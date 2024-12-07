Tetsu Bitcoin Scalper

2.5

Promoción por tiempo limitado - El precio aumenta el 1 de enero
Aproveche esta oferta especial antes de que el precio vuelva a ser de 199 $.

Presentamos el Bitcoin Scalping Bot

Oferta especial de vacaciones hasta el 1 de enero de 2026. A partir de entonces el precio se restablecerá.


Me complace presentar el Bitcoin Scalping Bot, diseñado con precisión, adaptabilidad y eficiencia para el dinámico mercado de criptodivisas. Desarrollado para ofrecer un rendimiento consistente y fiable, este bot es adecuado para los comerciantes de todos los niveles de experiencia, con el objetivo de mejorar sus estrategias de scalping.

Características principales

  • Puntos Estratégicos de Entrada
    El bot coloca órdenes buy stop y sell stop en los máximos y mínimos de las últimas X barras para asegurar un posicionamiento óptimo. También cuenta con un avanzado mecanismo de trailing stop que se adapta a los movimientos de los precios para bloquear los beneficios de forma dinámica.

  • Integración de filtro de noticias
    Incluye un filtro de noticias para ayudar a evitar operaciones durante periodos de alta volatilidad causados por acontecimientos importantes, aumentando la estabilidad y la precisión en sus operaciones.

  • Ejecución rápida y eficiente
    Con algoritmos de alta velocidad, el bot utiliza la función isNewBar para una sincronización precisa de las órdenes y una rápida ejecución.

  • Recomendaciones de backtesting
    Utilice datos de 1 minuto de apertura/alta/baja/cierre (1M OHLC) para realizar backtesting y obtener resultados realistas. El modo "Every Tick" puede falsear el rendimiento del bot debido a los pequeños requisitos de spread.

  • Experiencia de usuario mejorada
    El bot cuenta con un panel de control fácil de usar que muestra métricas comerciales como posiciones activas, próximos eventos de noticias y estadísticas de ejecución.

Backtesting y recomendaciones de negociación en tiempo real

  • Precisión de las pruebas retrospectivas
    Para obtener resultados fiables, utilice datos precisos de apertura/alza/baja/cierre de 1 minuto para las pruebas retrospectivas. Los datos históricos de alta calidad de plataformas como Dukascopy pueden ayudar a simular las condiciones reales de negociación.

  • Selección de brokers

    • Spreads bajos: Los spreads pequeños son fundamentales para optimizar las estrategias de scalping.
    • Ejecución rápida: La ejecución rápida es esencial para minimizar el deslizamiento en el scalping.
    • Datos de alta calidad: Los datos en tiempo real garantizan unas discrepancias de precios mínimas.

    Broker recomendado: IC Markets, conocido por sus bajos diferenciales, rápida ejecución y liquidez.

Requisitos del sistema

  • Entorno con spreads bajos: Las estrategias de scalping funcionan mejor con brokers que ofrecen spreads bajos en BTCUSD.
  • Conexión a Internet estable: Una conexión a Internet fiable reduce la latencia y garantiza una ejecución fluida de las operaciones.
  • Apalancamiento: Las opciones flexibles de apalancamiento permiten a los operadores gestionar el riesgo y la recompensa de manera efectiva.

Notas finales
El Bitcoin Scalping Bot está diseñado para operadores que valoran la eficiencia, la precisión y la adaptabilidad en mercados de ritmo rápido. Tanto si es un scalper experimentado como si es nuevo en el trading con Bitcoin, este bot está diseñado para ayudarle con sus objetivos de trading.

  • Sobresale en scalping: Optimizado para operaciones a corto plazo que capturan pequeños movimientos de precios.
  • Década de perfeccionamiento: Un producto de años de optimización y pruebas de rendimiento para garantizar un rendimiento fiable.
  • Negociación fluida: Funciona eficazmente tanto en entornos de demostración como reales, con un rendimiento que depende de las condiciones del broker.

Empiece
Experimente los beneficios de un rendimiento consistente y estrategias de trading refinadas. Comience a utilizar el Bitcoin Scalping Bot hoy mismo para mejorar su experiencia de trading.

