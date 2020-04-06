Astra MT5
- 专家
- Natalyia Nikitina
- 版本: 1.0
- 激活: 10
Astra MT5 — 基于市场规律的自动化交易系统
Astra MT5 是一款 MetaTrader 5 专家顾问，利用关键的市场规律，包括价格在剧烈波动后的回调。该系统完全自动化，无需交易者持续监控。
注意！购买后请立即联系我，以获取安装和设置说明！
Astra MT5 的特点
- 分析算法： 处理价格模式和市场规律。
- 适应性： 可根据不同市场条件和波动水平进行调整。
- 现代订单执行类型： 支持 IOC、FOK、Return、BOC。
- 风险管理： 内置资金保护机制和自适应止损。
- 易于使用： 推荐参数已集成到系统中。
如何使用
只需将顾问加载到 NZDCAD 图表即可启动。激活后其他货币对会自动连接。系统完全自主运行，几乎无需干预。
开始所需条件
- 货币对： NZDCAD, AUDCAD
- 初始启动： 推荐在 NZDCAD 上运行
- 其他货币： 自动激活
- 账户类型： SVG / ECN
- 杠杆： 1:500
- 最低存款： 从 $1000 起（推荐以确保算法正常运行）
- 时间周期： M15
- VPS： 推荐用于稳定运行
- 推荐经纪商： Deriv
免责声明： 金融市场交易存在风险。请仅使用可承受损失的资金。作者不对可能的损失负责。所有示例和测试结果仅用于演示，不保证未来表现。
所有产品仅在 MQL5 官方网站提供：卖家主页。
支持：
如需安装和设置帮助，请通过 MQL5 私信或电子邮件联系我：📧 mila88899sup99@yandex.ru