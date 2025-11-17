Dragon Quantum

5

Dragon Quantum EA – Sistema Avanzado de Trading con IA para XAUUSD y EURUSD

Dragon Quantum EA es un sistema de trading totalmente automatizado desarrollado con tecnologías avanzadas de Inteligencia Artificial.
Utiliza una arquitectura neuronal híbrida basada en modelos LSTM y Transformer para analizar el comportamiento del precio en XAUUSD y EURUSD.
Este enfoque permite detectar patrones de mercado, adaptarse a los cambios de volatilidad y generar señales técnicas en tiempo real.

Características principales

Motor de IA para dos mercados
Modelo AI especializado para XAUUSD y EURUSD, capaz de comprender la estructura de cada mercado y generar decisiones sistemáticas.

Gestión dinámica del riesgo
El módulo integrado ajusta el tamaño de las posiciones según la volatilidad actual.

Funcionamiento sencillo
Incluye configuraciones predeterminadas optimizadas que requieren ajustes mínimos.

Compatibilidad universal
Funciona con cuentas ECN, Standard y Raw Spread.

Mercados compatibles

XAUUSD – análisis de patrones de volatilidad y zonas de reversión a corto plazo.
EURUSD – optimizado para movimientos direccionales y ciclos de liquidez.

Información técnica

Pares: XAUUSD, EURUSD
Marco temporal: M5
Lote mínimo: 0.01
Plataforma: MetaTrader 5
Depósito mínimo: $250 (XAUUSD) | $100 (EURUSD)
Tipos de cuenta: Raw, ECN, Cent, Micro, Standard, Premium

Facilidad de uso

Ajustes preconfigurados
No requiere optimización inicial
Adecuado para traders nuevos y avanzados
Operación automática 24/5

Documentación y soporte

Después de la compra, los usuarios pueden contactar al desarrollador mediante mensajes MQL5 para obtener:
– Manual detallado multilingüe
– Asistencia técnica en la configuración

Antecedentes del desarrollo

Dragon Quantum EA fue desarrollado durante más de once meses de entrenamiento de modelos y pruebas algorítmicas.
Combina análisis basado en IA con control disciplinado del riesgo para ofrecer un comportamiento estructurado y estable.

Notas importantes (Por favor, lea antes de usar el EA)

• El EA utiliza valores internos optimizados de Stop Loss y Take Profit diseñados específicamente para XAUUSD y EURUSD. Estos valores forman parte de la lógica de la estrategia y no pueden ser reemplazados por los ajustes externos de SL/TP.

Comentarios 3
Yik Hung Lai
795
Yik Hung Lai 2025.12.15 15:09 
 

Demo results were consistently solid with moderate drawdown and realistic slippage. Clear performance metrics and prompt, helpful support.

Ferran Lopez Navarro
2998
Ferran Lopez Navarro 2025.11.27 08:27 
 

First profitable operations!

Marco Cesare Dezzani
598
Marco Cesare Dezzani 2025.12.15 20:57 
 

Backtesting and demo account testing have always been very positive, even if there have sometimes been few trades. Backtests show that the number of trades has increased with the latest version. Yassine is always very present and available for questions and requests.