Comentarios 3
Jose Emmanuel Jiménez
48
Jose Emmanuel Jiménez 2025.01.25 18:15 
 

El bot está muy bien pero creo que hace falta un trailing stop para el stop loss ya que y mejorar el trailing stop para take Profit, las pérdidas casi son las mismas que las ganancias, en general hace falta mejorar la rentabilidad del bot

Productos recomendados
GoldenEagle
Chantal Thys
Asesores Expertos
GoldenEagle - EA inteligente para operar con tendencias GoldenEagle es un Asesor Experto potente e inteligente diseñado para operar en mercados tendenciales con precisión y consistencia. Construido para MetaTrader 5, este EA combina cruces de medias móviles, filtros RSI y detección de volatilidad (ATR) para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad. Características principales: Lógica basada en tendencias : opera solo en tendencias de mercado fuertes y confirmadas. F ilt
KingKong MT5
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90077 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/103136 El Asesor Experto (EA) "KingKong" es un sofisticado algoritmo comercial diseñado para el mercado Forex, que aprovecha una estrategia de ruptura que se activa durante períodos de mayor liquidez del mercado. Este EA está diseñado para capitalizar los movimientos de precios significativos que ocurren cuando aumenta el volumen de operaciones, asegurando que las operaciones se eje
Nova FRC Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova FRC Trader es una automatización disciplinada del indicador Fractals , una herramienta clásica que identifica máximos y mínimos locales para señalar posibles puntos de reversión y ruptura. Este EA transforma los patrones fractales en un sistema de trading estructurado, entrando en operaciones sólo cuando el precio confirma un cambio significativo en la estructura del mercado. En lugar de perseguir cada oscilación, Nova FRC Trader se centra en las configuraciones donde los fractales indican
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
Nova WDX Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova WDX Trader es una implementación refinada del clásico algoritmo ADX de Wilder para la fuerza de la tendencia, diseñado como una estrategia de negociación disciplinada y automatizada que respeta el impulso, la estructura y el momento. Se basa en la lógica original introducida por Welles Wilder, mejorándola con una ejecución y un control del riesgo modernos. En lugar de reaccionar a la volatilidad a corto plazo, Nova WDX Trader espera la confirmación de la fuerza direccional basada en la fórm
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Asesores Expertos
Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que no utiliza martingala. Estrategia de scalping nocturno. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El asesor requiere un tipo de cuenta de cobertura. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Depósito mínimo de $ 100, use cuentas ECN con margen mínimo, configuración predeterminada para euru
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Asesores Expertos
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
FDow
Francisco Jesus Alonso Martin
Asesores Expertos
FDow – Simplicidad Algorítmica con Robustez Profesional FDow es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para operar el Dow Jones (US30) mediante una metodología minimalista pero extraordinariamente efectiva. Basado únicamente en dos de los indicadores más confiables del análisis técnico — SMA (Simple Moving Average) y ATR (Average True Range) — este sistema ofrece señales limpias, directas y fáciles de interpretar. A diferencia de estrategias complejas y sobreoptimizadas, FDow se apoya e
Stability Pro MT5
Profalgo Limited
5 (3)
Asesores Expertos
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡SOLO 34 9 $ en lugar de 990$! ¡Solo quedan unas pocas copias a este precio promocional! ¡Asegúrate de consultar nuestro "   Paquete combinado definitivo de EA   " en nuestro   blog promocional   !   JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Resultados en vivo bajo riesgo Resultados en vivo de alto riesgo Bienvenido a STABILITY PRO   : ¡Uno de los sistemas de red más avanzados, estables y de bajo riesgo del mercado! Este EA ha sido sometido a pruebas de estrés durante todo el
