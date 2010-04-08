Astra MT5 — 시장 패턴 기반 자동화 거래 시스템

Astra MT5는 MetaTrader 5용 전문가 어드바이저로, 급격한 움직임 이후의 가격 반등 등 주요 시장 패턴을 활용합니다. 시스템은 완전 자동화되어 있으며 트레이더의 지속적인 모니터링이 필요하지 않습니다.

주의! 구매 후 즉시 연락해 주세요. 설정 지침을 보내드립니다!

Astra MT5의 주요 특징

분석 알고리즘: 가격 패턴 및 시장 구조 활용.

가격 패턴 및 시장 구조 활용. 적응성: 다양한 시장 상황과 변동성 수준에 맞게 조정.

다양한 시장 상황과 변동성 수준에 맞게 조정. 최신 주문 실행 방식: IOC, FOK, Return, BOC 지원.

IOC, FOK, Return, BOC 지원. 리스크 관리: 자본 보호 메커니즘과 적응형 손절매 내장.

자본 보호 메커니즘과 적응형 손절매 내장. 간편한 사용: 권장 매개변수가 이미 시스템에 통합됨.

사용 방법

NZDCAD 차트에 어드바이저를 설치하면 시작됩니다. 활성화 후 다른 통화쌍은 자동으로 연결됩니다. 시스템은 완전히 자율적으로 작동하며 최소한의 개입만 필요합니다.

시작 조건

통화쌍: NZDCAD, AUDCAD

NZDCAD, AUDCAD 초기 실행: NZDCAD에서 권장

NZDCAD에서 권장 기타 통화: 자동 활성화

자동 활성화 계좌 유형: SVG / ECN

SVG / ECN 레버리지: 1:500

1:500 최소 입금액: $1000 이상 (알고리즘 정상 작동을 위해 권장)

$1000 이상 (알고리즘 정상 작동을 위해 권장) 타임프레임: M15

M15 VPS: 안정적인 운영을 위해 권장

안정적인 운영을 위해 권장 추천 브로커: Deriv

면책 조항: 금융 시장 거래에는 위험이 따릅니다. 감당할 수 있는 자금만 사용하세요. 저자는 발생할 수 있는 손실에 대해 책임지지 않습니다. 모든 예시와 테스트 결과는 시연 목적일 뿐이며 미래 성과를 보장하지 않습니다.

모든 제품은 MQL5 공식 웹사이트에서만 제공됩니다: 판매자 프로필.