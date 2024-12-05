Bushido Scalper
- 专家
- Wilna Barnard
- 版本: 1.12
- 激活: 20
Bushido Scalper 概述
Bushido Scalper 是一款先进的交易机器人（EA），专为 USD/JPY 和 EUR/USD 货币对设计。它利用强大的剥头皮策略，快速捕捉小幅的价格波动，并迅速执行交易，最大化高流动性市场中的盈利潜力。
主要特点
- 剥头皮策略：设计用于短期交易，抓住快速的价格波动。
- 支持的货币对：特别优化了 USD/JPY 和 EUR/USD。
- 集成过滤器：包括 RSI 和新闻过滤器，以提高交易的准确性，并避免高风险时段。
- 数据日志记录：将关键交易细节（例如滑点）记录到 bushido_log.csv 文件中，供事后分析。
重要使用说明
-
回测
- 最佳结果：使用 1 分钟的开盘/最高/最低/收盘（OHL）数据进行回测，确保回测结果的准确性。
- 避免使用 "Every Tick" 模式：由于机器人的优化执行速度，此模式可能导致执行不一致。
- 数据提供商：建议使用可靠的来源，如 Dukascopy，以确保数据的质量和回测的准确性。
-
经纪商要求
- 点差：Bushido Scalper 在原始点差低于 0.5 点时表现最佳。较高的点差可能会减少盈利。
- 止损水平：确保您的经纪商提供零或最小的止损水平，以便精确执行跟踪止损。
- 推荐经纪商：IC Markets 原始点差账户（标准账户也兼容）。
默认设置
-
需要微调：默认参数是占位符。请通过回测根据您的交易风格和市场条件进行调整。
-
跟踪止损
- 激活：启用跟踪止损，动态锁定利润。
- 建议设置：在 15 点触发，止损水平为 10 点（如果经纪商支持）。
-
过滤器
- RSI 过滤器：在市场过度买入或卖出的情况下避免交易。
- 新闻过滤器：在重大经济事件发生前避免开盘，减少波动风险。
什么是剥头皮交易？
剥头皮交易是一种高频交易技术，旨在利用快速的小幅价格波动在短时间内捕捉利润。通常持仓时间为几秒或几分钟，这使得点差、执行速度和经纪商条件对成功至关重要。Bushido Scalper 已针对这种高频交易环境进行了优化，以提供稳定的表现。
准备开始了吗？
要充分发挥 Bushido Scalper 的潜力，请执行以下操作：
- 使用 1 分钟的 OHL 数据进行回测，准确评估策略。
- 选择符合点差和止损水平要求的经纪商。
- 定期分析日志文件（bushido_log.csv），以调整您的策略。
此机器人专为重视精准和灵活性的交易者设计。您的剥头皮交易之旅从这里开始！
I optimized the parameters for USDJPY and it has been working very well with the high winning rate and very low loss. I will continue to use this EA.