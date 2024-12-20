Tatsumaki master scalper
- Asesores Expertos
- Wilna Barnard
- Versión: 1.12
- Activaciones: 5
Tatsumaki Master Scalper EA
Libera el poder del trading preciso con Tatsumaki Master Scalper. Este EA avanzado para scalping combina estrategias sofisticadas con filtros inteligentes para darte una ventaja definitiva en el mercado. Diseñado para traders que buscan velocidad, precisión y adaptabilidad, Tatsumaki Master Scalper es tu puerta de entrada al dominio del arte del scalping.
Opera con confianza en estos pares:
- USDJPY
- EURUSD
- GOLD
- BTCUSD
- USTEC
- US30
¿Por qué elegir Tatsumaki Master Scalper?
-
Sesiones de trading optimizadas
Personaliza tus horarios de trading para aprovechar las condiciones más favorables del mercado y asegurarte de operar en los momentos adecuados.
-
Filtro inteligente de spreads
Navega en mercados volátiles con confianza. Este EA registra datos del spread cada 15 segundos y los almacena en tu carpeta de datos (MQL5/Files) para análisis precisos y ajustes estratégicos.
-
Filtro RSI para entradas más inteligentes
Evita reversiones del mercado omitiendo operaciones cuando el RSI supere los 80 o caiga por debajo de 20, optimizando el momento de entrada.
-
Filtro de media móvil
Alinea tus operaciones con las tendencias del mercado mediante un filtro de media móvil integrado que mejora la precisión.
-
Filtro de noticias
Protege tus operaciones durante eventos de noticias de alto impacto con un filtro inteligente que evita condiciones riesgosas.
Pruebas retrospectivas con confianza
Asegúrate de obtener los resultados más precisos con datos de calidad al 100%. Para pruebas más largas, recomiendo usar un símbolo personalizado. Personalmente, utilizo Tickstory con datos de Ducascopy, lo que proporciona una precisión y confiabilidad inigualables al probar y optimizar el EA.
Funciones completamente personalizables
- Añade comentarios personalizados a las operaciones.
- Renombra los archivos de spread según tus necesidades de análisis e informes.
Tatsumaki Master Scalper EA es tu solución integral para un trading rápido, eficiente e inteligente.
📺 Míralo en acción en mi canal de YouTube, donde demuestro todo el potencial de este EA.
Can Tatsumaki work on Saturdays and Sundays, because I tried it on those days and it didn't work