Punisher Scalper MT5
Marcelina Makarewicz
5 (1)
Asesores Expertos
Presentamos el Punisher Scalper MT5, EA para el par de divisas NZDUSD . Analiza los datos del mercado en tiempo real para identificar : Momento de entrada correcta . Inicio de tendencia , reversión, dirección y fuerza. Soporte y Resistencia. TP y SL auto-optimizados . Para ello Punisher Scalper utiliza : Datos de varios marcos de tiempo al mismo tiempo . Más de 10 funciones de código únicas. 44 patrones de acción del precio. 8 indicadores. Otras propiedades : La relación TP
Gold Farming
Sigit Hariyono
Asesores Expertos
Gold Farming es un asesor experto totalmente automatizado que utiliza un algoritmo complejo basado principalmente en la Desviación Estándar, CCI, y varios otros indicadores como confirmaciones. Este EA forex utiliza take profit y stop loss adaptativos basados en la acción del precio, y stop loss duro fijo para asegurar la reducción de la equidad. Este robot de comercio de divisas funciona en todos los marcos de tiempo y todos los pares, pero está especialmente diseñado para el Oro H1 marco de ti
GridMasterFx MT5
Sergey Kruglov
Asesores Expertos
GridMasterFx es una herramienta innovadora para el comercio automatizado de divisas, que se basa en una combinación de una estrategia de cuadrícula y un algoritmo único de cálculo de la tendencia utilizando el indicador de Media Móvil. Esta estrategia permite al Asesor Experto abrir y cerrar posiciones a tiempo, utilizar el análisis de la tendencia actual y responder instantáneamente a los cambios del mercado. GridMasterFx Expert Advisor es una excelente opción para la automatización exitosa d
RoundLock EA MT5
AW Trading Software Limited
Asesores Expertos
Round Lock es un asesor inteligente con bloqueo dinámico de posiciones. Es un asesor de trading avanzado que implementa una estrategia de bloqueo de órdenes bidireccional con crecimiento gradual de posiciones y adaptación dinámica al mercado . Ventajas de Round Lock: Control de riesgos mediante bloqueo de posiciones, Crecimiento dinámico de volúmenes en áreas de tendencia del mercado, Configuraciones de comportamiento flexibles según los límites, Adecuado para fases planas y de tendencia, optim
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Asesores Expertos
********** OFERTA DE NAVIDAD - TIEMPO LIMITADO SOLO 30$ ********** QUEDAN 6 EJEMPLARES DE 10 A 35$ ---> SIGUIENTE PRECIO 55 ACTUALIZADA v1.8 SALDRÁ EN MARZO DE 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " POR FAVOR, LEA TODA LA DESCRIPCIÓN ANTES DE USARLO - Gr
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Asesores Expertos
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
FTMO passing EA High Risk MT5
Shokhboz Mamarasulov
Asesores Expertos
FTMO pasando EA (Alto riesgo) es único Asesor Experto que continúa la serie iBoss de asesores. Los métodos innovadores del enfoque del programa para el comercio, y los resultados prometedores de rendimiento son posibles gracias a la utilización de tecnologías y métodos modernos. El iBossTrade es un EA totalmente automatizado diseñado para el comercio de divisas solamente. Pares de trabajo US30. EURUSD, GBPUSD, EURGBP, USDCAD. XAUUSD. Experto mostró resultados estables en las monedas en 1999-2023
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
Asesores Expertos
Descubra la solución definitiva para operar en los gaps del mercado con el EA LT Gap, ahora disponible en MQL5. Con tres potentes estrategias a su disposición, podrá maximizar su potencial de negociación de gaps como nunca antes. Características principales: Estrategias versátiles: Elija entre tres estrategias distintas de gap trading. Opere con todos los gaps, céntrese en los gaps que cumplan unos criterios mínimos predefinidos o ejecute operaciones exclusivamente cuando las distancias de los
GOLD M1 Nonnoi for MT5
Phichak Anuma
Asesores Expertos
