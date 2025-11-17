Dragon Quantum EA – Sistema Avanzado de Trading con IA para XAUUSD y EURUSD



Dragon Quantum EA es un sistema de trading totalmente automatizado desarrollado con tecnologías avanzadas de Inteligencia Artificial.

Utiliza una arquitectura neuronal híbrida basada en modelos LSTM y Transformer para analizar el comportamiento del precio en XAUUSD y EURUSD.

Este enfoque permite detectar patrones de mercado, adaptarse a los cambios de volatilidad y generar señales técnicas en tiempo real.

Características principales

Motor de IA para dos mercados

Modelo AI especializado para XAUUSD y EURUSD, capaz de comprender la estructura de cada mercado y generar decisiones sistemáticas.

Gestión dinámica del riesgo

El módulo integrado ajusta el tamaño de las posiciones según la volatilidad actual.

Funcionamiento sencillo

Incluye configuraciones predeterminadas optimizadas que requieren ajustes mínimos.

Compatibilidad universal

Funciona con cuentas ECN, Standard y Raw Spread.

Mercados compatibles

XAUUSD – análisis de patrones de volatilidad y zonas de reversión a corto plazo.

EURUSD – optimizado para movimientos direccionales y ciclos de liquidez.

Información técnica

Pares: XAUUSD, EURUSD

Marco temporal: M5

Lote mínimo: 0.01

Plataforma: MetaTrader 5

Depósito mínimo: $250 (XAUUSD) | $100 (EURUSD)

Tipos de cuenta: Raw, ECN, Cent, Micro, Standard, Premium

Facilidad de uso

Ajustes preconfigurados

No requiere optimización inicial

Adecuado para traders nuevos y avanzados

Operación automática 24/5

Documentación y soporte

Después de la compra, los usuarios pueden contactar al desarrollador mediante mensajes MQL5 para obtener:

– Manual detallado multilingüe

– Asistencia técnica en la configuración

Antecedentes del desarrollo

Dragon Quantum EA fue desarrollado durante más de once meses de entrenamiento de modelos y pruebas algorítmicas.

Combina análisis basado en IA con control disciplinado del riesgo para ofrecer un comportamiento estructurado y estable.

Notas importantes (Por favor, lea antes de usar el EA)

• El EA utiliza valores internos optimizados de Stop Loss y Take Profit diseñados específicamente para XAUUSD y EURUSD. Estos valores forman parte de la lógica de la estrategia y no pueden ser reemplazados por los ajustes externos de SL/TP.