Productos recomendados
V Wave EA
STANTON ROUX
5 (1)
Asesores Expertos
V-Wave EA ¡Libere el poder del trading automatizado con V-Wave EA ! Este Asesor Experto de última generación integra un robusto conjunto de indicadores, incluyendo VWAP , Medias Móviles , IBS y Niveles FIBO para entradas precisas. Características principales: 1. Potentes indicadores: VWAP (Precio medio ponderado por volumen): El núcleo de la estrategia, que garantiza entradas óptimas basadas en las tendencias del mercado impulsadas por el volumen. 2. Dos medias móviles: Personaliza las estrateg
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Asesores Expertos
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Samurai Trader USDJPY
Burak Enes Aydin
Asesores Expertos
Samurai Trader USDJPY - Bot de Precisión MA Cross Trading Samurai Trader USDJPY es un Asesor Experto (EA) diseñado para operar con USD/JPY en el marco de tiempo de 15 minutos (M15). Este EA utiliza la estrategia Moving Average (MA) Cross para detectar cambios de tendencia y ejecutar operaciones. ## Características principales - Estrategia MA Cross: Operaciones basadas en cruces de medias móviles para identificar cambios de tendencia. - Marco temporal de 15 minutos (M15): Optimizado para opera
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Asesores Expertos
HMA Scalper Pro EA     es un robot multifuncional diseñado para el trading activo en los instrumentos financieros más demandados, incluidas las parejas de divisas más populares (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), el oro (XAU/USD), el petróleo (Brent, WTI) y las criptomonedas (BTC, ETH, LTC, entre otras). La base del algoritmo es una versión modernizada de la media móvil Hull (HMA), que proporciona señales más claras en comparación con las medias móviles clásicas. El asesor reacciona d
AlgoFusion FX
Salvatore Caligiuri
5 (2)
Asesores Expertos
AlgoFusion FX es un Asesor Experto (EA) avanzado, diseñado para traders que buscan un enfoque sólido, diversificado y multi-estrategia en el trading algorítmico. Creado para una gestión de riesgos excepcional, adaptabilidad al mercado y optimización del rendimiento, este EA integra modelos cuantitativos sofisticados y algoritmos de aprendizaje automático para mejorar la rentabilidad en entornos de mercado en constante cambio. Ya seas un trader institucional o un inversor individual, AlgoFusion F
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.04 (26)
Asesores Expertos
¡Bienvenido a Indicement! ¡PROP FIRM LISTO! -> descargar archivos del conjunto   aquí PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     aporta mis 15 años de experiencia en la creación de algoritmos comerciales profesionales a
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Asesores Expertos
Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que no utiliza martingala. Estrategia de scalping nocturno. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El asesor requiere un tipo de cuenta de cobertura. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Depósito mínimo de $ 100, use cuentas ECN con margen mínimo, configuración predeterminada para euru
Gino Renko EA
Stephane, Andr Valette
Asesores Expertos
Aquí hay un EA basado en el indicador Renko, se puede utilizar con divisas, materias primas y forex. Basta con asociarlo al gráfico correspondiente. El indicador utilizado para el EA está disponible aquí, pero no es necesario para su funcionamiento, son 2 productos independientes: https://www.mql5.com/fr/market/product/87852?source=Site+Market+MT5+Indicator+Search+Rating006%3agino+renko Personalmente no me gusta renko como EA, y no he hecho pruebas para saber que configuración es la mejor. La
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
Alpha B3 Renko Trader
Renato Takahashi
Asesores Expertos
Alpha B3 Renko Trader es un robot especializado en la negociación del Bovespa B3 (miníndice y minidólar) que combina el análisis de velas del gráfico Renko (calculado internamente, sin imágenes gráficas) con la estrategia Alpha B3 . El robot permite definir el tamaño del gráfico Renko para las señales de entrada, así como el número de velas a analizar. También puede establecer stops fijos en puntos. El robot también permite configurar funciones como el número de contratos para los que colocar ó
Gold Farming
Sigit Hariyono
Asesores Expertos
Gold Farming es un asesor experto totalmente automatizado que utiliza un algoritmo complejo basado principalmente en la Desviación Estándar, CCI, y varios otros indicadores como confirmaciones. Este EA forex utiliza take profit y stop loss adaptativos basados en la acción del precio, y stop loss duro fijo para asegurar la reducción de la equidad. Este robot de comercio de divisas funciona en todos los marcos de tiempo y todos los pares, pero está especialmente diseñado para el Oro H1 marco de ti
BounceEdge EA
Ervand Oganesyan
Asesores Expertos
Un algoritmo comercial de retroceso diseñado con precisión para el mercado Forex. Actuación en vivo : https://www.mql5.com/en/signals/2326381 - no se requieren archivos configurados, solo se utilizan valores predeterminados. Cómo funciona BounceEdge EA es un algoritmo robusto diseñado para capturar retrocesos intradía en todos los pares de divisas. Analiza la acción del precio de cada divisa y abre operaciones anticipando el retorno a niveles de precio anteriores. El sistema está totalmente opt
