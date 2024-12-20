Tatsumaki master scalper

2

Tatsumaki Master Scalper EA

Libera el poder del trading preciso con Tatsumaki Master Scalper. Este EA avanzado para scalping combina estrategias sofisticadas con filtros inteligentes para darte una ventaja definitiva en el mercado. Diseñado para traders que buscan velocidad, precisión y adaptabilidad, Tatsumaki Master Scalper es tu puerta de entrada al dominio del arte del scalping.

Opera con confianza en estos pares:

  • USDJPY
  • EURUSD
  • GOLD
  • BTCUSD
  • USTEC
  • US30

¿Por qué elegir Tatsumaki Master Scalper?

  • Sesiones de trading optimizadas
    Personaliza tus horarios de trading para aprovechar las condiciones más favorables del mercado y asegurarte de operar en los momentos adecuados.

  • Filtro inteligente de spreads
    Navega en mercados volátiles con confianza. Este EA registra datos del spread cada 15 segundos y los almacena en tu carpeta de datos (MQL5/Files) para análisis precisos y ajustes estratégicos.

  • Filtro RSI para entradas más inteligentes
    Evita reversiones del mercado omitiendo operaciones cuando el RSI supere los 80 o caiga por debajo de 20, optimizando el momento de entrada.

  • Filtro de media móvil
    Alinea tus operaciones con las tendencias del mercado mediante un filtro de media móvil integrado que mejora la precisión.

  • Filtro de noticias
    Protege tus operaciones durante eventos de noticias de alto impacto con un filtro inteligente que evita condiciones riesgosas.

Pruebas retrospectivas con confianza

Asegúrate de obtener los resultados más precisos con datos de calidad al 100%. Para pruebas más largas, recomiendo usar un símbolo personalizado. Personalmente, utilizo Tickstory con datos de Ducascopy, lo que proporciona una precisión y confiabilidad inigualables al probar y optimizar el EA.

Funciones completamente personalizables

  • Añade comentarios personalizados a las operaciones.
  • Renombra los archivos de spread según tus necesidades de análisis e informes.

Tatsumaki Master Scalper EA es tu solución integral para un trading rápido, eficiente e inteligente.

📺 Míralo en acción en mi canal de YouTube, donde demuestro todo el potencial de este EA.

Filtro:
8168055B3mbyy
74
8168055B3mbyy 2025.04.06 05:54 
 

Can Tatsumaki work on Saturdays and Sundays, because I tried it on those days and it didn't work

Wilna Barnard
1804
Respuesta del desarrollador Wilna Barnard 2025.04.06 16:23
The markets are closed on weekends
banchibanchi
300
banchibanchi 2025.02.14 18:35 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Wilna Barnard
1804
Respuesta del desarrollador Wilna Barnard 2025.02.14 18:44
Thank you very much for purchasing my EA—I truly appreciate your support. I do not provide set files, as I believe that settings should be tailored to your individual risk tolerance and broker conditions. That is why thorough backtesting and forward testing on a demo account are essential before transitioning to live trading. This approach ensures that the EA aligns with your specific trading environment and strategy. The settings I used in the YouTube video can serve as a good starting point for your own testing and adjustments.
Respuesta al comentario