Nota: inversión mínima 1000 usd o (100 usd es Account Cent (10000 Cent)) Ejecutar a 0,01 lote de inicio. Operar con un Asesor Experto (EA) en el marco de tiempo M1 (gráfico de 1 minuto) puede ser bastante difícil debido a los rápidos movimientos de precios y el aumento de ruido en marcos de tiempo tan cortos. Sin embargo, no es imposible, y algunos operadores utilizan EAs en el gráfico M1 para estrategias específicas. He aquí algunas consideraciones para operar con un EA en el marco temporal M1:
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
Kemet Pro Gold Scaping
Ibrahim Murad Ibrahim Awad
5 (4)
Asesores Expertos
KEMET PRO GOLD – MT5 EXPERT ADVISOR Un Asesor Experto de trading automatizado tipo scalping, diseñado principalmente para operar Oro (XAUUSD) en la plataforma MetaTrader 5 REQUISITOS DEL SISTEMA Plataforma: MetaTrader 5 (MT5) Símbolo principal: XAUUSD Aceptado: XAUUSD (símbolo con dígitos estándar) No probado: XAUUSD.s, XAUUSDm, XAUUSD., GOLD o cualquier símbolo modificado Otros símbolos de oro: Compatibles, pero el rendimiento puede variar y no está optimizado Marco tempora
FREE
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
Asesores Expertos
Se ha añadido la posibilidad de cambiar el tamaño del lote y hacer que el EA tenga el precio más bajo posible. Si lo compras, recibirás soporte y futuras actualizaciones. Por favor, apoya su evolución. Este EA está listo para usar. AussiePrecision es un Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5, sensible al tiempo, diseñado específicamente para el par de divisas AUD/USD. Está construido para ejecutar operaciones en momentos predefinidos y controlados, lo que lo hace ideal para traders que buscan aut
News Trading Ultimate Robot
FXRaid UK Ltd
Asesores Expertos
Presentamos lo último en robots de negociación de noticias para forex MetaTrader 5 - diseñado específicamente para los operadores que quieren beneficiarse de la volatilidad del mercado durante los eventos noticiosos. Con este robot, puede configurar fácilmente dos órdenes pendientes - buy stop y sell stop - sólo 10 minutos antes de la publicación de la noticia. Simplemente ajuste la hora en el robot 10 minutos antes de la hora de publicación de la noticia (por ejemplo, si la noticia está program
TugOfWar MT5
Erwin Rustandi
2.5 (2)
Asesores Expertos
Descripción del Asesor Experto EA TugOfWar abrirá posiciones de compra y venta en diferentes momentos de acuerdo con la señal activada, el mayor número de posiciones y de acuerdo con la dirección del mercado que va a ganar y el beneficio. El objetivo de beneficio por guerra es del 1% al 5%. Warmode normal = Estrategia a largo plazo Warmode extremo = Estrategia a corto plazo Parámetro Descripción StartTrade = Tiempo para empezar a operar / posición abierta EndTrade = Hora de finalización de la
FREE
US30 Dow Jones EA
Babak Alamdar
4.3 (10)
Asesores Expertos
No compre un backtest, sino un sistema comercial real    Live Signal    Este precio es temporal mientras dure la promoción y aumentará en breve. Únase al grupo de chat público: haga clic aquí Bienvenido al EA US30 Dow Jones US30 Dow Jones EA: Domina el Dow Jones dinámico El US30, también conocido como Dow Jones, es uno de los índices más populares del mercado. A pesar de la gran cantidad de asesores expertos disponibles, pocos tienen éxito a largo plazo sin depender de estrategias arriesgada
Bot RSI and Bollinger Bands
Aurelio Miguel Machado Da Silva
Asesores Expertos
Este robot es una herramienta automatizada de negociación que utiliza estos dos indicadores populares para identificar oportunidades de negociación en el mercado de divisas (Forex). El indicador RSI (Relative Strength Index) es un indicador técnico que mide la fuerza relativa de un activo en relación con otros activos del mercado. El Bollinger Bands es un indicador que mide la volatilidad del mercado y ayuda a determinar los límites de precios para un activo determinado. El robot de negociación
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
Asesores Expertos
El Market Beast Dominator EA es un sistema de trading automatizado diseñado para el mercado Forex. Funciona principalmente basándose en el análisis de la estructura del mercado , identificando cambios estructurales clave como la ruptura de la estructura (BOS) y el cambio de carácter (CHOCH) para determinar el sesgo direccional y las zonas de entrada precisas. Al centrarse en cómo se comporta el precio en torno a los puntos de ruptura estructurales, el EA captura configuraciones de alta probabil
