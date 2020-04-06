Cryptex Scalper
- Asesores Expertos
- Wilna Barnard
- Versión: 1.1
- Activaciones: 10
Cryptex Scalper — Asesor Experto de Rupturas para Criptomonedas (M5)
Descripción general
Cryptex Scalper es un Asesor Experto diseñado específicamente para el trading de criptomonedas como BTCUSD, ETHUSD y LTCUSD.
Está basado en un marco de rupturas probado, pero adaptado al comportamiento particular de los mercados cripto:
-
Spreads más amplios,
-
Operativa continua 24/7,
-
Mayor volatilidad,
-
Posibles gaps de fin de semana.
Cryptex Scalper incorpora filtros adaptativos autoaprendientes y controles de riesgo estrictos para mejorar la fiabilidad en entornos de alta volatilidad.
Funciones principales y mejoras
1. Filtro dinámico de spread (autoaprendizaje)
-
Calcula en tiempo real el spread promedio del bróker y lo multiplica por un factor de seguridad.
-
Solo permite nuevas órdenes cuando el spread actual está dentro de este límite dinámico.
-
Cancela de inmediato las órdenes pendientes si el spread excede el límite.
2. Filtro de volatilidad basado en ATR
-
Usa el indicador ATR para bloquear entradas cuando la volatilidad es anormalmente alta en relación al precio.
-
Evita rupturas falsas durante picos repentinos.
3. Control de frecuencia de operaciones
-
Un limitador diario de operaciones previene el sobretrading en mercados laterales o inestables.
-
El usuario puede establecer el número máximo de operaciones por día.
4. Protección en fines de semana y sesiones de baja liquidez
-
Cancela automáticamente las órdenes pendientes antes del cierre semanal para evitar gaps.
-
Omite la franja del domingo por la noche, cuando la liquidez es baja y los spreads se amplían.
5. Gestión de posiciones
-
Admite cálculo dinámico de lotes según porcentaje de riesgo y también lotes fijos.
-
El tamaño de la posición se calcula con OrderCalcProfit , garantizando un riesgo consistente en distintas criptomonedas.
-
Incluye verificaciones de seguridad del bróker: tamaño mínimo/máximo de lote y pasos de volumen.
6. Protección de balance y drawdown
-
Balance Guard detiene la operativa si el balance cae por debajo de un umbral definido.
-
Daily Drawdown Guard cierra todas las operaciones y bloquea nuevas entradas al superar un porcentaje diario de pérdidas.
7. Panel de control
-
Muestra el spread actual y el límite dinámico, balance, equity, drawdown diario y último tamaño de lote.
-
Botones de compra/venta manual con lotaje fijo.
-
Acceso rápido para cerrar operaciones en beneficio, en pérdida o pendientes.
-
Puede desactivarse en backtests para acelerar la simulación.
Lógica de la estrategia
-
Coloca Buy Stop por encima de los máximos recientes y Sell Stop por debajo de los mínimos recientes.
-
Usa Stop Loss y Take Profit ajustados, expresados en porcentajes del precio de entrada.
-
El trailing stop se activa cuando el precio avanza un porcentaje definido a favor.
-
Las salidas se realizan por SL, TP, trailing stop o cierre manual desde el panel.
Recomendaciones de uso
-
Marco temporal recomendado: M5
-
Instrumentos: principales pares de criptomonedas (BTCUSD, ETHUSD, LTCUSD)
-
Mejores resultados con brókers de baja latencia y spreads ajustados
-
Recomendado usar VPS para operación continua 24/7
-
Ajustar parámetros de riesgo, multiplicador de spread y configuración ATR a las condiciones de su bróker
Notas importantes
-
Cryptex Scalper está optimizado únicamente para criptomonedas.
-
Los backtests deben realizarse con datos de ticks fiables de criptomonedas.
-
Los resultados pasados no garantizan rendimientos futuros.