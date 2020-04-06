Cryptex Scalper — Asesor Experto de Rupturas para Criptomonedas (M5)

Descripción general

Cryptex Scalper es un Asesor Experto diseñado específicamente para el trading de criptomonedas como BTCUSD, ETHUSD y LTCUSD.

Está basado en un marco de rupturas probado, pero adaptado al comportamiento particular de los mercados cripto:

Spreads más amplios,

Operativa continua 24/7,

Mayor volatilidad,

Posibles gaps de fin de semana.

Cryptex Scalper incorpora filtros adaptativos autoaprendientes y controles de riesgo estrictos para mejorar la fiabilidad en entornos de alta volatilidad.

Funciones principales y mejoras

1. Filtro dinámico de spread (autoaprendizaje)

Calcula en tiempo real el spread promedio del bróker y lo multiplica por un factor de seguridad.

Solo permite nuevas órdenes cuando el spread actual está dentro de este límite dinámico.

Cancela de inmediato las órdenes pendientes si el spread excede el límite.

2. Filtro de volatilidad basado en ATR

Usa el indicador ATR para bloquear entradas cuando la volatilidad es anormalmente alta en relación al precio.

Evita rupturas falsas durante picos repentinos.

3. Control de frecuencia de operaciones

Un limitador diario de operaciones previene el sobretrading en mercados laterales o inestables.

El usuario puede establecer el número máximo de operaciones por día.

4. Protección en fines de semana y sesiones de baja liquidez

Cancela automáticamente las órdenes pendientes antes del cierre semanal para evitar gaps.

Omite la franja del domingo por la noche, cuando la liquidez es baja y los spreads se amplían.

5. Gestión de posiciones

Admite cálculo dinámico de lotes según porcentaje de riesgo y también lotes fijos.

El tamaño de la posición se calcula con OrderCalcProfit , garantizando un riesgo consistente en distintas criptomonedas.

Incluye verificaciones de seguridad del bróker: tamaño mínimo/máximo de lote y pasos de volumen.

6. Protección de balance y drawdown

Balance Guard detiene la operativa si el balance cae por debajo de un umbral definido.

Daily Drawdown Guard cierra todas las operaciones y bloquea nuevas entradas al superar un porcentaje diario de pérdidas.

7. Panel de control

Muestra el spread actual y el límite dinámico, balance, equity, drawdown diario y último tamaño de lote.

Botones de compra/venta manual con lotaje fijo.

Acceso rápido para cerrar operaciones en beneficio, en pérdida o pendientes.

Puede desactivarse en backtests para acelerar la simulación.

Lógica de la estrategia

Coloca Buy Stop por encima de los máximos recientes y Sell Stop por debajo de los mínimos recientes.

Usa Stop Loss y Take Profit ajustados, expresados en porcentajes del precio de entrada.

El trailing stop se activa cuando el precio avanza un porcentaje definido a favor.

Las salidas se realizan por SL, TP, trailing stop o cierre manual desde el panel.

Recomendaciones de uso

Marco temporal recomendado: M5

Instrumentos: principales pares de criptomonedas (BTCUSD, ETHUSD, LTCUSD)

Mejores resultados con brókers de baja latencia y spreads ajustados

Recomendado usar VPS para operación continua 24/7

Ajustar parámetros de riesgo, multiplicador de spread y configuración ATR a las condiciones de su bróker

Notas importantes