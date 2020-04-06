KoryuBureiku

Koryu Bureiku EA: Solución Integral para Operar Rupturas de Rango de Tiempo

Koryu Bureiku EA es una herramienta de trading poderosa basada en una estrategia de rupturas de rango de tiempo. Identifica rangos durante la sesión de Tokio y opera las rupturas en las sesiones de Londres y Nueva York, proporcionando un control preciso de las operaciones y una gestión de riesgos avanzada. Diseñado para traders de todos los niveles, este EA está optimizado para maximizar la eficiencia y rentabilidad en el trading.

Características Principales

Tamaño de Lote Dinámico : Ajusta automáticamente el tamaño de las operaciones según tu perfil de riesgo.

: Ajusta automáticamente el tamaño de las operaciones según tu perfil de riesgo. Protección contra Pérdidas : Reduce el riesgo en condiciones de alta volatilidad.

: Reduce el riesgo en condiciones de alta volatilidad. Gestión de Beneficios Inteligente : Incluye trailing stop, cierre parcial y función de breakeven.

: Incluye trailing stop, cierre parcial y función de breakeven. Zonas de Ruptura Personalizables : Visualiza las áreas de ruptura directamente en tu gráfico.

: Visualiza las áreas de ruptura directamente en tu gráfico. Filtros de Rango y Tiempo : Opera solo en las condiciones óptimas del mercado.

: Opera solo en las condiciones óptimas del mercado. Amplias Pruebas de Retroceso : Rendimiento probado con más de 10 años de datos históricos.

: Rendimiento probado con más de 10 años de datos históricos. Filtro de Noticias : Evita operar durante eventos económicos importantes mediante un filtrado eficaz de noticias.

: Evita operar durante eventos económicos importantes mediante un filtrado eficaz de noticias. Configuración Versátil: Fácilmente adaptable para operar otros pares de divisas y estrategias.

Nueva Función: Filtro de Noticias

Palabras clave personalizables para filtrar eventos específicos.

Foco en divisas específicas para eventos relevantes del mercado.

Compatibilidad en cuentas reales y demo para un análisis en tiempo real.

Consejo: Este EA está optimizado para GMT+2. Asegúrate de ajustar la configuración horaria según el servidor de tu bróker o tu zona horaria. Experimenta con diferentes rangos de tiempo durante las pruebas para optimizar los resultados.

Toma el control de tus operaciones y mejora tu estrategia de rupturas con Koryu Bureiku EA.