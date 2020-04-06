Gold Correlator

EA Correlacionador de Oro (XAUUSD - M5)

Visión general
Gold Correlator EA es un Asesor Experto de ruptura automatizada construido para XAUUSD en el marco de tiempo M5. Su lógica de negociación se centra en el filtro de correlación EURUSD, que actúa como el principal motor de confirmación para las entradas. El sistema sólo coloca operaciones de ruptura cuando el EURUSD se mueve en la misma dirección, asegurando que las posiciones en Oro estén respaldadas por la fortaleza o debilidad del USD en ambos mercados. Este enfoque basado en la correlación ayuda a filtrar las falsas rupturas y mejora la calidad de las entradas.

Características principales

  • Filtro de correlación EURUSD (característica principal): Las operaciones en Oro sólo se ejecutan cuando EURUSD confirma el mismo movimiento direccional. Por ejemplo:

    • Las entradas de compra de oro requieren que EURUSD esté subiendo.

    • Las entradas de venta de oro requieren que el EURUSD esté bajando.
      Esto asegura que las operaciones se alineen con los flujos del USD en ambos instrumentos.

  • Lógica de ruptura: Órdenes Stop de compra/venta pendientes colocadas cerca de los máximos y mínimos recientes, con el objetivo de que continúe el impulso.

  • Control de la volatilidad: El filtro de desviación estándar bloquea las operaciones durante las sesiones planas o tranquilas, evitando las horas muertas.

  • Filtro dinámico de diferenciales: Controla el diferencial en tiempo real frente al diferencial medio y bloquea las entradas durante los periodos de alto coste.

  • Limitador de pérdidas consecutivas: Suspende la negociación tras un número determinado de operaciones perdedoras para proteger contra las rachas.

  • Tamaño de la posición en función del riesgo: Elija entre lotes fijos o porcentajes de riesgo por operación, con limitación del volumen según el corredor.

  • Protección de la cuenta: Protección de saldo opcional y protección de reducción diaria para compatibilidad con firmas de intermediación.

  • Horario de negociación: Restrinja las operaciones por horas y días de la semana.

  • Panel integrado: Muestra el estado en tiempo real (dirección del EURUSD, diferencial, reducción, riesgo) y permite entradas manuales de compra/venta.

Notas Técnicas

  • Optimizado para XAUUSD, marco temporal M5.

  • Elhistorial de EURUSD debe estar disponible para que el filtro de correlación funcione.

  • Utilice datos tick a tick para las pruebas retrospectivas.

  • Para un backtesting más rápido, desactive el panel ( InpUsePanel=false ).

  • Parámetros totalmente ajustables con validación de entrada y salvaguardas integradas.

Descargo de responsabilidad
Este producto se ofrece como una herramienta de negociación técnica. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Pruebe siempre en una cuenta demo y adapte los parámetros a las condiciones de su broker antes de empezar a operar.


