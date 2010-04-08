Astra MT5

Astra MT5 — 시장 패턴 기반 자동화 거래 시스템

Astra MT5는 MetaTrader 5용 전문가 어드바이저로, 급격한 움직임 이후의 가격 반등 등 주요 시장 패턴을 활용합니다. 시스템은 완전 자동화되어 있으며 트레이더의 지속적인 모니터링이 필요하지 않습니다.

주의! 구매 후 즉시 연락해 주세요. 설정 지침을 보내드립니다!

Astra MT5의 주요 특징

  • 분석 알고리즘: 가격 패턴 및 시장 구조 활용.
  • 적응성: 다양한 시장 상황과 변동성 수준에 맞게 조정.
  • 최신 주문 실행 방식: IOC, FOK, Return, BOC 지원.
  • 리스크 관리: 자본 보호 메커니즘과 적응형 손절매 내장.
  • 간편한 사용: 권장 매개변수가 이미 시스템에 통합됨.

사용 방법

NZDCAD 차트에 어드바이저를 설치하면 시작됩니다. 활성화 후 다른 통화쌍은 자동으로 연결됩니다. 시스템은 완전히 자율적으로 작동하며 최소한의 개입만 필요합니다.

시작 조건

  • 통화쌍: NZDCAD, AUDCAD
  • 초기 실행: NZDCAD에서 권장
  • 기타 통화: 자동 활성화
  • 계좌 유형: SVG / ECN
  • 레버리지: 1:500
  • 최소 입금액: $1000 이상 (알고리즘 정상 작동을 위해 권장)
  • 타임프레임: M15
  • VPS: 안정적인 운영을 위해 권장
  • 추천 브로커: Deriv
면책 조항: 금융 시장 거래에는 위험이 따릅니다. 감당할 수 있는 자금만 사용하세요. 저자는 발생할 수 있는 손실에 대해 책임지지 않습니다. 모든 예시와 테스트 결과는 시연 목적일 뿐이며 미래 성과를 보장하지 않습니다.

모든 제품은 MQL5 공식 웹사이트에서만 제공됩니다: 판매자 프로필.

지원:

설치 및 설정 관련 문의는 MQL5 개인 메시지 또는 이메일로 연락해 주세요: 📧 mila88899sup99@yandex.ru

추천 제품
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - 거래를 시작하도록 설계되었습니다! 이 거래 로봇은 특별하고 혁신적이며 고급 알고리즘을 사용하여 가치를 계산합니다. 금융 시장의 세계에서 여러분의 조수입니다. SolarTrade Suite 시리즈의 지표 세트를 사용하여 이 로봇을 시작할 순간을 더 잘 선택하세요. 설명 하단에서 SolarTrade Suite 시리즈의 다른 제품을 확인하세요. 투자와 금융 시장의 세계를 자신 있게 탐색하고 싶으신가요? SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert는 정보에 입각한 투자 결정을 내리고 수익을 늘리는 데 도움이 되도록 만들어진 혁신적인 소프트웨어입니다. SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert의 장점: - 정확한 계산: 로봇은 고급 알고리즘과 분석 방법을 사
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (235)
Experts
Hamster Scalping은 마틴게일을 사용하지 않는 완전 자동화된 거래 고문입니다. 야간 스캘핑 전략. RSI 표시기와 ATR 필터는 입력으로 사용됩니다. 고문은 헤징 계정 유형이 필요합니다. 실제 작업 및 기타 개발 모니터링은 여기에서 찾을 수 있습니다. https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 일반 권장 사항 최소 예치금 $100, 최소 스프레드의 ECN 계정 사용, 기본 설정은 eurusd M5 gmt + 3입니다. 입력 매개변수 EA는 4자리 및 5자리 따옴표 모두에서 작동합니다. 입력 매개변수에서 5자에 대해 포인트로 값을 표시하면 자동으로 모든 것을 4자로 다시 계산합니다. NewCycle - 모드가 켜져 있으면 고문이 멈추지 않고 작동하고, 모드가 꺼져 있으면 일련의 거래가 완료된 후 고문이 새 주문을 열지 않습니다. 기간 표시기1 - 첫 번째 표시기의 기간. 상위 레벨 - 고문이 판매를 시작하는 첫 번째 지표의
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Neopips Engine EA
Md Billal Hossain
Experts
NeoPips Engine EA – 궁극의 트레이딩 혁명이 도래했습니다! "트레이딩의 진정한 힘은 다른 사람들이 놓치는 것을 보는 것입니다. NeoPips Engine은 시장을 따라가는 것이 아니라, 시장을 정복합니다." NeoPips Engine EA 소개: 당신의 똑똑한 트레이딩 동반자 NeoPips Engine EA는 평범한 트레이딩 로봇이 아닙니다. 정밀성, 적응력, 그리고 장기적인 성과를 요구하는 트레이더들을 위해 설계된 다차원적이고 AI에 최적화된 전문가 자문입니다. 경직된 규칙을 가진 구식 봇과 달리, NeoPips Engine은 살아있는 전략입니다. 실시간으로 시장에 대해 생각하고, 학습하고, 적응합니다. 이것은 단순한 자동화가 아니라, 진화의 움직임입니다. 차세대 인텔리전스: 당신을 자유롭게 하는 핵심 기능 AI 기반 의사 결정 동적 패턴 인식 예측 추세 분석 실시간 데이터 기반 스마트 진입/청산 로직 다중 엔진 전략
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Experts
SmartRisk MA Pro Strategy Overview: SmartRisk MA Pro is an optimized, risk-oriented automated trading strategy (Expert Advisor) developed for the MetaTrader 5 platform. It is designed to identify trading opportunities based on price deviations from moving averages and incorporates a comprehensive capital management system. The Expert Advisor operates on a "new bar" logic, ensuring stability and predictability in trade signal execution. Operating Principles and Trading Logic: At its core, the st
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experts
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
Robot Scalping Specialist XAUUSD
Jinarto
Experts
EA351 – Multi-Entry Momentum Scalper (MT5) EA351 is an automated trading system designed for high-frequency scanning and multi-position entries on M5 timeframe , optimized for 0.01 lot trading. The EA continuously scans the market; when all conditions are met, it can open multiple positions (pyramiding) to maximize momentum moves. When profit grows, the EA manages the trade using trailing protection , and it can exit on reversal to protect gains. Key Features Timeframe: M5 (recommended) Default
MultiNinja
carl_carl101
Experts
Let me introduce my new grid expert advisor MultiNinja ,  a fully automatic Expert Advisor for   Scalping mainly on the EURUSD. The expert advisor is based on several strategies that scalp the market carefully. The grids can be modified for your specific risk and pairs that you want to trade with! (please make sure to backtest before testing on other pairs than EURUSD ) My robot is made for every type of market, any account size and  highly customizable to suit your trading needs! The get the b
BB King
Khima Gorania
Experts
BB King EA for MT5 BB King Expert Advisor uses a simple reversal strategy using Bollinger Bands and trend detection. It is designed to be easily used by newbies with very few parameters. Please try the demo and leave feedback.You will need to optimize it for the pair you wish to trade. Minimum deposit: $100 per lot size of 0.01 per currency pair. Risk Management There is NO Stop Loss or Take Profit set for each order placed. Stop Loss and Take Profit are controlled by the Input Variables. Stop
USD pro
Roberto Mubonane Muiambo
Experts
Currency EURUSD Timeframe 1H  PRO EA as a price action–based Expert Advisor that can be tuned to work on any Forex currency pair, timeframe by adjusting its settings. With flexible parameters, you can adapt USD PRO EA to trade any Forex symbol by simply adjusting the settings. With the Time Limit Settings, you have full control over when the EA is active. This allows you to fine‑tune trading sessions to match the most liquid and profitable market hours. The Max Trades Per Day setting allow
Little Swinger by RT
Abdul Wahab
Experts
