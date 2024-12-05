Обзор Bushido Scalper

Bushido Scalper — это продвинутый торговый советник (EA), предназначенный для валютных пар USD/JPY и EUR/USD. Используя надежную стратегию скальпинга, он захватывает небольшие, быстрые ценовые движения и быстро выполняет сделки, максимизируя прибыльность на высоколиквидных рынках.

Основные особенности

Стратегия скальпинга : Разработан для краткосрочных сделок, которые используют быстрые ценовые колебания.

: Разработан для краткосрочных сделок, которые используют быстрые ценовые колебания. Поддерживаемые пары : Оптимизирован для USD/JPY и EUR/USD.

: Оптимизирован для USD/JPY и EUR/USD. Интегрированные фильтры : Включает фильтры RSI и новостей для повышения точности сделок и избегания рисковых периодов.

: Включает фильтры RSI и новостей для повышения точности сделок и избегания рисковых периодов. Логирование данных: Ключевые данные о сделках (например, проскальзывание) записываются в файл bushido_log.csv для анализа после торговли.

Важно учитывать

Бэктестинг Для лучших результатов : Используйте данные Open/High/Low/Close (OHL) с интервалом в 1 минуту для точных результатов бэктестинга. Избегайте режима "Every Tick" : Этот режим может ввести неточности в выполнение из-за оптимизированной скорости исполнения бота. Поставщики данных : Рекомендуется использовать надежные источники, такие как Dukascopy, для качественных данных и точных симуляций.

Требования к брокеру Спреды : Bushido Scalper работает лучше всего с сырыми спредами менее 0.5 пипса. Брокеры с более высокими спредами могут снизить прибыльность. Уровни стопов : Убедитесь, что ваш брокер предлагает нулевые или минимальные уровни стопов для точного выполнения трейлинг-стопа. Рекомендуемый брокер : IC Markets Raw Spread Account (также работает на Standard Account).



Настройки по умолчанию

Необходима настройка : Параметры по умолчанию являются временными значениями. Настройте их в соответствии с вашим торговым стилем и рыночными условиями через бэктестинг.

Трейлинг-стоп Активация : Включите трейлинг-стоп, чтобы динамически фиксировать прибыль. Рекомендуемые настройки : Срабатывание на 15 пунктов с уровнем стопа 10 пунктов (если поддерживает брокер).

Фильтры RSI фильтр : Предотвращает сделки в условиях перепроданности или перекупленности рынка. Фильтр новостей : Избегает входа в рынок до важных экономических событий, чтобы уменьшить воздействие волатильности.



Что такое скальпинг?

Скальпинг — это техника высокочастотной торговли, направленная на захват небольших прибыли от быстрых ценовых движений в краткосрочной перспективе. Позиции обычно держатся несколько секунд или минут, что делает важными такие факторы, как спред, скорость исполнения и условия брокера. Bushido Scalper оптимизирован для обеспечения стабильных результатов в таких высокочастотных условиях.

Готовы начать?

Чтобы полностью раскрыть потенциал Bushido Scalper, выполните следующие действия:

Проведите тщательное тестирование, используя данные 1-минутного OHL для точной оценки стратегии.

Выберите брокера, который соответствует указанным условиям по спредам и уровням стопов.

Регулярно анализируйте лог-файл (bushido_log.csv) для корректировки своей стратегии.

Этот бот создан для трейдеров, которые ценят точность и гибкость. Ваш путь к мастерству в скальпинге начинается здесь!