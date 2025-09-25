Wall Street Scalper

Descripción general
Wallstreet Scalper es un Asesor Experto de tipo breakout diseñado para los principales índices estadounidenses (US30, US500, US100) en el marco temporal M5. El sistema busca capturar el impulso cuando el precio rompe máximos o mínimos recientes, aplicando múltiples capas de protección para mantener el riesgo bajo control. Está optimizado tanto para trading personal como para retos de prop firm, y utiliza un sistema único basado en ATR, que ajusta de forma dinámica todas las distancias clave según la volatilidad del mercado.

Estrategia principal

  • Entradas por ruptura: Coloca órdenes Buy/Sell Stop ligeramente más allá de los niveles recientes de soporte y resistencia.

  • Adaptación por ATR: A diferencia de los sistemas clásicos basados en puntos/pips fijos, todas las distancias (Stop Loss, Take Profit, trailing stop e incluso el buffer de entrada) se calculan como múltiplos del Average True Range (ATR). Así, el EA se ajusta automáticamente: entradas más ajustadas en sesiones tranquilas y más amplias en mercados volátiles.

  • Confirmación de volatilidad: Un filtro opcional de ATR bloquea las operaciones cuando la volatilidad es demasiado baja.

Cómo funcionan los parámetros ATR

En lugar de introducir valores en puntos, el usuario define multiplicadores de ATR:

  • Take Profit (InpTpAtrMult = 1.20): objetivo en 1.2 × ATR.

  • Stop Loss (InpSlAtrMult = 0.80): protección en 0.8 × ATR.

  • Activación de trailing (InpTslTriggerAtrMult = 0.60): se activa cuando el beneficio alcanza 0.6 × ATR.

  • Distancia de trailing (InpTslAtrMult = 0.50): el stop sigue al precio con un margen de 0.5 × ATR.

  • Buffer de entrada (InpOrderDistAtrMult = 0.25): las órdenes se colocan a 0.25 × ATR más allá del nivel de ruptura.

Protecciones integradas

  • Filtro de volatilidad ATR – Bloquea las entradas cuando la actividad del mercado es baja.

  • Filtro dinámico de spread – Aprende el spread medio y pausa las operaciones cuando se amplía demasiado.

  • Límite de pérdidas consecutivas – Detiene nuevas operaciones tras un número definido de pérdidas seguidas.

  • Protección de drawdown diario – Finaliza la operativa si las pérdidas diarias superan un porcentaje del capital.

  • Protección de balance – Suspende la operativa si el balance cae por debajo del mínimo configurado.

  • Compatibilidad con el bróker – Respeta automáticamente min/max lotes, step size, freeze level, etc.

Gestión del riesgo

  • Lotes dinámicos: Cálculo automático del tamaño de posición en función de un % del balance.

  • Lotes fijos: Opción de operar con volumen fijo.

  • Límite absoluto de riesgo: Definición de la cantidad máxima de dinero a arriesgar por operación.

Sistema Martingala opcional

  • Modos: Desactivado, Anti-Martingala (aumenta tras ganancias), Martingala clásica (aumenta tras pérdidas).

  • Multiplicador y pasos máximos: Totalmente configurables.

  • Reinicio diario: Opción de reiniciar la progresión cada nuevo día del bróker.

  • Protección combinada: Funciona junto con los límites de riesgo y drawdown para evitar descontrol.

Funciones adicionales

  • Panel de trading: Botones de compra/venta y gestión manual de posiciones (puede desactivarse en backtests).

  • Control de horarios: Posibilidad de limitar las operaciones a ciertas horas o días de la semana.

  • Optimizado para backtesting: Resultados precisos con datos históricos de calidad.Aviso importante

El trading conlleva riesgos. Los resultados pasados no garantizan rendimientos futuros. Siempre pruebe el EA primero en una cuenta demo y adapte la configuración a las condiciones de su bróker.


Comentarios 1
Albert Wilk
150
Albert Wilk 2025.10.09 12:10 
 

Buy EA Today . coming soon for Next update 🙂

Albert Wilk
150
Albert Wilk 2025.10.09 12:10 
 

Buy EA Today . coming soon for Next update 🙂

Wilna Barnard
1804
Respuesta del desarrollador Wilna Barnard 2025.10.09 13:51
Hi Albert, Thank you very much for the support.
