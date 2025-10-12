The Market Beast Dominator

El Market Beast Dominator EA es un sistema de trading automatizado diseñado para el mercado Forex.

Funciona principalmente basándose en el análisis de la estructura del mercado, identificando cambios estructurales clave como la ruptura de la estructura (BOS) y el cambio de carácter (CHOCH) para determinar el sesgo direccional y las zonas de entrada precisas.

Al centrarse en cómo se comporta el precio en torno a los puntos de ruptura estructurales, el EA captura configuraciones de alta probabilidad alineadas con el flujo de órdenes institucionales.

Además, incorpora patrones de ruptura clásicos para aprovechar los movimientos impulsivos del mercado.

Esta combinación única de lógica de estructura de mercado y confirmación de ruptura permite que el EA se adapte perfectamente tanto a las condiciones de tendencia como a las de oscilación del mercado.

Concepto básico

El EA evalúa las condiciones del mercado a través de una combinación de análisis de estructura de múltiples marcos temporales, confirmación de tendencia y filtros de volatilidad adaptativos.

Las operaciones se ejecutan automáticamente una vez que todas las condiciones de estructura y ruptura se alinean.

El riesgo por posición se calcula en función de parámetros definidos por el usuario, y la exposición global se controla dinámicamente mediante sistemas inteligentes de stop loss y protección de la renta variable.

⚙️ Características principales

Lógica de estructura de mercado: Detecta y reacciona a los patrones de Ruptura de Estructura (BOS) y Cambio de Carácter (CHOCH ) para un sesgo direccional.

Reconocimiento de patrones de reversión y continuación: Identifica configuraciones estructurales de inversión o continuación derivadas de secuencias BOS/CHOCH.

Integración de patrones de ruptura clásicos: Confirma rupturas más allá de niveles estructurales clave para entradas de impulso más fuertes.

Stop Loss inteligente: Se ajusta dinámicamente según la estructura reciente y las condiciones de volatilidad.

Innovador sistema Trailing Stop: Utiliza una lógica de arrastre adaptable para asegurar los beneficios al tiempo que preserva la flexibilidad.

Tamaño de posición por porcentaje de riesgo: Calcula automáticamente el tamaño del lote en función del porcentaje de riesgo elegido del saldo de la cuenta o del capital.

Protecciones diarias y basadas en el capital: Limita las pérdidas totales por día o por cesta de operaciones para garantizar una exposición disciplinada.

Modo de promediación de costes opcional: Permite la gestión de operaciones por cesta con una condición de stop loss compartida si se desea.

Compatibilidad flexible de símbolos: Funciona con todos los pares de divisas y CFDs.

El autor recomienda XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1 para obtener resultados óptimos.

Perfiles de riesgo personalizables: Los usuarios pueden ajustar la configuración de riesgo y exposición para adaptarse a su estilo personal de trading.

🔍 Principio de funcionamiento

Evaluación de la Estructura: Analiza los eventos BOS y CHOCH para definir la dirección de la tendencia y los posibles puntos de inflexión.

Detecta patrones de inversión y continuación derivados de cambios estructurales para obtener configuraciones de alta probabilidad.

Confirmación de la tendencia: Aplica dos periodos de media móvil ajustables (rápido y lento) para verificar la alineación de la tendencia.

Filtro de periodos superiores: Añade la confirmación de un periodo superior (por ejemplo, H4, D1) para mejorar la fiabilidad de la señal.

Ejecución de operaciones: Abre operaciones sólo cuando las señales estructurales, la confirmación de ruptura y los filtros de tendencia están alineados.

Control dinámico del riesgo: Ajusta automáticamente el tamaño de la posición, el stop loss y el trailing stop en función del comportamiento del mercado en tiempo real.

Protección de la renta variable: Supervisa continuamente los umbrales de pérdida diarios y acumulados para evitar una reducción excesiva.

⚙️ Parámetros de entrada Descripción

ENTRADAS GENERALES

EAMagic: Identificador único para la gestión de operaciones, permitiendo múltiples EAs en la misma cuenta.

Deslizamiento: Desviación máxima permitida del precio (en puntos) durante la ejecución.

ENTRADAS DE ESTRUCTURA Y TENDENCIA

Análisis rápido del periodo de tendencia: MA más corta para la detección de sesgos a corto plazo.

Análisis del periodo de tendencia lenta: MA más larga para la confirmación de la tendencia principal.

MA_HigherPeriod: Define el marco temporal superior utilizado para la confirmación (por ejemplo, H4, D1, W1).

ENTRADAS DE RIESGO

Porcentaje de riesgo por operación (0,1 - 5,0): Porcentaje del saldo/patrimonio neto de la cuenta arriesgado por operación para el cálculo del lote.

Límite de pérdida diaria (%): Pérdida máxima diaria antes de que se detengan las operaciones del día.

Usar Stop Loss deCesta: Permite la gestión colectiva de stop loss cuando está activo el promediado de costes.

Porcentaje máximo de pérdida para la cesta: Define la pérdida total permitida para las operaciones agrupadas.

ENTRADAS DE GESTIÓN DE OPERACIONES

PermitirCompra: Habilita o deshabilita las posiciones de compra.

AllowSell: Habilita o deshabilita las posiciones de venta.

AllowCostAveraging: Activar la gestión de promedios de costes estilo cesta.

📈 O peración en vivo

El EA opera en condiciones de mercado real.

Los usuarios pueden monitorizar su rendimiento verificado en el perfil Myfxbook del autor ("Fried").

Los resultados pasados o actuales no garantizan el rendimiento futuro.

✅ Uso recomendado

Este sistema es ideal para operadores que valoran el trading estructurado, basado en reglas y fundamentado en la estructura del mercado y el análisis de rupturas.

Antes de utilizarlo en una cuenta real, se recomienda encarecidamente probarlo en un entorno de demostración para afinar los ajustes de riesgo y configuración de acuerdo con los objetivos personales.

⚠️ Aviso importante

Este Asesor Experto no garantiza ni promete beneficios.

El rendimiento depende de las condiciones del mercado, la configuración del usuario y la disciplina de gestión del riesgo.

Se trata de una herramienta técnica de negociación destinada a ayudar en la toma de decisiones sistemáticas dentro de un entorno controlado.



