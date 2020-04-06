Cryptex Scalper

Cryptex Scalper — Asesor Experto de Rupturas para Criptomonedas (M5)

Descripción general
Cryptex Scalper es un Asesor Experto diseñado específicamente para el trading de criptomonedas como BTCUSD, ETHUSD y LTCUSD.
Está basado en un marco de rupturas probado, pero adaptado al comportamiento particular de los mercados cripto:

  • Spreads más amplios,

  • Operativa continua 24/7,

  • Mayor volatilidad,

  • Posibles gaps de fin de semana.

Cryptex Scalper incorpora filtros adaptativos autoaprendientes y controles de riesgo estrictos para mejorar la fiabilidad en entornos de alta volatilidad.

Funciones principales y mejoras

1. Filtro dinámico de spread (autoaprendizaje)

  • Calcula en tiempo real el spread promedio del bróker y lo multiplica por un factor de seguridad.

  • Solo permite nuevas órdenes cuando el spread actual está dentro de este límite dinámico.

  • Cancela de inmediato las órdenes pendientes si el spread excede el límite.

2. Filtro de volatilidad basado en ATR

  • Usa el indicador ATR para bloquear entradas cuando la volatilidad es anormalmente alta en relación al precio.

  • Evita rupturas falsas durante picos repentinos.

3. Control de frecuencia de operaciones

  • Un limitador diario de operaciones previene el sobretrading en mercados laterales o inestables.

  • El usuario puede establecer el número máximo de operaciones por día.

4. Protección en fines de semana y sesiones de baja liquidez

  • Cancela automáticamente las órdenes pendientes antes del cierre semanal para evitar gaps.

  • Omite la franja del domingo por la noche, cuando la liquidez es baja y los spreads se amplían.

5. Gestión de posiciones

  • Admite cálculo dinámico de lotes según porcentaje de riesgo y también lotes fijos.

  • El tamaño de la posición se calcula con OrderCalcProfit , garantizando un riesgo consistente en distintas criptomonedas.

  • Incluye verificaciones de seguridad del bróker: tamaño mínimo/máximo de lote y pasos de volumen.

6. Protección de balance y drawdown

  • Balance Guard detiene la operativa si el balance cae por debajo de un umbral definido.

  • Daily Drawdown Guard cierra todas las operaciones y bloquea nuevas entradas al superar un porcentaje diario de pérdidas.

7. Panel de control

  • Muestra el spread actual y el límite dinámico, balance, equity, drawdown diario y último tamaño de lote.

  • Botones de compra/venta manual con lotaje fijo.

  • Acceso rápido para cerrar operaciones en beneficio, en pérdida o pendientes.

  • Puede desactivarse en backtests para acelerar la simulación.

Lógica de la estrategia

  • Coloca Buy Stop por encima de los máximos recientes y Sell Stop por debajo de los mínimos recientes.

  • Usa Stop Loss y Take Profit ajustados, expresados en porcentajes del precio de entrada.

  • El trailing stop se activa cuando el precio avanza un porcentaje definido a favor.

  • Las salidas se realizan por SL, TP, trailing stop o cierre manual desde el panel.

Recomendaciones de uso

  • Marco temporal recomendado: M5

  • Instrumentos: principales pares de criptomonedas (BTCUSD, ETHUSD, LTCUSD)

  • Mejores resultados con brókers de baja latencia y spreads ajustados

  • Recomendado usar VPS para operación continua 24/7

  • Ajustar parámetros de riesgo, multiplicador de spread y configuración ATR a las condiciones de su bróker

Notas importantes

  • Cryptex Scalper está optimizado únicamente para criptomonedas.

  • Los backtests deben realizarse con datos de ticks fiables de criptomonedas.

  • Los resultados pasados no garantizan rendimientos futuros.


