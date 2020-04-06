Three Majors Scalper

Three Majors Scalper (EURUSD · USDJPY · GBPUSD) — M5

Descripción general

Three Majors Scalper es un asesor experto (EA) para M5 basado en reglas, enfocado en EURUSD, USDJPY y GBPUSD. Combina programación por sesión/día, filtro de spread, gestión de trailing stop y dimensionamiento de posición basado en la equidad (equity), junto con un panel compacto para telemetría en tiempo real. Diseñado para ser compatible con las reglas del bróker (respeta paso/volumen, lotes mínimo/máximo, niveles de congelación/stop) y apto para prop firms (límites de riesgo, limitador de frecuencia).

Importante: El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Pruebe siempre en una cuenta demo y ajuste a las condiciones de su bróker.

Novedades en v1.16

  • Dimensionamiento del riesgo basado en equity (opción de lotes fijos disponible).

  • Tope máximo de lote definido por el usuario para limitar el tamaño dinámico.

  • Filtro de spread vinculado a InpMaxSpreadPips (no se abren nuevas entradas si se supera el umbral).

  • Limitador de operaciones por hora para controlar la frecuencia.

  • Actualización del panel: estado del spread, crecimiento, win rate, % de riesgo por operación y último tamaño de lote utilizado.

  • Ajuste automático (clamping) de entradas fuera de rango y mensajes más claros en el terminal.

Sugerencia: Desactive el panel durante el backtest para acelerar las pruebas ( InpUsePanel=false ).

Instrumentos y marco temporal

  • Pares: EURUSD, USDJPY, GBPUSD

  • Timeframe: M5

  • Cuentas: se recomiendan cotizaciones de 5 dígitos (o 3 dígitos para JPY); un spread bajo y ejecución rápida ayudan.

Lógica principal (alto nivel)

  • Entradas por ruptura de máximos/mínimos recientes con ventana de retroceso configurable ( BarsN ) y distancia de orden ( InpOrderDistPoints ).

  • Las órdenes pendientes se validan contra los niveles de congelación/stop y la margen antes de colocarse.

  • Stop Loss / Take Profit en puntos; trailing stop opcional con disparador.

  • Ventana de trading por hora/minuto y filtro por día de la semana; fuera de la ventana se cierran/retiran órdenes.

  • Filtro de spread: salta nuevas entradas cuando el spread (en pips) > InpMaxSpreadPips .

  • Riesgo: % por operación basado en equity (o lotes fijos), con límites del bróker y tope máximo del usuario.

  • Control de frecuencia: máximo de operaciones por hora (opcional).

  • Protección de balance/equity: posibilidad de detener el trading cuando se activa la protección.

Funciones clave

Gestión del riesgo

  • % de riesgo basado en equity, tope máximo de lote del usuario, y limitaciones conscientes del bróker

  • Limitador por hora y guardas de balance/equity

Ejecución fiable

  • Verifica margen, niveles de congelación/stop, spread, y disponibilidad del histórico; normaliza precio/volumen

Trailing y gestión

  • Trailing stop por disparador; conteo de posiciones/órdenes por símbolo y magic

Panel en vivo (opcional)

  • Hora del servidor, spread (con colores respecto a su máximo), balance/equity/margen

  • P/L abierta, crecimiento %, win rate %, % de riesgo por operación, último tamaño de lote utilizado

  • Estado de sesión (dentro/fuera)

Inicio rápido

  1. Adjunte el EA a gráficos M5 de EURUSD, USDJPY, GBPUSD (se recomienda un gráfico por par).

  2. Defina el modo de riesgo (empiece conservador, p. ej., 1–2%).

  3. Ajuste InpMaxSpreadPips a su mercado (p. ej., 1.0–1.5 en EURUSD con spread ajustado).

  4. Configure ventana y días de trading; active el limitador de operaciones si es necesario.

  5. (Opcional) Active el panel en demo/real; desactívelo en el Strategy Tester para mayor velocidad.

Notas y recomendaciones

  • El EA respeta las restricciones del bróker (lote mín/máx, paso de volumen, niveles de congelación/stop). Si una entrada está fuera de rango, se ajusta y se informa en el registro de Experts.

  • El spread, la velocidad de ejecución y los niveles de stop varían según el bróker: ajuste InpOrderDistPoints , InpMaxSpreadPips y el horario de sesión a su entorno.

  • Backtesting: utilice datos tick-precisos siempre que sea posible; los resultados dependen de la calidad de datos y del modelo del bróker.

Descargos de responsabilidad

  • No hay garantías de rentabilidad. Las condiciones del mercado cambian y pueden afectar a los resultados.

  • Utilícelo primero en demo; nunca arriesgue dinero que no pueda permitirse perder.