Little Swinger    (Best choice for passive income lovers) Developed by RobotechTrading   key features: Financial Freedom Back testing results will match with real live trading results Proper TP and SL Controlled Risk Highly Optimized settings Running on our Real Live Accounts Little Risk, Little Drawdown, Little Stress, Little BUT stable income, just set and forget. Strategy: Not Indicator based No Martingale  No Grid  No Repaint strategy Safe and Secure calculation of Live data and than take
NightTrader
Ugur Oezcan
5 (1)
Experts
No grid! No martingale! No manual configuration or adjustment needed! Every trade is protected by stop loss. You can find metatrader4 version here: https://www.mql5.com/de/market/product/18571# This Expert Advisor only trades for a short time frame at night, during the ending of the New York session. It uses low volatility moments in EURUSD and enters trades based on indicators. It then manages those trades with dynamic stop losses and take profits also based on indicators. A safety mode further
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
Experts
This is the latest iteration of my famous scalper, Goldfinch EA, published for the first time almost a decade ago. It scalps the market on sudden volatility expansions that take place in short periods of time: it assumes and tries to capitalize of inertia in price movement after a sudden price acceleration. This new version has been simplified to allow the trader use the optimization feature of the tester easily to find the best trading parameters. [ Installation Guide | Update Guide | Troublesh
FREE
Bear vs Bull EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Bear vs Bull EA Is a automated adviser for daily operation of the FOREX currency market in a volatile and calm market. Suitable for both experienced traders and beginners. It works with any brokers, including American brokers, requiring FIFO to close primarily previously opened transactions. *In order to enable the panel, it is necessary to set the parameter DRAW_INFORMATION = true in the settings; - Recommendations Before using on real money, test the adviser with minimal risk on a cent tradi
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
LT Gap EA
BacktestPro LLC
Experts
Discover the ultimate solution for trading market gaps with the LT Gap EA, now available on MQL5. With three powerful strategies at your disposal, you can maximize your gap trading potential like never before. Key Features: Versatile Strategies: Choose from three distinct gap trading strategies. Trade all gaps, focus on gaps meeting predefined minimum criteria, or execute trades exclusively when gap distances match predefined values. Customization Galore: Tailor your trading experience with a w
Volatility Pullback
Heri Yusufu Kaniugu
Experts
Volatility Pullback Expert Advisor – Adaptive Grid Trading Robot Overview: Volatility Pullback Expert Advisor  is an advanced market-neutral Expert Advisor that profits from volatility-based pullbacks. It combines an adaptive grid engine, smart recovery, partial hedging, and dynamic risk control to automate trading while minimizing drawdowns. Perfect for both beginner and experienced traders. Key Features: Adaptive Grid Engine: Optimizes entries within a defined price range. Smart Recovery &
Grid Scalper MA MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
4.35 (49)
Experts
Grid Scalper MA MT5 EA Step into the fast lane of forex trading with Grid Scalper MA MT5 EA , a powerhouse expert advisor crafted for MetaTrader 5 that turns market volatility into your playground. This isn’t your average EA—it’s a precision scalping machine driven by a dynamic grid trading strategy, blending razor-sharp Moving Average (MA) crossover signals with a robust set of customizable features. Whether you’re a scalper hunting quick pips or a strategist riding market waves, this EA deli
FREE
PSAR Expert Extended MT5
Alexander Fedosov
Experts
This robot operates based on the Parabolic SAR indicator. Verion for MetaTrader4 here . The advanced EA version includes the following changes and improvements: The EA behavior has been monitored on various account types and in different conditions (fixed/floating spread, ECN/cent accounts, etc.) The EA functionality has been expanded. Features better flexibility and efficiency, better monitoring of open positions. Works on both 4 and 5 digits brokers. The EA does not use martingale, grid or arb
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
GridMasterFx MT5
Sergey Kruglov
Experts
GridMasterFx   is an innovative tool for automated forex trading, which is based on a combination of a grid strategy and a unique trend calculation algorithm using the Moving Average indicator. This strategy allows the Expert Advisor to open and close positions on time, use the analysis of the current trend and instantly respond to market changes. GridMasterFx   Expert Advisor is an excellent choice for successful automation of your forex trading process. It easily adapts to various market con
VR Black Box MT5
Vladimir Pastushak
1 (1)
Experts
VR 블랙박스 트레이딩 로봇은 인기 있고 오랜 테스트를 거친 추세 추종 전략을 기반으로 합니다. 수년에 걸쳐 정기적인 업데이트와 새로운 아이디어 도입을 통해 라이브 거래 계좌가 개선되었습니다. 덕분에 VR 블랙박스는 초보자와 숙련된 트레이더 모두에게 깊은 인상을 남길 수 있는 강력하고 독특한 트레이딩 로봇이 되었습니다. 로봇에 대해 알아보고 그 효과를 평가하려면 데모 계정에 로봇을 설치하고 며칠 또는 몇 주 동안 결과를 관찰하는 것으로 충분합니다. 세트 파일, 제품의 데모 버전, 지침 및 보너스를 사용할 수 있습니다. [블로그] 버전: [MetaTrader 4] 무엇을 얻을 것인가 개발자로부터 파일 설정 무료 프로그램 및 지침 업데이트; 무료 기술 지원; 20개의 제품 활성화; 작동 모드 및 전략 무작위 위치 열기 모드(머리와 꼬리) 대체 위치 열기 모드 매수 또는 매도 포지션을 동시에 개설하는 모드 거래 모드만 구매 판매 전용 거래 모드 손실을 입은 거래자의 거래를 철회하는 모드
Exp Tick Hamster MT5
Vladislav Andruschenko
3.59 (17)
Experts
