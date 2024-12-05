Bushido Scalper
- エキスパート
- Wilna Barnard
- バージョン: 1.12
- アクティベーション: 20
Bushido Scalper 概要
Bushido Scalper は、USD/JPY と EUR/USD の通貨ペアに特化した高度なトレーディングボット（EA）です。強力なスキャルピング戦略を活用して、迅速な価格変動を捉え、迅速に取引を実行することで、高い流動性の市場で利益を最大化します。
主な特徴
- スキャルピング戦略：短期の取引を行い、急速な価格変動を活用します。
- 対応通貨ペア：USD/JPY と EUR/USD に最適化されています。
- 組み込みフィルター：RSI とニュースフィルターが含まれており、取引の精度を向上させ、リスクの高い期間を避けることができます。
- データログ記録：重要な取引詳細（例えば、スリッページ）を bushido_log.csv ファイルに記録し、取引後に分析できます。
重要な使用上の注意
-
バックテスト
- 最良の結果を得るために：1分足の開高安終値（OHL）データを使用してバックテストを行い、結果の正確性を確保してください。
- 「Every Tick」モードを避ける：このモードは、最適化された実行速度により、実行に不一致を引き起こす可能性があります。
- データ提供者：Dukascopy のような信頼性の高いデータ提供者を使用することをお勧めします。これにより、正確なシミュレーションが可能になります。
-
ブローカーの要件
- スプレッド：Bushido Scalper は、0.5ピップ未満の原始スプレッドで最適に動作します。スプレッドが大きいと、利益が減少する可能性があります。
- ストップレベル：ブローカーがゼロまたは最小のストップレベルを提供していることを確認し、トレーリングストップの精度を確保してください。
- 推奨ブローカー：IC Markets の原始スプレッド口座（Standard Account でも動作します）。
デフォルト設定
-
微調整が必要：デフォルトのパラメータはプレースホルダです。バックテストを通じて、取引スタイルや市場条件に合わせて調整してください。
-
トレーリングストップ
- 有効化：トレーリングストップを有効にして、利益を動的にロックインします。
- 推奨設定：15ポイントでトリガー、10ポイントのストップレベル（ブローカーがサポートしている場合）。
-
フィルター
- RSI フィルター：過剰買いや過剰売りの状態での取引を避けます。
- ニュースフィルター：重大な経済イベントの前にエントリーを避け、市場のボラティリティからの影響を減らします。
スキャルピングとは？
スキャルピングは、高頻度取引の手法で、短期間で発生する小さな価格変動から利益を得ることを目的としています。ポジションは通常数秒または数分間保持されるため、スプレッド、実行速度、およびブローカーの条件が成功の鍵となります。Bushido Scalper は、このような高速取引環境に最適化されており、安定した結果を提供します。
始める準備はできましたか？
Bushido Scalper のフルポテンシャルを引き出すために、以下を実行してください：
- 1分足の OHL データを使用してバックテストを行い、戦略を正確に評価してください。
- スプレッドとストップレベルの要件を満たすブローカーを選択してください。
- 定期的にログファイル（bushido_log.csv）を分析し、戦略を調整してください。
このボットは、精度と柔軟性を重視するトレーダー向けに設計されています。スキャルピングの技術を習得するための第一歩をここから始めましょう！
I optimized the parameters for USDJPY and it has been working very well with the high winning rate and very low loss. I will continue to use this EA.