testing) para optimizar su rendimiento.

Shinkiro DE40 Scalper está diseñado para traders que emplean estrategias de entrada y salida precisas. Es fundamental realizar pruebas exhaustivas antes de operar en una cuenta real, para asegurarse de que el EA se ajusta a su enfoque de trading.