MetaTrader 5의 모든 거래 기호에 대한 모든 매개변수를 자동으로 최적화하는 전문가입니다. T rading EA 설정없이! 진드기   햄스터   - 이것은   고문을 설정하고 싶지 않은 초보자와 사용자를 위한 자동 거래 전문가입니다! 이 거래 고문의 거래 전략은   7년 동안 테스트되었습니다. 초보자를 위해 특별히 설계된 자동매매 전문가를 통해 그 어느 때보다 쉽게 거래할 수 있습니다. 어드바이저를 설정하는 번거로움과 작별하고 스트레스 없는 트레이딩을 시작하세요. 지금 바로 시작하여 성공적인 트레이딩을 위한 첫걸음을 내딛으세요. MT4 버전 전체 설명   +DEMO +PDF 구입 방법 설치하는 방법     로그 파일을 얻는 방법     테스트 및 최적화 방법     Expforex의 모든 제품 어떻게 작동합니까? 다운로드; 차트에 설치하십시오. 고문은 자동으로 거래됩니다. 리뷰를 남겨주세요. 전문가를 설정하는 방법? 아무것도 사용자 정의할 필요가 없습니다! 우리는 당신을
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Experts
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven은 2025년 12월 8일까지 프로모션 출시가 적용됩니다. 이 Expert Advisor는 모든 자산에 적용 가능하며, 범용적입니다. Multi-Asset Scalper EA는 MetaTrader 5 플랫폼용으로 개발된 전문 자동 거래 시스템으로, 여러 자산에 대한 동시 스캘핑 거래를 위해 설계되었습니다. 버전 8.2는 트리플 컨펌 및 통합 위험 관리 기능을 갖춘 멀티 타임프레임 기술을 통합했습니다. 기술 아키텍처 1. 지능형 신호 시스템 멀티 타임프레임 계산: 트리플 분석(컨펌, 패스트 컨펌, 슬로우 컨펌) 투표 시스템: 가중치 조정이 가능한 3가지 주요 지표(EMA, MACD, RSI) 위험 모드: 민감도에 영향을 미치는 5단계(초공격적 → 초보수적) 2. 고급 위험 관리 하이브리드 랏 계산: 고정 또는 위험 기반(USD) 무한 손익분기점: 핍이 아닌 달러로 계산되는 점진적 시스템. 목표 이익
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Experts
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
Adx rsi orion
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
Experts
ADX RSI Orion — Smart Trend Alignment Expert Advisor ADX RSI Orion is a precision-engineered Expert Advisor that combines two of the most respected indicators in technical trading — the Relative Strength Index (RSI) and the Average Directional Movement Index (ADX) — into one intelligent and adaptive trading system. Designed for traders who want clarity and automation, this EA identifies high-probability entries only when both momentum and trend strength agree, delivering smart, data-driven dec
FREE
Vampira Trend
Samir Tabarcia
Experts
다음은 요청하신 내용을 한국어로 번역한 버전 입니다. 기호나 포맷은 전혀 변경하지 않았습니다 : MQL5 Market Listing Description: "Vampira Trend" – Smart Trading EA for EURUSD (1H) "Vampira Trend"로 시장을 지배하세요! EURUSD(1시간 차트) 전용으로 설계된 자동 거래 보조 도구로, 역추세(Opposite Trend) 전략과 추세 추종(Follow Trend) 전략을 결합하고 고급 리스크 관리 기능을 탑재했습니다. 주요 기능 하나의 EA에 두 가지 거래 모드 내장: Mode_Opposite_Trend : 과매수/과매도 구간에서 역추세 거래를 수행합니다. Mode_Follow_Trend : 시장의 모멘텀을 따라 최적의 진입을 실행합니다. 유연한 자금 관리: 고정 로트(Lots) 또는 지수 로트 증분(Lots_Exponent)을 통해 유리한 흐름에서 수익 극대화. 고급 캔들 필터:
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
Experts
로트 크기를 변경하고 EA를 가능한 한 저렴한 가격으로 설정할 수 있는 기능이 추가되었습니다. 구매하시면 지원과 향후 업데이트를 받으실 수 있습니다. 발전을 위해 많은 지원 부탁드립니다. 이 EA는 설치 후 바로 사용할 수 있습니다. AussiePrecision 은 MetaTrader 5용으로 설계된 시간 기반의 전문가 어드바이저(EA)이며, AUD/USD 통화쌍에 특화되어 있습니다. 이 EA는 미리 정의된 통제 가능한 시점에 거래를 실행하도록 설계되어, 시간에 기반한 고정밀 자동 진입을 원하는 트레이더에게 이상적입니다. 모든 시간 관련 동작은 사용자가 지정한 UTC 오프셋에 맞춰 조정되어, 일관되고 정확한 스케줄링이 가능합니다. 이 EA는 지속적인 모니터링이 필요 없으며 완전 자동으로 작동합니다. 설정 관련 질문이나 맞춤 요청이 있으시면 언제든지 저에게 직접 문의해 주세요. 이 EA는 무료로 제공되므로, 다운로드하신 경우 친구 요청을 보내주시면 감사하겠습니다. 필요 시 지원을 제공
GoldenEagle
Chantal Thys
Experts
GoldenEagle – Smart Trend Trading EA GoldenEagle is a powerful and intelligent Expert Advisor designed to trade trending markets with precision and consistency. Built for MetaTrader 5, this EA combines Moving Average crossovers, RSI filters, and volatility detection (ATR) to identify high-probability trading opportunities. Key Features: Trend-Based Logic – Trades only in strong, confirmed market trends RSI Filtering – Avoids overbought/oversold traps ATR Volatility Filter – Detects
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Experts
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectabl
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (385)
Experts
안녕하세요, 트레이더 여러분! 저는 퀀텀 생태계의 핵심이자 MQL5 역사상 가장 높은 평점과 베스트셀러를 기록한   퀀텀 퀸   입니다. 20개월 이상의 실거래 실적을 바탕으로 XAUUSD의 명실상부한 퀸으로 자리매김했습니다. 제 전문 분야는? 금이에요. 제 임무는? 일관되고 정확하며 지능적인 거래 결과를 반복적으로 제공하는 것입니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 할인된   가격입니다.   10개 구매 시마다 가격이 50달러씩 인상됩니다. 최종 가격은 1999달러입니다. 라이브 시그널:   여기를 클릭하세요 Quantum Queen mql5 공개 채널:   여기를 클릭하세요 ***Quantum Queen MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.83 (24)
Experts
실제 거래 계정을 통한 실시간 신호:  기본 MT4(7개월 이상 실시간 거래):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5(5개월 이상 실시간 거래):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5의 외환 EA 거래 채널:  제 MQL5 채널에 가입하여 최신 소식을 받아보세요.  MQL5의 14,000명 이상의 멤버로 구성된 제 커뮤니티 입니다. 10개 중 3개만 남았습니다. $399! 그 후 가격은 $499로 인상됩니다. EA는 구매한 모든 고객의 권리를 보장하기 위해 한정된 수량으로 판매됩니다. AI Gold Sniper는 다층 알고리즘 프레임워크를 기반으로 설계된 XAU/USD 거래에 최신 GPT-4o 모델(OpenAI의 GPT-4o)을 적용하여 비정형 데이터 처리와 시장 간 분석을 통합하여 거래 결정을 최적화합니다. AI Gold Sniper에 통합된 GPT-4o는 합성곱
Nova Gold X
Hicham Chergui
4.8 (10)
Experts
중요 참고 사항: 완전한 투명성을 보장하기 위해 이 EA와 연결된 실제 투자자 계정에 대한 액세스를 제공하여 조작 없이 실시간으로 성능을 모니터링할 수 있습니다. 단 5일 만에 전체 초기 자본이 완전히 인출되었으며, 그 이후로 EA는 원래 잔액에 대한 노출 없이 오로지 이익 자금만으로 거래하고 있습니다. 현재 가격 $199는 제한된 출시 제안이며, 10개가 판매되거나 다음 업데이트가 출시될 때 인상될 것입니다. 지금 사본을 구입하면 향후 인상과 관계없이 이 할인 가격으로 평생 액세스를 보장받습니다. Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX 라이브 신호: LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.7 (43)
Experts
AOT MT5 - 차세대 AI 다중 통화 시스템 Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   중요! 구매 후, 설치 매뉴얼 및 설정 지침을 받으려면 개인 메시지를 보내주세요: 리소스 설명 AOT의 거래 빈도 이해 봇이 매일 거래하지 않는 이유 AOT 봇 설정 방법 단계별 설치 가이드 Set files AOT MT5는 AI 감정 분석 및 적응형 최적화 알고리즘 으로 구동되는 고급 Expert Advisor입니다. 수년간의 개선을 거쳐 개발된 이 완전 자동화 시스템은 리스크 관리를 사용하여 단일 AUDCAD M15 차트에서 16개 통화쌍을 거래합니다. AI 기반 기술 정적 지표를 사용하는 기존 EA와 달리, AOT는 Claude API 통합을 통해 실시간 AI 감정 필터링을 사용합니다. 이 차세대 접근 방식은 다차원 시장 패턴을 분석하여 우수한 진입 타이
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.68 (19)
Experts