DonchianMaster
Francesco Pinta
Asesores Expertos
Este EA está basado en el clásico canal donchiano y puede aplicarse a cualquier instrumento. Permite trabajar tanto en modo breakout como en modo reversal, cambiando el marco temporal y la longitud del canal. También integra un filtro basado en la volatilidad derivado del ATR que permite aislar las mejores condiciones del mercado. Otra característica es que funciona sólo con órdenes de mercado, eliminando los problemas relacionados con los niveles de stop de algunos brokers.
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Asesores Expertos
Investopedia FIVE EA se basa en este artículo: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp CONDICIONES COMERCIALES - Busque el comercio de pares de divisas por debajo de la EMA y el MACD del período X para estar en territorio negativo. - Espere a que el precio cruce por encima de la EMA del período X, luego asegúrese de que el MACD esté en proceso de cruzar de negativo a positivo o haya cruzado a territorio positivo dentro de cinco barras. - Vaya largo X pips por en
Mir Station MT5
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
Mir Station MT5 es un Software Automatizado Seguro para operar en el mercado Forex e índices. La arquitectura es un Robot Experto Autónomo Totalmente Automático capaz de analizar independientemente el mercado y tomar decisiones de trading Mir Station MT5 tiene redes neuronales para utilizar el algoritmo correcto en la situación correcta del mercado. Mir Station MT5 es un sistema de trading avanzado. Se trata de un Asesor Experto totalmente automático. Mir Station MT5 es un sistema
ISS Station MT5
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
ISS Station MT5 es un software automatizado seguro para operar en el mercado de divisas e índices. La arquitectura es un Robot Experto Autónomo Totalmente Automático capaz de analizar independientemente el mercado y tomar decisiones de trading. ISS Station MT5 tiene redes neuronales para utilizar el algoritmo correcto en la situación correcta del mercado. ISS Station MT5 Es un sistema de trading avanzado. Se trata de un Asesor Experto totalmente automático. ISS Station MT5 es un sistema plug
GridMasterFx MT5
Sergey Kruglov
Asesores Expertos
GridMasterFx es una herramienta innovadora para el comercio automatizado de divisas, que se basa en una combinación de una estrategia de cuadrícula y un algoritmo único de cálculo de la tendencia utilizando el indicador de Media Móvil. Esta estrategia permite al Asesor Experto abrir y cerrar posiciones a tiempo, utilizar el análisis de la tendencia actual y responder instantáneamente a los cambios del mercado. GridMasterFx Expert Advisor es una excelente opción para la automatización exitosa d
Trend Sentry Pro
K2021665571 (SOUTH AFRICA)
Asesores Expertos
Product Description Trend Sentry Pro es un sofisticado Asesor Experto (EA) completamente automatizado y orientado a posiciones largas que capitaliza las tendencias alcistas usando un avanzado indicador de línea de tendencia. El EA abre posiciones de compra cuando el precio cierra por encima de la línea de tendencia, señalando una tendencia alcista confirmada, y cierra operaciones cuando el precio cae por debajo de la línea de tendencia, marcando una posible reversión de tendencia. Este enfoque p
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
Asesores Expertos
Santa Scalping es un Asesor Experto totalmente automatizado sin uso de martingala. Noche scalping estrategia. El filtro indicador SMA se utilizan para las entradas. Este EA se puede ejecutar desde cuentas muy pequeñas. Tan pequeño como 50 EUR. Recomendaciones generales El depósito mínimo es de 50 USD, la configuración por defecto reccomend para eurusd m5 gmt +2 . Por favor use max spread 10 si no va a tener ordenes cambielo a -1. Use un broker con buena ejecucion y con un spread de 2-5 puntos.
GOLD M1 Nonnoi for MT5
Phichak Anuma
Asesores Expertos
Nota: inversión mínima 1000 usd o (100 usd es Account Cent (10000 Cent)) Ejecutar a 0,01 lote de inicio. Operar con un Asesor Experto (EA) en el marco de tiempo M1 (gráfico de 1 minuto) puede ser bastante difícil debido a los rápidos movimientos de precios y el aumento de ruido en marcos de tiempo tan cortos. Sin embargo, no es imposible, y algunos operadores utilizan EAs en el gráfico M1 para estrategias específicas. He aquí algunas consideraciones para operar con un EA en el marco temporal M1:
Quantum Grid Matrix
Watcharapon Sangkaew
Asesores Expertos
Título del producto: Matriz de Cuadrícula Cuántica Breve descripción: Un sofisticado Asesor Experto que gestiona el mercado de forma inteligente mediante un sistema de cuadrícula dinámico. La Matriz de Cuadrícula Cuántica está diseñada para gestionar las fluctuaciones del mercado mediante el establecimiento de una cuadrícula calculada de órdenes, con el objetivo de obtener beneficios de los movimientos naturales del precio. Descripción completa: Domine el ritmo del mercado con el Trading Int
EDOSecret Munehisa Homma Candlestick Zen Execution
Pi Lin Li
Asesores Expertos
《SAKATA ZEN EA: El ³⁰⁰ arte del candelabro anual de Homma - Cazador privado de volatilidad》 Cuando la luz de las velas de la era Edo atraviesa tres siglos, los espíritus samuráis se reavivan en sus gráficos No es una herramienta ordinaria, sino la alquimia personal de velas de Munehisa Homma 【CORE ENGINE】 Sakata Tactics Reborn Secretos del mercado del arroz del siglo XVIII cuantificados en motor de beneficios siempre ardiente Cada candelabro susurra los códigos de riqueza
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrateg
Stability Pro MT5
Profalgo Limited
5 (3)
Asesores Expertos
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡SOLO 34 9 $ en lugar de 990$! ¡Solo quedan unas pocas copias a este precio promocional! ¡Asegúrate de consultar nuestro "   Paquete combinado definitivo de EA   " en nuestro   blog promocional   !   JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Resultados en vivo bajo riesgo Resultados en vivo de alto riesgo Bienvenido a STABILITY PRO   : ¡Uno de los sistemas de red más avanzados, estables y de bajo riesgo del mercado! Este EA ha sido sometido a pruebas de estrés durante todo el
KingKong MT5
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90077 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/103136 El Asesor Experto (EA) "KingKong" es un sofisticado algoritmo comercial diseñado para el mercado Forex, que aprovecha una estrategia de ruptura que se activa durante períodos de mayor liquidez del mercado. Este EA está diseñado para capitalizar los movimientos de precios significativos que ocurren cuando aumenta el volumen de operaciones, asegurando que las operaciones se eje
Ronin MT5
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/139325 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/139326 RONIN EA – Trading de Precisión en una Sola Operación RONIN es un Asesor Experto disciplinado y potente, diseñado para traders que valoran la precisión, el control y la eficiencia. Inspirado en el espíritu del samurái solitario, RONIN ejecuta operaciones de entrada única utilizando una inteligente combinación de Potencia del Toro, Potencia del Oso y el indicador Alligator. Es
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
Asesores Expertos
Ksm: Solución inteligente para el trading automatizado en Forex Ksm es una herramienta diseñada para automatizar el trading en Forex, utilizando métodos modernos de análisis de datos de series temporales para trabajar con múltiples pares de divisas en diferentes marcos temporales. Principales características y ventajas Soporte multidivisa : Ksm permite operar con múltiples pares de divisas, ayudando a los operadores a adaptar sus estrategias a las distintas condiciones del mercado. Se pueden añ
Goldmost MT5
Hongliang Ding
Asesores Expertos
Goldmost - Trading de Precisión para XAUUSD Este EA implementa una estrategia de ruptura en múltiples marcos temporales para el XAUUSD, identificando niveles críticos de soporte/resistencia para ejecutar operaciones con ajustes dinámicos de SL/TP, y protocolos de salida inteligentes para una gestión optimizada del riesgo. Los parámetros se actualizan regularmente para adaptarse a la evolución de las condiciones del mercado. De este modo, el modelo se ajusta continuamente a los cambios de sentim
Smart GoldDigger
Reward Ndunga Mubita
Asesores Expertos
Visión general Smart Gold Digger es un Asesor Experto de precisión para XAUUSD que capitaliza las configuraciones de inversión de alta probabilidad utilizando una combinación de niveles de sobreventa/sobrecompra del RSI y potentes formaciones de velas Pin Bar con un algoritmo avanzado . Diseñado para los comerciantes modernos, que equilibra la precisión, velocidad y seguridad - por lo que es ideal para scalping, oscilaciones cortas, y el cumplimiento de la firma prop. Características princip
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
Asesores Expertos
Descubra la solución definitiva para operar en los gaps del mercado con el EA LT Gap, ahora disponible en MQL5. Con tres potentes estrategias a su disposición, podrá maximizar su potencial de negociación de gaps como nunca antes. Características principales: Estrategias versátiles: Elija entre tres estrategias distintas de gap trading. Opere con todos los gaps, céntrese en los gaps que cumplan unos criterios mínimos predefinidos o ejecute operaciones exclusivamente cuando las distancias de los
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Otros productos de este autor
Dragon Nova MT5
Yassine Mouhssine
5 (1)
Asesores Expertos
Dragon Nova MT5 – Robot de Trading Adaptativo Multidivisa para MetaTrader 5 (EURUSD / USDJPY / GBPUSD / USDCAD) Dragon Nova MT5 es un robot de trading automático profesional (Expert Advisor) diseñado para la plataforma MetaTrader 5 . Opera en los principales pares de divisas — EURUSD, USDJPY, GBPUSD y USDCAD — utilizando un algoritmo adaptativo avanzado que combina análisis de volatilidad (Volatility Analysis) , gestión dinámica del riesgo (Dynamic Risk Control) y filtrado inteligente de señale
ADX BB Martingale EA
Yassine Mouhssine
5 (1)
Asesores Expertos
YM Adx Bollinger Martingale EA - Sistema Adaptativo de Tendencia y Recuperación YM Adx Bollinger Martingale EA es un sistema de trading totalmente automatizado que combina tres herramientas analíticas profesionales: ADX para la detección de tendencias, Bandas de Bollinger para entradas basadas en la volatilidad, y un algoritmo inteligente de recuperación Martingala para la gestión equilibrada de posiciones. Este Asesor Experto identifica el impulso direccional con el ADX, confirma las operacione
FREE
Filtro:
Marco Cesare Dezzani
598
Marco Cesare Dezzani 2025.12.15 20:57 
 

Backtesting and demo account testing have always been very positive, even if there have sometimes been few trades. Backtests show that the number of trades has increased with the latest version. Yassine is always very present and available for questions and requests.

Yassine Mouhssine
1461
Respuesta del desarrollador Yassine Mouhssine 2025.12.15 21:07
Thank you very much for your valuable feedback.
I’m glad to hear that the backtesting and demo account results have been consistently positive, and that the latest version has shown an increase in the number of trades.
I truly appreciate your trust, and I remain fully available for any questions, requests, or further assistance whenever needed.
Yik Hung Lai
795
Yik Hung Lai 2025.12.15 15:09 
 

Demo results were consistently solid with moderate drawdown and realistic slippage. Clear performance metrics and prompt, helpful support.

Yassine Mouhssine
1461
Respuesta del desarrollador Yassine Mouhssine 2025.12.15 15:23
I’m glad to hear that the demo results met your expectations with realistic drawdown and slippage.
Your appreciation of the performance metrics and support truly means a lot to me.
Please feel free to reach out anytime if you need assistance or have questions.
Ferran Lopez Navarro
2998
Ferran Lopez Navarro 2025.11.27 08:27 
 

First profitable operations!

Yassine Mouhssine
1461
Respuesta del desarrollador Yassine Mouhssine 2025.12.05 17:26
Thank you very much, Ferran Lopez Navarro.
We are delighted to hear that you have started achieving profitable operations with the product. Your testimony is our best reward and confirms the effectiveness of our strategy.
We are here to provide any further support you may need. Happy trading!
Respuesta al comentario