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Asesores Expertos
RSI Master PRO – Asesor Experto Profesional para MetaTrader 5 Descripción general: RSI Master PRO es un Asesor Experto (EA) desarrollado para MT5 , diseñado para operar de forma automática en los mercados financieros utilizando el Índice de Fuerza Relativa (RSI) como principal motor de decisiones. Su diseño modular y parámetros completamente configurables lo convierten en una herramienta poderosa y flexible para traders que basan su estrategia en este indicador de momentum.   ️ Característic
Barber Scalper MT5
Marcelina Makarewicz
Asesores Expertos
Presentamos el Barber Scalper MT5, EA para el par de divisas USDJPY . Analiza los datos del mercado en tiempo real para identificar : Momento correcto de entrada. Inicio de tendencia, reversión, dirección y fuerza. Soporte y resistencia. TP y SL auto-optimizados. Para ello Barber Scalper utiliza : Datos de varios marcos temporales al mismo tiempo. Más de 10 funciones de código únicas. 44 patrones de acción del precio. 8 indicadores. Otras propiedades : La relación TP a SL es
Prop Firm Pass EA
ALGOECLIPSE LTD
3.25 (4)
Asesores Expertos
¡La clave para múltiples cuentas financiadas! Presentamos el Prop Firm Pass EA, diseñado para traders que desean aprobar y mantener cuentas financiadas en las firmas de fondeo más populares. Construido para ofrecer consistencia, precisión y bajo drawdown, este EA es una herramienta probada para traders serios. Prop Firm Pass EA combina el reconocimiento inteligente de la estructura del mercado con una lógica de ruptura diseñada para identificar retrocesos de alta probabilidad antes de la contin
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Otros productos de este autor
Wall Street Scalper
Wilna Barnard
5 (1)
Asesores Expertos
Wallstreet Scalper (US30 · US500 · US100 · M5) Descripción general Wallstreet Scalper es un Asesor Experto de tipo breakout diseñado para los principales índices estadounidenses (US30, US500, US100) en el marco temporal M5. El sistema busca capturar el impulso cuando el precio rompe máximos o mínimos recientes, aplicando múltiples capas de protección para mantener el riesgo bajo control. Está optimizado tanto para trading personal como para retos de prop firm , y utiliza un sistema único basado
Cryptex Scalper
Wilna Barnard
Asesores Expertos
Cryptex Scalper — Asesor Experto de Rupturas para Criptomonedas (M5) Descripción general Cryptex Scalper es un Asesor Experto diseñado específicamente para el trading de criptomonedas como BTCUSD, ETHUSD y LTCUSD. Está basado en un marco de rupturas probado, pero adaptado al comportamiento particular de los mercados cripto: Spreads más amplios, Operativa continua 24/7, Mayor volatilidad, Posibles gaps de fin de semana. Cryptex Scalper incorpora filtros adaptativos autoaprendientes y controles d
Gold Correlator
Wilna Barnard
Asesores Expertos
EA Correlacionador de Oro (XAUUSD - M5) Promoción por tiempo limitado - El precio aumenta el 1 de enero Aproveche esta oferta especial antes de que el precio vuelva a $199 . Visión general Gold Correlator EA es un Asesor Experto de ruptura automatizada construido para XAUUSD en el marco de tiempo M5 . Su lógica de negociación se centra en el filtro de correlación EURUSD , que actúa como el principal motor de confirmación para las entradas. El sistema sólo coloca operaciones de ruptura cuando
KoryuBureiku
Wilna Barnard
Asesores Expertos
Koryu Bureiku EA: Solución Integral para Operar Rupturas de Rango de Tiempo Koryu Bureiku EA es una herramienta de trading poderosa basada en una estrategia de rupturas de rango de tiempo. Identifica rangos durante la sesión de Tokio y opera las rupturas en las sesiones de Londres y Nueva York, proporcionando un control preciso de las operaciones y una gestión de riesgos avanzada. Diseñado para traders de todos los niveles, este EA está optimizado para maximizar la eficiencia y rentabilidad en
Bushido Scalper
Wilna Barnard
3.67 (3)
Asesores Expertos