XAUUSD를 위한 하이브리드 트레이딩 전략 – 뉴스 센티먼트 & 오더북 불균형의 결합 이 전략은 잘 활용되지 않지만 매우 효과적인 두 가지 트레이딩 접근 방식을 결합한 하이브리드 시스템으로, XAUUSD (금) 의 30분 차트 전용으로 개발되었습니다. 일반적인 전문가용 어드바이저(EA)는 보통 고정된 지표나 단순한 기술적 구조에 의존하는 반면, 본 시스템은 최신 데이터와 상황 기반 분석을 통합한 지능적인 시장 접근 모델에 기반합니다. 실시간 경제 뉴스의 센티먼트 분석 (GPT-5 활용) 틱 데이터를 기반으로 한 오더북 불균형(DOM) 시뮬레이션 이 두 구성 요소의 결합은 펀더멘털 정보와 시장 미시구조를 모두 고려하여 정확한 진입 및 청산 기반을 제공합니다. 구매 후 바로 저에게 연락해 주시면 설정 파일과 매뉴얼을 받아보실 수 있습니다. 검증된 신호 (ECN 계정) — NTRon 2000 [특징 & 권장 사항] 거래 상품 : XAUUSD (금) 시간 프레임 : 30분 (반응 속
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (94)
Experts
Quantum King EA - 모든 트레이더를 위해 개선된 지능형 파워 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 특별 출시 가격 라이브 신호:       여기를 클릭하세요 MT4 버전 :   여기를 클릭하세요 퀀텀 킹 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum King MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 개별적으로 문의하세요! 정확하고 규율 있게 거래를 진행하세요. Quantum King EA는   구조화된 그리드의 강점과 적응형 마팅게일의 지능을 하나의 완벽한 시스템으로 통합합니다. M5에서 AUDCAD를 위해 설계되었으며, 꾸준하고 통제된 성장을 원하는 초보자와 전문가 모두를 위해 구축되었습니다. Q
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experts
실제 거래 계정을 통한 라이브 신호:  기본 설정:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5의 외환 EA 거래 채널:  제 MQL5 채널에 가입하여 최신 소식을 받아보세요.  MQL5에 14,000명 이상의 멤버가 있는 커뮤니티입니다 . $399에 10개 중 3개만 남았습니다! 그 후 가격은 $499로 인상됩니다. EA는 판매됩니다. 모든 구매 고객의 권리를 보장하기 위해 한정 수량으로 제공됩니다. AI Gold Trading은 고급 GPT-4o 모델을 활용하여 XAU/USD 시장에서 정교한 추세 추종 전략을 실행합니다. 이 시스템은 다중 시간대 수렴 분석을 사용하여 노이즈 감소를 위한 웨이블릿 변환과 진정한 추세 지속성을 식별하기 위한 부분 적분 기법을 결합합니다. 당사의 독점 알고리즘은 모멘텀 클러스터링 분석과 시장 변동성 상태에 대한 동적 적응을 가능하게 하는 체제 전환 감지를 통합합니다. EA는 베이지안 확률 모델을 활용하여 수익
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (19)
Experts
X Fusion AI — Neural-Adaptive Hybrid Trading System Limited-time discount. Only 7 left out of 20 — almost sold out. Current promotional price is $179, and it will soon return to $999. Running demonstration Live Performance After purchasing, please remember to send us a private message to receive the recommended parameters, instructions, precautions, and usage tips . Thank you very much for your support. Author profile (for MQL5 messaging): https://www.mql5.com/en/users/walter2008 1. Overview
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experts
라이브 신호가 10% 증가할 때마다 Zenox의 독점권 유지 및 전략 보호를 위해 가격이 인상됩니다. 최종 가격은 $2,999입니다. 라이브 시그널 IC Markets 계정, 증거로서 라이브 성과를 직접 확인하세요! 사용자 설명서 다운로드(영어) Zenox는 16개 통화쌍에 걸쳐 추세를 추적하고 위험을 분산하는 최첨단 AI 멀티페어 스윙 트레이딩 로봇입니다. 수년간의 헌신적인 개발 끝에 강력한 트레이딩 알고리즘이 탄생했습니다. 2000년부터 현재까지의 고품질 데이터 세트를 사용했습니다. AI는 최신 머신러닝 기법을 사용하여 서버에서 학습한 후 강화 학습을 거쳤습니다. 이 과정은 몇 주가 걸렸지만, 결과는 정말 인상적이었습니다. 학습 기간은 2000년부터 2020년까지입니다. 2020년부터 현재까지의 데이터는 Out Of Sample(샘플 외)입니다. 이 수준에서 수년간 Out Of Sample 성능을 달성한 것은 매우 놀라운 일입니다. 이는 AI 계층이 새로운 시장 상황에 아무런
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (10)
Experts
개요 Golden Hen EA 는 XAUUSD 전용으로 설계된 Expert Advisor입니다. 이 EA는 다양한 시장 상황과 타임프레임(M5, M30, H2, H4, H6, H12)에 의해 트리거되는 8가지 독립적인 거래 전략을 결합하여 작동합니다. EA는 진입 및 필터를 자동으로 관리하도록 설계되었습니다. EA의 핵심 로직은 특정 신호를 식별하는 데 중점을 둡니다. Golden Hen EA는 그리드, 마틴게일 또는 물타기(averaging) 기법을 사용하지 않습니다 . EA에 의해 오픈된 모든 거래는 사전에 정의된 손절매(Stop Loss) 및 이익실현(Take Profit) 을 사용합니다. 라이브 신호   |   공지 채널  | 설정 파일 다운로드 8가지 전략 개요 EA는 여러 타임프레임에서 XAUUSD 차트를 동시에 분석합니다: 전략 1 (M30):   이 전략은 최근 바(bar)의 특정 시퀀스를 분석하여 정의된 약세 패턴 이후의 잠재적인 강세 반전 신호를 식별합니다. 전
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.57 (76)
Experts
심볼 XAUUSD (골드/미국 달러) 기간 (타임프레임) H1-M15 (임의) 단일 거래 지원 예 최소 입금액 500 USD (또는 다른 통화로 환산된 금액) 모든 브로커와 호환 가능 예 (2자리 또는 3자리 시세, 모든 계좌 통화, 심볼 이름, GMT 시간 지원) 사전 설정 없이 작동 가능 예 기계 학습에 관심이 있다면 채널을 구독하세요: 구독하기! Mad Turtle 프로젝트 주요 특징: 진정한 기계 학습 이 전문가 자문(Expert Advisor, EA)은 GPT 웹사이트나 유사한 서비스에 연결되지 않습니다. 모델은 MT5에 내장된 ONNX 라이브러리를 통해 실행됩니다. 처음 실행 시, 위조할 수 없는 시스템 메시지가 표시됩니다.  CLICK 참조: ONNX (Open Neural Network Exchange). 자금 보호 사전 롤오버, 마이크로 스캘핑, 작은 표본의 좁은 범위 전략을 사용하지 않습니다. 그리드나 마틴게일 같은 위험한 전략을 사용하지 않습니다. 또한,
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (7)
Experts
Cryon X-9000 — 양자 분석 코어를 탑재한 자율형 트레이딩 시스템 실거래 신호:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 요즘 많은 트레이더들이 센트 계좌 또는 극소량의 자금 으로 EA를 운용하며 결과를 조작하는 경우가 많습니다. 이는 사실상 그들이 자신의 시스템을 신뢰하지 않는다는 증거 이기도 합니다. 반면, 이 신호는 20,000달러의 실제 라이브 계좌 에서 운영됩니다. 이는 진정한 자본 투입 을 의미하며, 센트 계좌에서 흔히 발생하는 인위적인 성과 부풀리기 나 위험 왜곡 없이 투명한 퍼포먼스 를 제공합니다. Cryon X-9000은 높은 변동성 시장에서도 뛰어난 정밀도, 안정성 및 일관성을 유지하도록 설계된 차세대 자율형 트레이딩 아키텍처입니다. 시스템은 다층형 양자 기반 분석 코어를 바탕으로 구축되었으며, 시장 구조를 실시간으로 재구성하고 차갑고 정확한 수학적 로직을 통해 최적의 진입 지점을 식별합니다. 시스템의 중심에는 Cryon
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
소개       Quantum Emperor EA는   유명한 GBPUSD 쌍을 거래하는 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 전문 고문입니다! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발했습니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA를 구매하시면   Quantum StarMan  를 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요. 확인된 신호:   여기를 클릭하세요 MT4 버전 :   여기를 클릭하세요 Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 황제 EA       EA는 단일 거래를 다섯 개의 작은 거래로 지속적으로 분
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (88)
Experts
Aura Ultimate — 신경망 거래의 정점이자 재정적 자유로 가는 길입니다. Aura Ultimate는 최첨단 AI 아키텍처, 시장 적응형 인텔리전스, 그리고 위험 관리형 정밀성을 결합한 Aura 제품군의 차세대 혁신입니다. Aura Black Edition과 Aura Neuron의 검증된 DNA를 기반으로 구축된 Aura Ultimate는 한 걸음 더 나아가, 두 제품의 강점을 하나의 통합된 다중 전략 생태계로 융합하는 동시에 완전히 새로운 차원의 예측 로직을 도입합니다. 매우 중요합니다. 전문가에게 구매하신 후 개인 메시지를 남겨주세요. 필요한 모든 권장 사항을 담은 지침을 보내드리겠습니다. Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate Advisor를 구매하면   두 개의 거래 계좌 번호에 연결된   Vortex, Oracle 또는 Aura Bitcoin Hash Advisor에 대한 무료 라이
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.62 (21)
Experts
