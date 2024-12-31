ChronomaX

5

Venta de Navidad: Se venderán 10 copias con un 50% de descuento durante la venta de Navidad.

Transforme sus operaciones en EURUSD con ChronomaX, un Asesor Experto avanzado que combina las estrategias tradicionales de trading con las últimas tecnologías de redes neuronales de inteligencia artificial.

Únase a mi grupo abierto para preguntas relacionadas con cualquiera de mis productos: https: //www.mql5.com/en/messages/014beab2560cdc01

Guía del usuario/ manual del EA:haga clic aquí.


Para usar/probar el EA:

1: Cargar a EURUSD (timeframe es irrelevante)

2: Asegúrese de que la entrada llamada "EURUSD Ticker" tiene el nombre de EURUSD como su broker lo escribe (encuéntrelo en su market watch) - Podría ser EURUSD.m etc. O, alternativamente, puede establecer la entrada llamada "Usar símbolo de entrada" en falso. De esta manera, el EA simplemente operará en el gráfico al que está vinculado. Asegúrese de cargarlo en el gráfico EURUS en ese caso.

3: Establezca el nivel de lote automático deseado

  • Saldo mínimo de la cuenta: 1000$.
  • Compatible con cuentas cent: Un depósito de 10$ en una cuenta cent proporciona un margen de 1000$, haciendo que el EA sea accesible para traders con depósitos más pequeños mientras se mantienen parámetros de trading seguros.
  • Apalancamiento mínimo de la cuenta: 1:500

Evite utilizar los datos históricos del broker para backtests de más de 1-2 años. Los brokers no suelen mantener datos históricos de alta calidad durante periodos prolongados, lo que puede dar lugar a resultados de backtest inexactos y a métricas de rendimiento engañosas.

Para las estrategias de backtesting a largo plazo, utilice datos de tick de terceros. Esto garantiza la precisión y fiabilidad de los datos para su análisis. Puedes encontrar mi guía paso a paso para descargar e importar datos de tick en MT5 Sigue esta guía para más información.


Características Avanzadas:

Gestión inteligente de la parrilla

  • Algoritmo adaptativo propio que optimiza el tamaño de los lotes en las posiciones de la parrilla.
  • Preparado para empresas de capital riesgo: Sistema de sincronización aleatoria inteligente para cumplir con las normas de negociación de las empresas de capital riesgo y los algoritmos de detección de antipatrones.
  • El dimensionamiento dinámico de las posiciones garantiza el precio medio más favorable para su cesta de negociación
  • Espaciado automático de la parrilla en función de las condiciones del mercado y la volatilidad


Calendario de entrada basado en IA

  • Un sofisticado modelo de aprendizaje automático analiza múltiples factores del mercado
  • Determina los momentos óptimos para añadir nuevas posiciones a la parrilla
  • Reduce la exposición a condiciones de mercado desfavorables


Gestión inteligente del riesgo

  • Algoritmo avanzado de dimensionamiento de posiciones que evita la sobreexposición
  • Mecanismos de protección incorporados contra eventos extremos del mercado
  • Supervisión y ajuste en tiempo real de los parámetros de la parrilla
  • El filtro de noticias integrado detecta automáticamente los acontecimientos económicos de gran impacto
  • El sistema avanzado de detección de la volatilidad del mercado identifica y evita las condiciones erráticas del mercado
  • Algoritmos sofisticados pausan la negociación durante turbulencias inesperadas del mercado, incluso cuando no hay noticias programadas
  • El filtro de exposición a divisas controla la exposición total de la cuenta en todos los pares negociados
  • El análisis inteligente de correlaciones evita la sobreexposición cuando se negocian varios pares de divisas.
  • Supervisión de posiciones en tiempo real entre símbolos correlacionados para mantener niveles de exposición seguros


Principales ventajas

  • Optimizado específicamente para operar con EURUSD
  • Funcionamiento totalmente automatizado
  • Integración avanzada de inteligencia artificial - Adaptive AI/ML
  • Adaptable a las condiciones cambiantes del mercado
  • Gestión de riesgos de nivel profesional

Soporte y actualizaciones

  • Soporte técnico 24/7
  • Actualizaciones y mejoras periódicas
  • Manual de usuario detallado y guía de configuración
  • Asistencia directa al desarrollador

El precio se incrementará por cada 10 copias vendidas.
Nota: El comercio implica un riesgo financiero. Los resultados anteriores no garantizan los resultados futuros. Por favor, pruebe a fondo en una cuenta demo antes de operar en vivo. Desaconsejo el uso de cualquier nivel autolot superior a 1. Opere bajo su propio riesgo.
Comentarios 5
Gravity Tool
324
Gravity Tool 2025.12.07 14:32 
 

Great EA which brings me constant profits. Also very good options for risk management for different account types and strategies. Jesper is an honest developer who constantly improves his (aleady very good) EAs.

Tomasz W
742
Tomasz W 2025.08.13 10:19 
 

Definitely very stable and profitably EA, making profit every month

Philipp Hermann
1538
Philipp Hermann 2025.07.25 18:49 
 

This is one of the rare reliable grid bots on the mql market. Top notch entries and grid management strategy. This is what I wanted to see and searched for all the time. Besides that Jesper is a very helpful developer and he does always his best to make his customers happy. He is also one of the longterm developers on mql. So his products get support all the time and when we as customers ask for.

Filtro:
