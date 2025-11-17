Dragon Quantum
Dragon Quantum EA – Sistema Avanzado de Trading con IA para XAUUSD y EURUSD
Dragon Quantum EA es un sistema de trading totalmente automatizado desarrollado con tecnologías avanzadas de Inteligencia Artificial.
Utiliza una arquitectura neuronal híbrida basada en modelos LSTM y Transformer para analizar el comportamiento del precio en XAUUSD y EURUSD.
Este enfoque permite detectar patrones de mercado, adaptarse a los cambios de volatilidad y generar señales técnicas en tiempo real.
Características principales
Motor de IA para dos mercados
Modelo AI especializado para XAUUSD y EURUSD, capaz de comprender la estructura de cada mercado y generar decisiones sistemáticas.
Gestión dinámica del riesgo
El módulo integrado ajusta el tamaño de las posiciones según la volatilidad actual.
Funcionamiento sencillo
Incluye configuraciones predeterminadas optimizadas que requieren ajustes mínimos.
Compatibilidad universal
Funciona con cuentas ECN, Standard y Raw Spread.
Mercados compatibles
XAUUSD – análisis de patrones de volatilidad y zonas de reversión a corto plazo.
EURUSD – optimizado para movimientos direccionales y ciclos de liquidez.
Información técnica
Pares: XAUUSD, EURUSD
Marco temporal: M5
Lote mínimo: 0.01
Plataforma: MetaTrader 5
Depósito mínimo: $250 (XAUUSD) | $100 (EURUSD)
Tipos de cuenta: Raw, ECN, Cent, Micro, Standard, Premium
Facilidad de uso
Ajustes preconfigurados
No requiere optimización inicial
Adecuado para traders nuevos y avanzados
Operación automática 24/5
Documentación y soporte
Después de la compra, los usuarios pueden contactar al desarrollador mediante mensajes MQL5 para obtener:
– Manual detallado multilingüe
– Asistencia técnica en la configuración
Antecedentes del desarrollo
Dragon Quantum EA fue desarrollado durante más de once meses de entrenamiento de modelos y pruebas algorítmicas.
Combina análisis basado en IA con control disciplinado del riesgo para ofrecer un comportamiento estructurado y estable.
Notas importantes (Por favor, lea antes de usar el EA)
• El EA utiliza valores internos optimizados de Stop Loss y Take Profit diseñados específicamente para XAUUSD y EURUSD. Estos valores forman parte de la lógica de la estrategia y no pueden ser reemplazados por los ajustes externos de SL/TP.
Demo results were consistently solid with moderate drawdown and realistic slippage. Clear performance metrics and prompt, helpful support.