장기 성장. 일관성. 회복력. Pivot Killer EA 는 단기적인 수익을 위한 시스템이 아닙니다. 장기적으로 안정적이고 지속 가능한 계좌 성장을 목표로 설계된 전문 트레이딩 알고리즘 입니다. XAUUSD (골드) 전용으로 개발된 Pivot Killer는 수년간의 연구, 테스트 및 체계적인 개발의 결과물입니다. 그 철학은 단순합니다: 일관성이 운보다 강하다 . 이 시스템은 다양한 시장 주기, 변동성 변화, 유동성 환경에서 스트레스 테스트를 거쳤으며, 단기적인 성과보다는 장기적인 생존과 안정성을 위해 설계되었습니다. 오래 지속되도록 설계된 전략.  그리드 없음. 마팅게일 없음. 물타기 없음. 100K Live account signal Small Live account signal 시장은 변화하고, 변동성은 이동하며, 추세는 오고 갑니다. Pivot Killer EA는 진정한 성장은 투기가 아니라 생존에서 비롯된다 는 것을 이해하는 트레이더를 위해 만들어졌습니다. 일시적인 정체
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (3)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies the current trend direction using a long
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition은 GOLD만 거래하도록 설계된 완전 자동화된 EA입니다. Expert는 2011-2020년 기간 동안 XAUUSD에서 안정적인 결과를 보였습니다. 위험한 자금 관리 방법, 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑이 사용되지 않았습니다. 모든 브로커 조건에 적합합니다. 다층 퍼셉트론으로 학습된 EA 신경망(MLP)은 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 종류입니다. MLP라는 용어는 모호하게 사용되며, 때로는 피드포워드 ANN에 느슨하게 사용되기도 하고, 때로는 임계값 활성화가 있는 여러 층의 퍼셉트론으로 구성된 네트워크를 엄격하게 지칭하기도 합니다. 다층 퍼셉트론은 특히 단일 은닉층이 있을 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP는 입력층, 은닉층, 출력층의 최소 3개 층의 노드로 구성됩니다. 입력 노드를 제외하고 각 노드는 비선형 활성화 함수를 사용하는 뉴런입니다. MLP는 역전파라는 지도 학습 기술을 사용하여 학습합니다. 다중 레이어와 비선형 활성화는
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Experts
소품 회사 준비 완료!   (   세트파일 다운로드   ) WARNING : 현재 가격으로 몇 장 남지 않았습니다! 최종 가격: 990$ 1EA를 무료로 받으세요(2개의 거래 계정에 대해) -> 구매 후 저에게 연락하세요 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 골드 리퍼에 오신 것을 환영합니다! 매우 성공적인 Goldtrade Pro를 기반으로 구축된 이 EA는 동시에 여러 기간에 걸쳐 실행되도록 설계되었으며 거래 빈도를 매우 보수적인 것부터 극단적인 변동까지 설정할 수 있는 옵션이 있습니다. EA는 여러 확인 알고리즘을 사용하여 최적의 진입 가격을 찾고 내부적으로 여러 전략을 실행하여 거래 위험을 분산시킵니다. 모든 거래에는 손절매와 이익 실현이 있지만, 위험을 최소화하고 각 거래의 잠재력을 극대화하기 위해 후행 손절매와 후행 이익 이익도 사용합니다. 이 시스템은 매우
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (6)
Experts
실제 거래 계좌 기반 LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL (IC MARKETS)  https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   이 EA는 MQL5에 표시된 검증된 실거래 시그널 과 동일한 로직 및 실행 규칙을 사용합니다. 권장 및 최적화된 설정 을 적용하고, 신뢰할 수 있는 ECN / RAW 스프레드 브로커 를 사용할 경우, 실거래 동작은 해당 라이브 시그널의 성과와 거래 구조를 밀접하게 반영하게 됩니다. 다만 브로커 조건, 스프레드, 체결 품질 및 VPS 환경 차이로 인해 개인별 결과는 달라질 수 있습니다. 본 EA는 한정 수량으로 판매됩니다 — 현재 USD 349에 단 2개의 라이선스만 남아 있습니다. 구매 후 사용자 매뉴얼과 추천 설정을 받기 위해 개인 메시지로 연락해 주세요. 그리드 매매 없음 · 마틴게일 전략 없음 · 손실 물타기(평균단가 전략) 없음 중요 안내: GoldWave는 실제 시장
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.69 (52)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (28)
Experts
볼텍스 - 미래를 위한 투자 메타트레이더 플랫폼에서 금(XAU/USD) 거래를 위해 특별히 제작된 볼텍스 골드 EA 전문 어드바이저입니다. 독점 지표와 개발자의 비밀 알고리즘을 사용하여 구축된 이 EA는 금 시장에서 수익성 있는 움직임을 포착하도록 설계된 종합 트레이딩 전략을 사용합니다. 전략의 주요 구성 요소에는 이상적인 진입 및 청산 지점을 정확하게 알려주는 CCI 및 파라볼릭 인디케이터와 같은 클래식 인디케이터가 포함됩니다. Vortex Gold EA의 핵심은 고급 신경망 및 머신러닝 기술입니다. 이러한 알고리즘은 과거 데이터와 실시간 데이터를 지속적으로 분석하여 EA가 진화하는 시장 추세에 더 정확하게 적응하고 대응할 수 있도록 합니다. 딥러닝을 활용하여 Vortex Gold EA는 패턴을 인식하고 지표 매개변수를 자동으로 조정하며 시간이 지남에 따라 성능을 개선합니다. 독점 지표, 머신 러닝, 적응형 트레이딩 알고리즘이 결합된 Vortex Gold EA의 강력한 조합입니다
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.22 (72)
Experts
SmartChoise EA – XAU/USD(금) M1 시간대용 신경망 기반 트레이딩 시스템 사용자 매뉴얼은 내 프로필 페이지의 링크를 통해 확인할 수 있으며, 모든 설정과 옵션에 대한 자세한 설명이 포함되어 있습니다. 텔레그램 채널에서는 서로 다른 잔액, 위험 수준, 설정으로 SmartChoise를 실행하는 여러 계정을 확인할 수도 있습니다. 이는 EA의 실제 성능을 다양한 브로커와 조건에서 확인할 수 있는 좋은 방법입니다. 가격이 현재 인하되었습니다. 이 EA는 장기적이고 통제된 성장을 목표로 설계되었습니다. 이를 이해하고 리스크 수용 범위에 맞추는 것이 성공의 열쇠입니다. 실시간 시장 데이터를 지속적으로 분석하여 현재 시장 조건에 맞게 트레이딩 전략을 조정하는 신경망 기반 엔진을 사용합니다. 이 접근 방식은 거래 진입 최적화, 리스크 관리 개선, 노출을 지능적으로 관리하는 데 도움이 됩니다. Martingale 전략에 의존하는 시스템과 달리, SmartChoise EA는 적응형
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.72 (32)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experts
The Techno Deity — XAUUSD 디지털 도미넌스 실시간 신호 및 모니터링: 공식 계정에서 시스템 성과를 확인하세요: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 프로모션: Cryon X-9000 어드바이저를 선물로 받으실 수 있습니다. 조건 및 액세스 문의는 직접 연락해 주세요. The Techno Deity는 골드 시장의 혼돈 속에서 구조적 질서를 찾는 트레이더를 위한 하이테크 트레이딩 시스템입니다. 가격 추종을 넘어 기관의 관심 구역과 시장 불균형을 식별하는 디지털 직관 알고리즘을 사용합니다. 주요 장점 유동성 지능: 숨겨진 유동성 클러스터를 스캔하여 강력한 임펄스 지점에서 진입합니다. 신경망 트렌드 필터: 노이즈와 가짜 조정을 걸러내고 진정한 추세를 포착합니다. 제로 그리드 철학: 마틴게일이나 그리드 전략을 사용하지 않습니다. 수학적 우위를 바탕으로 한 '원 엔트리-원 엑시트' 원칙을 고수합니다. 기술 사양 종목: 골드 (XAUUSD)
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — 25년 이상의 경험을 가진 저자로부터, 마틴게일이나 그리드 없이 모든 자산을 거래하는 전문 거래 어드바이저. 대부분의 최고 어드바이저는 상승하는 금으로 작동합니다. 테스트에서 훌륭하게 보입니다... 금이 상승하는 동안은. 하지만 트렌드가 소진되면 어떻게 될까요? 누가 당신의 예금을 보호할까요? HTTP EA는 영원한 성장을 믿지 않습니다 — 변화하는 시장에 적응하며, 투자 포트폴리오를 광범위하게 다각화하고 예금을 보호하도록 설계되었습니다. 그것은 상승, 하락, 횡보의 모든 모드에서 동등하게 성공하는 규율 있는 알고리즘입니다. 프로처럼 거래합니다. HTTP EA는 위험과 시간의 정밀 관리 시스템입니다. 역사상의 아름다운 차트로 어드바이저를 선택하지 마세요. 작동 원칙으로 선택하세요. 자산 임의, 구매 후 각자 .set 파일 타임프레임 M5-H4 (어드바이저 설정에서 지정) 원리 동적 가격 부족 영역 작업 예금 $100부터. 레버리지
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.5 (12)
Experts
Autorithm AI 기술 설명   AUTORITHM 은 MetaTrader 5용으로 설계된 첨단 인공지능 기반 거래 시스템으로, 10개의 전문 AI 레이어 를 활용해 시장을 종합적으로 분석합니다. 이 전문가 어드바이저(EA)는 고급 AI 알고리즘을 사용하여 시장 데이터를 처리하고, 거래 기회를 식별하며, 지능형 위험 관리 프로토콜을 통해 거래를 실행합니다. [guide line]       [SET FILES] ⸻ 핵심 기능 이 시스템은 10개의 개별 AI 레이어 가 협력하여 시장 상황을 분석하고 거래를 실행합니다. 각 AI 레이어는 다음과 같은 시장 분석 분야에 특화되어 있습니다. • 기술적 분석 • 패턴 인식 • 가격 행동 분석 • 추세 분석 • 변동성 분석 • 위험 관리 • 뉴스 분석 • 시간 분석 • 마틴게일 시스템 관리 • 최종 의사결정 EA에는 시간 기반 거래 세션 설정, 뉴스 이벤트 필터링, AI 기반 변동성 보호 메커니즘이 포함되어 있습니다. ⸻ 10대 AI
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.5 (6)
Experts
세계 최초의 금과 비트코인 간 공개 차익거래 알고리즘! 매일 진행되는 특가 행사! 라이브 시그널 -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: 추천 브로커 (지속적으로):   IC Markets 거래쌍:   XAUUSD, BTCUSD 첨부 파일 기호:   XAUUSD H1 거래되는 통화쌍이   시장 감시   창에 추가되었는지 꼭 확인하세요! 계좌 유형: ECN/로우 스프레드 접두사 설정: 브로커에   XAUUSD_i   와 같이 심볼 접두사가 있는 통화쌍이 있는 경우 그런 다음 설정에서 접두사   "   _i   "   를 입력하세요. 금 vs 비트코인 차익거래: 이 전략은 일반적으로 직접 거래되는 쌍이라기보다는 서로 경쟁하는 "안전 자산"으로 작용하는 이러한 자산 간의 가격 차이를 이용하는 데 기반을 두고 있습니다. 트레이더들은 시장 불확실성이나 추세 반전 시기에 금 가격이 비트코인 대비 저평가되거나(또는 그 반대로) 가격이 비트코인 대
