Bushido Scalper
- Эксперты
- Wilna Barnard
- Версия: 1.12
- Активации: 20
Обзор Bushido Scalper
Bushido Scalper — это продвинутый торговый советник (EA), предназначенный для валютных пар USD/JPY и EUR/USD. Используя надежную стратегию скальпинга, он захватывает небольшие, быстрые ценовые движения и быстро выполняет сделки, максимизируя прибыльность на высоколиквидных рынках.
Основные особенности
- Стратегия скальпинга: Разработан для краткосрочных сделок, которые используют быстрые ценовые колебания.
- Поддерживаемые пары: Оптимизирован для USD/JPY и EUR/USD.
- Интегрированные фильтры: Включает фильтры RSI и новостей для повышения точности сделок и избегания рисковых периодов.
- Логирование данных: Ключевые данные о сделках (например, проскальзывание) записываются в файл bushido_log.csv для анализа после торговли.
Важно учитывать
-
Бэктестинг
- Для лучших результатов: Используйте данные Open/High/Low/Close (OHL) с интервалом в 1 минуту для точных результатов бэктестинга.
- Избегайте режима "Every Tick": Этот режим может ввести неточности в выполнение из-за оптимизированной скорости исполнения бота.
- Поставщики данных: Рекомендуется использовать надежные источники, такие как Dukascopy, для качественных данных и точных симуляций.
-
Требования к брокеру
- Спреды: Bushido Scalper работает лучше всего с сырыми спредами менее 0.5 пипса. Брокеры с более высокими спредами могут снизить прибыльность.
- Уровни стопов: Убедитесь, что ваш брокер предлагает нулевые или минимальные уровни стопов для точного выполнения трейлинг-стопа.
- Рекомендуемый брокер: IC Markets Raw Spread Account (также работает на Standard Account).
Настройки по умолчанию
-
Необходима настройка: Параметры по умолчанию являются временными значениями. Настройте их в соответствии с вашим торговым стилем и рыночными условиями через бэктестинг.
-
Трейлинг-стоп
- Активация: Включите трейлинг-стоп, чтобы динамически фиксировать прибыль.
- Рекомендуемые настройки: Срабатывание на 15 пунктов с уровнем стопа 10 пунктов (если поддерживает брокер).
-
Фильтры
- RSI фильтр: Предотвращает сделки в условиях перепроданности или перекупленности рынка.
- Фильтр новостей: Избегает входа в рынок до важных экономических событий, чтобы уменьшить воздействие волатильности.
Что такое скальпинг?
Скальпинг — это техника высокочастотной торговли, направленная на захват небольших прибыли от быстрых ценовых движений в краткосрочной перспективе. Позиции обычно держатся несколько секунд или минут, что делает важными такие факторы, как спред, скорость исполнения и условия брокера. Bushido Scalper оптимизирован для обеспечения стабильных результатов в таких высокочастотных условиях.
Готовы начать?
Чтобы полностью раскрыть потенциал Bushido Scalper, выполните следующие действия:
- Проведите тщательное тестирование, используя данные 1-минутного OHL для точной оценки стратегии.
- Выберите брокера, который соответствует указанным условиям по спредам и уровням стопов.
- Регулярно анализируйте лог-файл (bushido_log.csv) для корректировки своей стратегии.
Этот бот создан для трейдеров, которые ценят точность и гибкость. Ваш путь к мастерству в скальпинге начинается здесь!
I optimized the parameters for USDJPY and it has been working very well with the high winning rate and very low loss. I will continue to use this EA.