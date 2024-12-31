Venta de Navidad: Se venderán 10 copias con un 50% de descuento durante la venta de Navidad.

Transforme sus operaciones en EURUSD con ChronomaX, un Asesor Experto avanzado que combina las estrategias tradicionales de trading con las últimas tecnologías de redes neuronales de inteligencia artificial.

Únase a mi grupo abierto para preguntas relacionadas con cualquiera de mis productos: https: //www.mql5.com/en/messages/014beab2560cdc01

Guía del usuario/ manual del EA:haga clic aquí.





Para usar/probar el EA: 1: Cargar a EURUSD (timeframe es irrelevante) 2: Asegúrese de que la entrada llamada "EURUSD Ticker" tiene el nombre de EURUSD como su broker lo escribe (encuéntrelo en su market watch) - Podría ser EURUSD.m etc. O, alternativamente, puede establecer la entrada llamada "Usar símbolo de entrada" en falso. De esta manera, el EA simplemente operará en el gráfico al que está vinculado. Asegúrese de cargarlo en el gráfico EURUS en ese caso. 3: Establezca el nivel de lote automático deseado Saldo mínimo de la cuenta: 1000$.

Compatible con cuentas cent: Un depósito de 10$ en una cuenta cent proporciona un margen de 1000$, haciendo que el EA sea accesible para traders con depósitos más pequeños mientras se mantienen parámetros de trading seguros.

Apalancamiento mínimo de la cuenta: 1:500 Evite utilizar los datos históricos del broker para backtests de más de 1-2 años. Los brokers no suelen mantener datos históricos de alta calidad durante periodos prolongados, lo que puede dar lugar a resultados de backtest inexactos y a métricas de rendimiento engañosas. Para las estrategias de backtesting a largo plazo, utilice datos de tick de terceros. Esto garantiza la precisión y fiabilidad de los datos para su análisis. Puedes encontrar mi guía paso a paso para descargar e importar datos de tick en MT5 Sigue esta guía para más información.



Características Avanzadas: Gestión inteligente de la parrilla Algoritmo adaptativo propio que optimiza el tamaño de los lotes en las posiciones de la parrilla.

Preparado para empresas de capital riesgo: Sistema de sincronización aleatoria inteligente para cumplir con las normas de negociación de las empresas de capital riesgo y los algoritmos de detección de antipatrones.

El dimensionamiento dinámico de las posiciones garantiza el precio medio más favorable para su cesta de negociación

Espaciado automático de la parrilla en función de las condiciones del mercado y la volatilidad

Calendario de entrada basado en IA Un sofisticado modelo de aprendizaje automático analiza múltiples factores del mercado

Determina los momentos óptimos para añadir nuevas posiciones a la parrilla

Reduce la exposición a condiciones de mercado desfavorables

Gestión inteligente del riesgo Algoritmo avanzado de dimensionamiento de posiciones que evita la sobreexposición

Mecanismos de protección incorporados contra eventos extremos del mercado

Supervisión y ajuste en tiempo real de los parámetros de la parrilla

El filtro de noticias integrado detecta automáticamente los acontecimientos económicos de gran impacto

El sistema avanzado de detección de la volatilidad del mercado identifica y evita las condiciones erráticas del mercado

Algoritmos sofisticados pausan la negociación durante turbulencias inesperadas del mercado, incluso cuando no hay noticias programadas

El filtro de exposición a divisas controla la exposición total de la cuenta en todos los pares negociados

El análisis inteligente de correlaciones evita la sobreexposición cuando se negocian varios pares de divisas.

Supervisión de posiciones en tiempo real entre símbolos correlacionados para mantener niveles de exposición seguros

Principales ventajas Optimizado específicamente para operar con EURUSD

Funcionamiento totalmente automatizado

Integración avanzada de inteligencia artificial - Adaptive AI/ML

Adaptable a las condiciones cambiantes del mercado

Gestión de riesgos de nivel profesional Soporte y actualizaciones Soporte técnico 24/7

Actualizaciones y mejoras periódicas

Manual de usuario detallado y guía de configuración

Asistencia directa al desarrollador

El precio se incrementará por cada 10 copias vendidas.



Nota: El comercio implica un riesgo financiero. Los resultados anteriores no garantizan los resultados futuros. Por favor, pruebe a fondo en una cuenta demo antes de operar en vivo. Desaconsejo el uso de cualquier nivel autolot superior a 1. Opere bajo su propio riesgo.