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  프로모션 출시: 현재 가격으로 구매 가능한 사본 수가 매우 제한적입니다! 최종 가격: 990달러 349달러부터: 1개 무료 선택! (최대 2개 거래 계좌 번호) 최고의 콤보 상품     ->     여기를 클릭하세요 공개 그룹에 가입하세요:   여기를 클릭하세요   LIVE RESULTS 독립 검토 "ORB 마스터"에 오신 것을 환영합니다   :   오프닝 레인지 브레이크아웃에서 당신의 우위를 확보 하세요 ORB Master EA로 ORB(Opening Range Breakout) 전략의 힘을 활용하세요. 현대 트레이더를 위해 설계된 세련되고 고성능의 전문가 자문 도구입니다. ORB는 초기 시장 모멘텀을 포착하는 능력으로 인해 인기가 급증했으며, 이 EA는 그 입증된 접근 방식에 대한 저의 개인적인 견해를 나타냅니다. ORB Master가 결과를 제공하는 방식   : ORB Master는 미국 및 유럽 주식 시장이 개장하자마자 즉시 작동하여
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
Experts
Marvelous EA 소개: 궁극의 거래 파트너 Marvelous EA로 외환 시장의 잠재력을 최대한 활용하십시오. 이 최첨단 자동 거래 솔루션은 이익을 극대화하고 위험을 최소화하도록 설계되었습니다. 이 신중하게 설계된 거래 알고리즘은 동적 외환 시장을 정밀하고 효율적으로 탐색할 수 있는 고급 기능을 갖추고 있습니다. GOLD - XAUUSD - H1 실계좌 성과: https://www.mql5.com/ko/signals/ 2321875 주요 기능: 입증된 거래 전략: 경험 많은 거래자들이 개발하고 다양한 시장 조건에서 테스트되었습니다. 자동 거래: 감정적 편향이나 수동 개입 없이 24/5 거래 실행. 위험 관리: 자본을 보호하는 정교한 위험 관리 시스템. 적응형 기술: 끊임없이 학습하고 변화하는 시장 상황에 적응. 다중 통화 지원: 최적화된 설정으로 여러 통화 쌍을 거래. 실시간 모니터링: 성과와 시장 분석을 실시간으로 확인. 장점: 효율성 향상: 자동 거래로 시간과
제작자의 제품 더 보기
PropSurge One MT5
Natalyia Nikitina
Experts
PropSurge One MT5 — Prop 챌린지 통과를 위한 어드바이저 이 거래 알고리즘 은 규율과 Prop 회사 요구사항 준수를 중점으로 설계되었습니다. 아키텍처는 훈련 환경에 맞춰져 있으며, 리스크 관리와 자본 규칙 준수가 핵심 요소입니다. 알고리즘은 평가 프로그램 내에서 안정적으로 작동하도록 최적화되어 있습니다. 주의! 구매 직후 저에게 연락하세요 — 설정 지침을 드립니다! 중요: Prop Firm Challenge가 무엇인지 모른다면 — 이 어드바이저를 구매하지 마십시오. 독창성: 어드바이저는 마틴게일이나 그리드 전략을 사용하지 않아 제한된 손실폭을 보장합니다. 알고리즘은 단 하나의 거래만을 열며, 엄격한 손절(StopLoss)과 익절(TakeProfit)을 설정합니다 — 이것이 Prop Firm Challenge를 통과하기 위한 독특한 솔루션입니다. 기술 사양 플랫폼: MetaTrader 5 전략 유형: 변동성 기반 모멘텀 트레이딩 진입 방식: 모멘텀 방향의 지정가
Piazza MT5
Natalyia Nikitina
5 (1)
Experts
Piazza MT5 — 전문 자동 거래 도구 Piazza MT5 는 MetaTrader 5용 전문가용 어드바이저로, 체계적인 접근과 기술을 중시하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 이 구조는 시장 분석 알고리즘과 적응형 리스크 관리 메커니즘을 결합하여 거래 과정을 자동화하고 주관적 판단의 영향을 줄여줍니다. 주의! 구매 직후 저에게 연락하세요 , 설정 지침을 받으실 수 있습니다! Piazza MT5 주요 특징 알고리즘 분석: 내장 모델이 시장 패턴을 감지하고 진입 신호를 생성합니다. 적응성: 시스템은 변동성과 시장 상황에 따라 매개변수를 조정합니다. 현대적 주문 실행 방식: IOC, FOK, Return, BOC 지원으로 유연한 주문 처리 가능. 리스크 관리: 동적 손절매와 자본 보호 메커니즘 내장. 즉시 사용 가능: 최적화된 설정으로 설치 후 바로 사용 가능합니다. 작동 원리 Piazza MT5 는 실시간으로 시장 데이터를 분석하고 체계적인 자본 관리를 적용합니다. 이러한 접근 방
Exclusive DC
Natalyia Nikitina
Experts
Exclusive DC — Prop Firm 챌린지용 어드바이저 (XAUUSD) Exclusive DC 는 금 (XAUUSD) 거래를 위해 특별히 설계된 알고리즘으로, Prop Firm 챌린지에 참여하는 트레이더를 위해 제작되었습니다. 어드바이저는 완전히 최적화되어 있으며 설치 후 즉시 사용할 수 있습니다. 사용자의 주요 역할은 리스크 관리이며, 나머지 모든 과정은 자동으로 처리됩니다. 주의! 구매 후 즉시 저에게 연락하세요 . 설정 지침을 보내드립니다! 중요: Prop Firm 챌린지가 무엇인지 모른다면 이 어드바이저를 구매하지 마십시오. 독창성: 어드바이저는 마틴게일이나 그리드 전략을 사용하지 않아 제한된 손실을 보장합니다. 알고리즘은 엄격한 손절매(StopLoss)와 이익실현(TakeProfit)이 설정된 단 한 건의 거래만을 실행합니다 — 이것이 Prop Firm 챌린지를 통과하기 위한 독창적인 솔루션입니다. 주요 장점 XAUUSD 최적화: 추가 설정 파일 불필요 간편함:
Universe EA
Natalyia Nikitina
5 (1)
Experts
안녕하세요, 트레이더 여러분! 저는 Universe EA입니다. 안정적인 성능과 리스크 관리를 위해 설계되었습니다. 이 전문가용 어드바이저(EA)는 완전 자동 모드로 작동하며 트레이더의 개입은 최소화됩니다. 주의! 구매 후 즉시 저에게 연락해 주세요 — 설정 지침을 받으실 수 있습니다! 중요: 모든 예시, 스크린샷 및 테스트는 데모 목적만을 위해 제공됩니다. 브로커마다 시세, 스프레드 및 거래 조건이 다르기 때문에 결과가 달라질 수 있습니다. 따라서 각 통화쌍은 사용자가 직접 최적화해야 하며 , 실제 계좌에서는 단일 통화 모드 로 실행해야 합니다 — 각 통화쌍을 별도로 운용해야 합니다. 시장 환경은 변하기 때문에 최적화는 최소한 연 1회 반복하는 것이 좋습니다. 중요 정보: 데모 버전은 체험용입니다. 최적화 없이 실행한 테스트는 알고리즘의 실제 성능을 반영하지 않습니다. 완전한 사용을 위해서는 브로커, 예치금 및 선택한 상품에 맞춘 개별 설정이 필요합니다. 기억하세요: 최종 결과
Imperator Legacy
Natalyia Nikitina
5 (1)
Experts
Imperator Legacy — 정밀한 단기 거래를 위한 엘리트 전문가 어드바이저 Imperator Legacy 는 높은 변동성과 낮은 스프레드를 가진 금융 상품을 위해 설계된 프리미엄 자동 거래 어드바이저입니다. 핵심에는 다중 구성 요소 알고리즘이 있으며, 시장을 실시간으로 분석하고 최대 속도로 반응합니다. 이 EA는 지연을 최소화한 프라이스 액션(Price Action) 전략을 구현하여 스캘핑에 특히 효과적입니다. 고정 및 동적으로 계산된 포지션 크기를 모두 지원합니다. 모든 타임프레임에서 작동합니다. 안정성을 높이기 위해 VPS 사용을 권장하지만 필수는 아닙니다. 주의! 구매 직후 저에게 연락해 주세요 설정 지침을 받으실 수 있습니다! 일반 설명 Imperator Legacy 는 XAUUSD에 최적화되어 있으며 Tickstory를 통해 실제 스프레드와 수수료 조건에서 99.99% 정확도로 테스트되었습니다. RoboForex Prime 계정에서는 금 거래 수수료가 낮아 최적의
SniperScope
Natalyia Nikitina
지표
SniperScope — 정확한 시장 진입을 위한 인디케이터 SniperScope 는 MetaTrader 4 플랫폼용으로 개발된 인디케이터로, 시장에 진입할 정확한 시점을 판단하도록 설계되었습니다. 신호 필터링 시스템은 두 개의 RSI와 두 개의 MA를 결합하여 시장 잡음을 효과적으로 제거하고, 신뢰할 수 있는 비재페인트(non-repainting) 신호를 제공합니다. 주의! 구매 후 즉시 저에게 연락해 주세요 . 설정 방법에 대한 안내를 드립니다. 장점 화살표는 나타나면 고정되며 사라지지 않습니다 RSI와 MA의 이중 필터링 알림 기능: 텍스트, 사운드, 이메일, 푸시 알림 명확한 시각화: 화살표, 영역, 레벨 모든 타임프레임 지원 정보 패널: 실시간 신호 효율성 표시 진입 및 청산 진입: RSI와 MA 조건이 동시에 충족될 때 화살표 신호가 생성됩니다 컬러 영역은 시각적 인식을 강화하여 빠른 판단을 돕습니다 화살표는 캔들 종가에서 고정되어 재페인트를 방지합니다 화살표가 나타난 직
Exclusive black Pro Max MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Exclusive Black Pro Max MT5 — 자동화 거래 시스템 Exclusive Black Pro Max MT5 는 MetaTrader 5용 전문가 어드바이저(EA)로, 고급 시장 분석 알고리즘과 리스크 관리 전략을 기반으로 합니다. EA는 완전 자동으로 작동하며 트레이더의 개입은 최소화됩니다. 주의! 구매 후 즉시 저에게 연락하세요 . 설정 지침을 보내드립니다! 중요: 모든 예시, 스크린샷 및 테스트는 데모 목적일 뿐입니다. 특정 통화쌍이 한 브로커에서 좋은 결과를 보여도 다른 브로커에서도 동일하다는 보장은 없습니다. 각 브로커는 고유한 시세, 스프레드 및 거래 조건을 가지고 있으므로 각 통화쌍은 사용자가 직접 최적화해야 합니다 그리고 실계좌에서는 단일 통화 모드 로만 실행해야 합니다. 멀티 통화 모드 스크린샷은 단순한 예시입니다. 중요 정보: EA의 데모 버전은 평가용으로만 제공됩니다. 최적화 없이 진행된 테스트 결과는 알고리즘의 실제 성능을 반영하지 않습니다. 완전한
Maksimus EA MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Maksimus EA MT5 — 자동화 거래 시스템 Maksimus EA MT5 는 MetaTrader 5용 전문가 어드바이저로, 외환 시장에서 거래를 자동화하기 위해 설계되었습니다. 트렌드 분석 알고리즘과 포지션 관리 도구를 결합하여 기본 전략뿐만 아니라 더 복잡한 거래 시스템에도 적합합니다. 주의! 구매 후 즉시 저에게 연락하세요 설정 지침을 받으실 수 있습니다! 중요: 이 설명에 제시된 모든 예시, 스크린샷 및 테스트는 GBPUSD 통화쌍과 IC Markets Global 브로커 환경에서 수행되었으며, 데모 목적에만 제공됩니다. 실제 거래를 위해서는 사용자가 직접 최적화를 수행해야 합니다 . 시장 상황과 시세는 시간이 지남에 따라 변하기 때문에 최적화는 최소 1년에 한 번 반복하는 것이 권장됩니다. 저자는 사용자 대신 최적화를 수행하지 않으며 이에 대한 책임도 지지 않습니다. 어드바이저 특징 트렌드 분석: 지표(예: WPR)를 사용하여 시장 방향을 결정하고 거래를 시작합니다.
