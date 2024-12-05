Bushido Scalper

Обзор Bushido Scalper
Bushido Scalper — это продвинутый торговый советник (EA), предназначенный для валютных пар USD/JPY и EUR/USD. Используя надежную стратегию скальпинга, он захватывает небольшие, быстрые ценовые движения и быстро выполняет сделки, максимизируя прибыльность на высоколиквидных рынках.

Основные особенности

  • Стратегия скальпинга: Разработан для краткосрочных сделок, которые используют быстрые ценовые колебания.
  • Поддерживаемые пары: Оптимизирован для USD/JPY и EUR/USD.
  • Интегрированные фильтры: Включает фильтры RSI и новостей для повышения точности сделок и избегания рисковых периодов.
  • Логирование данных: Ключевые данные о сделках (например, проскальзывание) записываются в файл bushido_log.csv для анализа после торговли.

Важно учитывать

  • Бэктестинг

    • Для лучших результатов: Используйте данные Open/High/Low/Close (OHL) с интервалом в 1 минуту для точных результатов бэктестинга.
    • Избегайте режима "Every Tick": Этот режим может ввести неточности в выполнение из-за оптимизированной скорости исполнения бота.
    • Поставщики данных: Рекомендуется использовать надежные источники, такие как Dukascopy, для качественных данных и точных симуляций.

  • Требования к брокеру

    • Спреды: Bushido Scalper работает лучше всего с сырыми спредами менее 0.5 пипса. Брокеры с более высокими спредами могут снизить прибыльность.
    • Уровни стопов: Убедитесь, что ваш брокер предлагает нулевые или минимальные уровни стопов для точного выполнения трейлинг-стопа.
    • Рекомендуемый брокер: IC Markets Raw Spread Account (также работает на Standard Account).

Настройки по умолчанию

  • Необходима настройка: Параметры по умолчанию являются временными значениями. Настройте их в соответствии с вашим торговым стилем и рыночными условиями через бэктестинг.

  • Трейлинг-стоп

    • Активация: Включите трейлинг-стоп, чтобы динамически фиксировать прибыль.
    • Рекомендуемые настройки: Срабатывание на 15 пунктов с уровнем стопа 10 пунктов (если поддерживает брокер).

  • Фильтры

    • RSI фильтр: Предотвращает сделки в условиях перепроданности или перекупленности рынка.
    • Фильтр новостей: Избегает входа в рынок до важных экономических событий, чтобы уменьшить воздействие волатильности.

Что такое скальпинг?
Скальпинг — это техника высокочастотной торговли, направленная на захват небольших прибыли от быстрых ценовых движений в краткосрочной перспективе. Позиции обычно держатся несколько секунд или минут, что делает важными такие факторы, как спред, скорость исполнения и условия брокера. Bushido Scalper оптимизирован для обеспечения стабильных результатов в таких высокочастотных условиях.

Готовы начать?
Чтобы полностью раскрыть потенциал Bushido Scalper, выполните следующие действия:

  • Проведите тщательное тестирование, используя данные 1-минутного OHL для точной оценки стратегии.
  • Выберите брокера, который соответствует указанным условиям по спредам и уровням стопов.
  • Регулярно анализируйте лог-файл (bushido_log.csv) для корректировки своей стратегии.

Этот бот создан для трейдеров, которые ценят точность и гибкость. Ваш путь к мастерству в скальпинге начинается здесь!

Отзывы
Katsu Yamaguchi
683
Katsu Yamaguchi 2025.06.14 00:13 
 

I optimized the parameters for USDJPY and it has been working very well with the high winning rate and very low loss. I will continue to use this EA.

user49917
563
user49917 2024.12.14 03:26 
 

The default parameters are not good, but the screenshot parameters are very good.

Ответ на отзыв