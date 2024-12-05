Bushido Scalper 概述

Bushido Scalper 是一款先进的交易机器人（EA），专为 USD/JPY 和 EUR/USD 货币对设计。它利用强大的剥头皮策略，快速捕捉小幅的价格波动，并迅速执行交易，最大化高流动性市场中的盈利潜力。

主要特点

剥头皮策略 ：设计用于短期交易，抓住快速的价格波动。

：设计用于短期交易，抓住快速的价格波动。 支持的货币对 ：特别优化了 USD/JPY 和 EUR/USD。

：特别优化了 USD/JPY 和 EUR/USD。 集成过滤器 ：包括 RSI 和新闻过滤器，以提高交易的准确性，并避免高风险时段。

：包括 RSI 和新闻过滤器，以提高交易的准确性，并避免高风险时段。 数据日志记录：将关键交易细节（例如滑点）记录到 bushido_log.csv 文件中，供事后分析。

重要使用说明

回测 最佳结果 ：使用 1 分钟的开盘/最高/最低/收盘（OHL）数据进行回测，确保回测结果的准确性。 避免使用 "Every Tick" 模式 ：由于机器人的优化执行速度，此模式可能导致执行不一致。 数据提供商 ：建议使用可靠的来源，如 Dukascopy，以确保数据的质量和回测的准确性。

经纪商要求 点差 ：Bushido Scalper 在原始点差低于 0.5 点时表现最佳。较高的点差可能会减少盈利。 止损水平 ：确保您的经纪商提供零或最小的止损水平，以便精确执行跟踪止损。 推荐经纪商 ：IC Markets 原始点差账户（标准账户也兼容）。



默认设置

需要微调 ：默认参数是占位符。请通过回测根据您的交易风格和市场条件进行调整。

跟踪止损 激活 ：启用跟踪止损，动态锁定利润。 建议设置 ：在 15 点触发，止损水平为 10 点（如果经纪商支持）。

过滤器 RSI 过滤器 ：在市场过度买入或卖出的情况下避免交易。 新闻过滤器 ：在重大经济事件发生前避免开盘，减少波动风险。



什么是剥头皮交易？

剥头皮交易是一种高频交易技术，旨在利用快速的小幅价格波动在短时间内捕捉利润。通常持仓时间为几秒或几分钟，这使得点差、执行速度和经纪商条件对成功至关重要。Bushido Scalper 已针对这种高频交易环境进行了优化，以提供稳定的表现。

准备开始了吗？

要充分发挥 Bushido Scalper 的潜力，请执行以下操作：

使用 1 分钟的 OHL 数据进行回测，准确评估策略。

选择符合点差和止损水平要求的经纪商。

定期分析日志文件（bushido_log.csv），以调整您的策略。

此机器人专为重视精准和灵活性的交易者设计。您的剥头皮交易之旅从这里开始！