Exclusive Maximus MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Exclusive Maximus MT5 — 자동화 거래 시스템 Exclusive Maximus MT5 는 시장 분석 알고리즘과 리스크 관리 전략을 기반으로 한 MetaTrader 5용 전문가용 어드바이저(EA)입니다. EA는 완전히 자동으로 작동하며 트레이더의 개입은 최소화됩니다. 주의! 구매 후 즉시 저에게 연락하세요 . 설정 지침을 보내드립니다! 중요: 모든 예시, 스크린샷 및 테스트는 데모 목적일 뿐입니다. 특정 통화쌍이 한 브로커에서 좋은 결과를 보여도 다른 브로커에서도 동일한 결과가 나온다는 의미는 아닙니다. 각 브로커는 고유한 시세, 스프레드 및 거래 조건을 가지고 있습니다. 따라서 각 통화쌍은 사용자가 개별적으로 최적화해야 합니다 그리고 실계좌에서는 단일 통화 모드 로만 실행해야 합니다 — 각 쌍을 별도로 실행하세요. 멀티통화 모드 스크린샷은 단순히 예시입니다. 시장 상황은 변하기 때문에 최적화는 최소 연 1회 반복하는 것이 좋습니다. 중요 정보: EA의 데모 버전은 체
Synergetic MT5
Natalyia Nikitina
5 (1)
Experts
Synergetic MT5 — 자동화 거래 시스템 Synergetic MT5 는 MetaTrader 5용 전문가 어드바이저로, 시장 분석 알고리즘과 리스크 관리에 기반합니다. 완전히 자동으로 작동하며 트레이더의 개입은 최소화됩니다. 주의! 구매 후 즉시 연락해 주세요 , 설정 지침을 받으실 수 있습니다! Synergetic MT5의 특징 분석 알고리즘: 거래 기회를 찾기 위한 적응형 방법 사용. 유연성: 시장 상황과 변동성 수준에 맞게 조정. 최신 주문 실행 유형: IOC, FOK, Return, BOC 지원. 리스크 관리: 자본 보호 메커니즘과 적응형 손절매 내장. 간편한 시작: 권장 매개변수는 이미 시스템에 통합되어 있음. 작동 방식 Synergetic MT5 는 실시간으로 시장을 분석하고, 사전에 정의된 조건이 충족되면 거래를 실행합니다. 내장된 자본 관리 메커니즘은 리스크를 제어하고 전략의 안정성을 높여줍니다. 권장 매개변수 통화쌍: AUDCAD 어드바이저 실행: AUDCAD
Jardin MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Jardin MT5 — 시장 패턴 기반 자동화 거래 시스템 Jardin MT5 는 완전 자동화된 전문가 어드바이저(EA)로, 급격한 가격 변동 후의 되돌림과 같은 주요 시장 패턴을 활용합니다. 자동 모드로 작동하며 사용자의 개입은 최소화됩니다. 사용 방법: EA를 AUDCAD 차트에 설치하세요. 다른 통화쌍은 자동으로 활성화되어 다중 통화 거래가 가능합니다. 주의! 구매 후 즉시 연락해 주세요 . 설정 지침을 보내드립니다! 시작을 위한 요구 사항 통화쌍: AUDCAD, NZDCAD 권장 시작: AUDCAD 다른 통화쌍: 자동 활성화 계좌 유형: SVG / ECN 레버리지: 1:500 최소 예치금: $1000 이상 (알고리즘의 정상 작동을 위해 권장) 타임프레임: M15 VPS: 안정적인 운영을 위해 권장 추천 브로커: Deriv 면책 조항: 금융 시장 거래에는 위험이 따릅니다. 감당할 수 있는 자금만 사용하세요. 저자는 발생할 수 있는 손실에 대해 책임지지 않습니다. 모든 예시와 테
Princess of Milana MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Princess of Milana MT5 — 자동화 거래 시스템 Princess of Milana MT5 는 시장 분석 알고리즘과 리스크 관리 전략을 기반으로 한 MetaTrader 5용 전문가 어드바이저입니다. 완전히 자동으로 작동하며 트레이더의 개입은 최소화됩니다. 주의! 구매 후 즉시 저에게 연락하세요 . 설정 지침을 보내드립니다! 왜 Princess of Milana MT5인가? 분석 알고리즘: 내장 모델을 통한 24시간 자동 거래. 유연성: 변동성과 시장 조건 변화에 적응. 최신 주문 실행 유형: IOC, FOK, Return, BOC 지원. 리스크 관리: 적응형 손절매 및 동적 자본 보호 전략. 빠른 시작: 모든 매개변수는 사전 최적화됨. 작동 방식 Princess of Milana MT5 는 내장 알고리즘으로 시장을 분석하고 설정된 조건에 따라 거래를 시작합니다. 자본 관리 메커니즘은 거래 중 리스크를 제어하는 데 도움을 줍니다. 시작 조건 통화쌍: AUDCAD 권장 실
Missy Fab MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Missy Fab MT5 — 자동화 거래 시스템 Missy Fab MT5 는 시장 분석 알고리즘과 리스크 관리 전략을 기반으로 한 MetaTrader 5용 전문가 어드바이저(EA)입니다. 완전히 자동으로 작동하며 트레이더의 개입은 최소화됩니다. 주의! 구매 후 즉시 저에게 연락하세요 . 설정 지침을 드립니다! Missy Fab MT5를 선택해야 하는 이유 시장 분석 알고리즘: 내장 모델을 통한 24시간 자동 거래. 유연성: 변동성과 시장 조건 변화에 적응. 최신 주문 실행 방식: IOC, FOK, Return, BOC 지원. 리스크 관리: 적응형 손절매와 동적 자본 보호 전략. 빠른 시작: 모든 매개변수는 사전 최적화되어 있음. 작동 방식 Missy Fab MT5 는 내장 알고리즘으로 시장을 분석하고 설정된 조건에 따라 거래를 실행합니다. 자본 관리 메커니즘은 거래 중 위험을 제어하는 데 도움을 줍니다. 시작을 위한 요구 사항 통화쌍: AUDCAD 추천 실행: AUDCAD 기타 통화
Mother Earth MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Mother Earth MT5 — 자동화 거래 시스템 Mother Earth MT5 는 시장 분석 알고리즘과 리스크 관리에 기반한 MetaTrader 5용 전문가 어드바이저입니다. 완전히 자동으로 작동하며 트레이더의 개입은 최소화됩니다. 주의! 구매 후 즉시 저에게 연락하세요 . 설정 지침을 보내드립니다! 왜 Mother Earth MT5를 선택해야 하나요? 분석 알고리즘: 내장 모델을 활용한 24/7 자동화 거래. 유연성: 변동성과 시장 환경 변화에 적응. 최신 주문 실행 유형: IOC, FOK, Return, BOC 지원. 리스크 관리: 적응형 손절매와 동적 자본 보호 전략. 빠른 시작: 모든 매개변수는 사전 최적화됨. 작동 방식 Mother Earth MT5 는 내장 알고리즘으로 시장을 분석하고, 설정된 조건에 따라 거래를 시작합니다. 자본 관리 메커니즘은 거래 중 위험을 제어하는 데 도움을 줍니다. 시작을 위한 요구 사항 통화쌍: AUDCAD, NZDCAD 추천 시작: AUD
Pelagia MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Pelagia MT5 — 자동화 거래 시스템 Pelagia MT5 는 시장 패턴 분석을 기반으로 한 완전 자동화된 트레이딩 어드바이저입니다. 급격한 가격 변동 후의 조정에서 거래하도록 설계되었으며, 트레이더의 지속적인 감독 없이 작동합니다. 어드바이저는 사용하기 쉽습니다 — 차트에서 활성화하기만 하면 자동으로 작동을 시작합니다. 주의! 구매 후 즉시 저에게 연락하세요 , 설정 지침을 받으실 수 있습니다! 거래 정보 주요 통화쌍: AUDCAD 타임프레임: M15 계좌 요구사항 계좌 유형: Classic 레버리지: 1:500 최소 입금액: $1000 이상 (알고리즘의 정상 작동을 위해 권장) VPS: 안정적인 작동을 위해 권장 추천 브로커: FreshForex 어드바이저 설정 Trade Comment: 로그와 거래 내역에 표시 Trade Pairs M15: 활성 통화쌍 목록 (접미사에 따라 달라질 수 있음) Magic: 고유 포지션 식별자 Lot Sizing Method: 위험 수준에
Duramax MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Duramax MT5 — 자동화 거래 시스템 Duramax MT5 는 분석 알고리즘과 적응형 방법을 사용하여 변화하는 시장 상황에 대응하는 전문가용 어드바이저(EA)입니다. 급격한 가격 변동 후의 조정 구간에서 거래하도록 설계되었으며, 완전 자동 모드로 작동합니다. EA는 완전히 자동화되어 있으며 최소한의 개입만 필요합니다. 시작하려면 AUDCAD_e 통화쌍 차트에 설치하기만 하면 나머지 매개변수는 자동으로 활성화됩니다. 주의! 구매 후 즉시 저에게 연락하세요 . 설정 지침을 보내드립니다! 계좌 요구사항 통화쌍: AUDCAD 계좌 유형: ECN 레버리지: 1:500 최소 입금액: $1000 이상 (알고리즘의 정상 작동을 위해 권장) 시간 프레임: M15 VPS: 안정적인 작동을 위해 권장 추천 브로커: FreshForex 입력 매개변수 거래 코멘트: 저널 및 계좌 내역에 표시 M15 거래쌍: 활성화된 통화쌍 목록 (접미사에 따라 달라질 수 있음) Magic: 고유 포지션 식별자 로트