Visión general de Bushido Scalper Promoción por tiempo limitado - El precio aumenta el 1 de enero Aproveche esta oferta especial antes de que el precio vuelva a $199 . Quedan 5 días antes de que el precio vuelva ... El Bushido Scalper es un Asesor Experto (EA) avanzado diseñado para los pares de divisas USD/JPY y EUR/USD. Utiliza una estrategia de scalping dirigida a capturar pequeños y rápidos movimientos de precios y ejecutar operaciones eficientemente en mercados de alta liquidez. Caracte
Golden Crucible
Wilna Barnard
Asesores Expertos
¡Promoción limitada para Golden Crucible - EA Avanzado de Scalping de Oro! Golden Crucible - EA Avanzado de Scalping de Oro Golden Crucible es un Asesor Experto (EA) diseñado para ayudar a los traders a navegar por el mercado del oro, rápido y volátil. Con algoritmos de precisión y gestión inteligente del riesgo, este EA busca capturar movimientos de precios a corto plazo para respaldar sus estrategias de trading. Características principales: Configuraciones optimizadas: Las configuraciones rec
Tatsumaki master scalper
Wilna Barnard
2 (1)
Asesores Expertos
Tatsumaki Master Scalper EA Libera el poder del trading preciso con Tatsumaki Master Scalper . Este EA avanzado para scalping combina estrategias sofisticadas con filtros inteligentes para darte una ventaja definitiva en el mercado. Diseñado para traders que buscan velocidad, precisión y adaptabilidad, Tatsumaki Master Scalper es tu puerta de entrada al dominio del arte del scalping. Opera con confianza en estos pares: USDJPY EURUSD GOLD BTCUSD USTEC US30 ¿Por qué elegir Tatsumaki Master Scalper
Shinkiro DE40 Scalper
Wilna Barnard
Asesores Expertos
Shinkiro DE40 Scalper: Estrategia Precisa de Scalping en un Índice Dinámico Shinkiro DE40 Scalper es un sistema de trading automatizado diseñado para identificar oportunidades de entrada basadas en los niveles de precio más altos y más bajos de las últimas X velas . Este asesor experto (EA) se centra en la consistencia y la gestión del riesgo , operando de manera óptima durante la apertura de la Bolsa de Fráncfort , y también adaptándose a la volatilidad de los mercados en las sesiones de Nueva
Three Majors Scalper
Wilna Barnard
Asesores Expertos
Three Majors Scalper (EURUSD · USDJPY · GBPUSD) — M5 Descripción general Three Majors Scalper es un asesor experto (EA) para M5 basado en reglas , enfocado en EURUSD, USDJPY y GBPUSD . Combina programación por sesión/día , filtro de spread , gestión de trailing stop y dimensionamiento de posición basado en la equidad (equity) , junto con un panel compacto para telemetría en tiempo real . Diseñado para ser compatible con las reglas del bróker (respeta paso/volumen, lotes mínimo/máximo, niveles d
DoncianLongEdge
Wilna Barnard
Indicadores
Visión general Donchian Long Edge es una versión moderna de la clásica estrategia de ruptura de canal de Richard Donchian, adaptada específicamente para entradas de impulso e inversión a largo plazo. Combina la lógica probada de las rupturas de Donchian con topes basados en ATR, lógica de rearme y filtros conscientes de la sesión. El indicador destaca únicamente las señales de compra , diseñado para los enfoques de negociación de seguimiento de tendencias y de inversión de rangos. Esta versión i
Filtro:
Semiu Kilaso
1005
Semiu Kilaso 2025.06.02 12:34 
 

the expert is not profitable and the seller is not helpful either.. i have tested the EA for few days not consistently profitable as you would have expected.

Wilna Barnard
1804
Respuesta del desarrollador Wilna Barnard 2025.06.02 12:38
You asked for free applications as a bonus , I told you that I don't give a way my applications for free. so now I get this review.
Jose Emmanuel Jiménez
48
Jose Emmanuel Jiménez 2025.01.25 18:15 
 

El bot está muy bien pero creo que hace falta un trailing stop para el stop loss ya que y mejorar el trailing stop para take Profit, las pérdidas casi son las mismas que las ganancias, en general hace falta mejorar la rentabilidad del bot

GOEXPERT
1463
GOEXPERT 2024.12.11 20:26 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Wilna Barnard
1804
Respuesta del desarrollador Wilna Barnard 2024.12.11 20:45
Wow , Thank you so much for the review.
Respuesta al comentario