Ride the wind MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Ride the Wind MT5 — 자동화 거래 시스템 Ride the Wind MT5 는 시장 분석 알고리즘과 리스크 관리에 기반한 전문가용 어드바이저입니다. 완전히 자동으로 작동하며 트레이더의 개입은 최소화됩니다. 주의! 구매 후 즉시 저에게 연락하세요 , 설정 지침을 받으실 수 있습니다! 왜 Ride the Wind MT5를 선택해야 하나요? 분석 알고리즘: 내장 모델을 활용한 24시간 자동 거래. 유연성: 변동성과 시장 조건 변화에 적응. 최신 주문 실행 유형: IOC, FOK, Return, BOC 지원. 리스크 관리: 적응형 손절매와 동적 자본 보호 전략. 빠른 시작: 모든 매개변수는 사전 최적화됨. 작동 방식 Ride the Wind MT5 는 내장 알고리즘으로 시장을 분석하고, 설정된 조건에 따라 거래를 개시합니다. 자본 관리 메커니즘은 거래 중 리스크를 제어하는 데 도움을 줍니다. 시작을 위한 요구 사항 통화쌍: NZDCAD, AUDCAD 추천 실행: NZDCAD 기
Winter MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Winter MT5 — 자동화 거래 시스템 Winter MT5 는 고급 분석 알고리즘과 적응형 방법을 사용하여 변화하는 시장 상황에 대응하는 전문가용 어드바이저입니다. 급격한 가격 변동 후의 조정 구간에서 거래하도록 설계되었습니다. 시스템은 완전 자동으로 작동하며 지속적인 모니터링이 필요하지 않습니다. 시작하려면 NZDCAD_e 차트에 EA를 설치하기만 하면 됩니다 — 다른 통화쌍은 자동으로 활성화됩니다. 주의! 구매 후 즉시 연락해 주세요 . 설정 지침을 보내드립니다! 계좌 요구사항 통화쌍: NZDCAD_e, AUDCAD_e 계좌 유형: ECN 레버리지: 1:500 최소 입금액: $1000 이상 (알고리즘의 정상 작동을 위해 권장) 타임프레임: M15 VPS: 안정적인 작동을 위해 권장 추천 브로커: FreshForex 입력 파라미터 거래 코멘트: 저널 및 계좌 내역에 표시 M15 거래쌍: 활성 통화쌍 목록 (접미사에 따라 달라질 수 있음) Magic: 고유 포지션 식별자 로트 계
BaLLzProtector MT5
Natalyia Nikitina
Experts
BaLLzProtector MT5 — 자동화 거래 시스템 BaLLzProtector MT5 는 분석 알고리즘과 적응 방법을 사용하여 변화하는 시장 환경에 대응하는 전문가용 어드바이저입니다. 급격한 움직임 후 가격 반등과 같은 패턴을 기반으로 하며, 완전 자동 모드로 작동합니다. 시작하려면 AUDCAD_e 통화쌍 차트에 어드바이저를 설치하기만 하면 됩니다 — 다른 통화쌍은 자동으로 활성화됩니다. 주의! 구매 후 즉시 연락해 주세요 . 설정 지침을 보내드립니다! 계좌 요구사항 통화쌍: AUDCAD_e, NZDCAD_e 계좌 유형: ECN 레버리지: 1:500 최소 입금액: $1000 이상 (알고리즘의 정상 작동을 위해 권장) 시간 프레임: M15 VPS: 안정적인 작동을 위해 권장 추천 브로커: FreshForex 입력 파라미터 거래 코멘트: 로그 및 계좌 내역에 표시 M15 거래쌍: 활성 통화쌍 목록 (접미사에 따라 달라질 수 있음) Magic: 고유 포지션 식별자 로트 계산 방법:
TradeRanger MT5
Natalyia Nikitina
Experts
TradeRanger MT5 — 자동화 거래 시스템 TradeRanger MT5 는 완전 자동화된 트레이딩 어드바이저로, 급격한 움직임 이후 가격 반등과 같은 주요 시장 패턴을 기반으로 합니다. 자동 모드로 작동하며 트레이더의 지속적인 모니터링이 필요하지 않습니다. 시작하려면 AUDCAD 차트에 어드바이저를 설치하기만 하면 됩니다 — 다른 통화쌍은 자동으로 활성화됩니다. 주의! 구매 후 즉시 저에게 연락하세요 , 설정 지침을 받으실 수 있습니다! 거래 통화쌍 AUDCAD NZDCAD 계좌 요구사항 계좌 유형: Classic 레버리지: 1:500 최소 입금액: $1000 이상 (알고리즘의 정상 작동을 위해 권장) 타임프레임: M15 VPS: 안정적인 작동을 위해 권장 추천 브로커: FreshForex 어드바이저 매개변수 Trade Comment: 로그 및 계좌 내역에 표시 Trade Pairs M15: 활성 통화쌍 목록 (접미사에 따라 달라질 수 있음) Magic: 고유한 포지션 식별
Requiem MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Requiem MT5 — 시장 패턴 기반 자동 거래 시스템 Requiem MT5 는 급격한 움직임 후 가격 반등과 같은 주요 시장 패턴을 활용하는 전문가용 어드바이저(EA)입니다. 완전 자동으로 작동하며 트레이더의 지속적인 모니터링이 필요하지 않습니다. 거래를 시작하려면 NZDCAD 차트에 EA를 설치하기만 하면 됩니다 — 다른 통화쌍은 자동으로 활성화됩니다. 주의! 구매 직후 저에게 연락하세요 . 설정 지침을 보내드립니다! 거래 통화쌍 NZDCAD AUDCAD 계좌 요구사항 계좌 유형: Classic 레버리지: 1:500 최소 입금액: $1000 이상 (알고리즘의 정상 작동을 위해 권장) 타임프레임: M15 VPS: 안정적인 작동을 위해 권장 추천 브로커: FreshForex 설정 파라미터 Trade Comment: 저널 및 계좌 내역에 표시 Trade Pairs M15: 활성 통화쌍 목록 (접미사에 따라 달라질 수 있음) Magic Number: 고유 포지션 식별자 Lot Siz
Beskar Sovereign EA MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Beskar Sovereign EA MT5 — 자동화 거래 시스템 Beskar Sovereign EA MT5 는 MetaTrader 5용 전문가 어드바이저로, 고급 시장 분석 알고리즘과 리스크 관리 전략을 기반으로 합니다. 완전히 자동으로 작동하며 트레이더의 개입은 최소화됩니다. 주의! 구매 후 즉시 저에게 연락하세요 설정 지침을 받으실 수 있습니다! Beskar Sovereign EA MT5를 선택해야 하는 이유 시장 분석 알고리즘: 내장된 시장 분석 모델을 기반으로 한 자동화 거래. 적응성: 변동성과 시장 트렌드 변화 속에서도 효율적으로 작동. 주문 실행 유형: IOC, FOK, Return, BOC 지원. 리스크 관리: 적응형 손절매와 동적 자본 보호 전략. 빠른 시작: 모든 매개변수가 사전 최적화되어 있음. 작동 방식 Beskar Sovereign EA MT5 는 내장 알고리즘을 사용해 시장을 분석하고, 설정된 조건에 따라 거래를 실행합니다. 자본 관리 메커니즘은 리스크를 제
Solaris Imperium MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Solaris Imperium MT5 — 자동화 거래 시스템 Solaris Imperium MT5 는 MetaTrader 5용 전문가 어드바이저로, 시장 분석 알고리즘과 리스크 관리에 기반합니다. 완전 자동으로 작동하며 트레이더의 개입은 최소화됩니다. 주의! 구매 직후 저에게 연락하세요 , 설정 지침을 받으실 수 있습니다! Solaris Imperium MT5를 선택해야 하는 이유 분석 알고리즘: 내장된 시장 분석 모델을 기반으로 한 자동화 거래. 적응성: 변동성과 시장 추세 변화 상황에서 효과적인 성능. 주문 실행 유형: IOC, FOK, Return, BOC 지원. 리스크 관리: 적응형 손절매와 동적 자본 보호 전략. 빠른 시작: 모든 매개변수는 사전 최적화되어 있습니다. 작동 방식 Solaris Imperium MT5 는 내장 알고리즘을 사용하여 시장을 분석하고 설정된 조건에 따라 거래를 시작합니다. 자본 관리 메커니즘은 리스크를 제어하고 전략의 안정성을 높여줍니다. 시작을 위
Force Strategy MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Force Strategy MT5 — 자동화 거래 시스템 Force Strategy MT5 는 MetaTrader 5용 전문가 어드바이저로, 시장 분석 알고리즘과 리스크 관리에 기반합니다. 완전히 자동으로 작동하며 트레이더의 개입은 최소화됩니다. 주의! 구매 후 즉시 연락해 주세요 . 설정 지침을 드립니다! Force Strategy MT5를 선택해야 하는 이유 분석 알고리즘: 내장된 시장 분석 모델을 기반으로 한 자동화 거래. 적응성: 변동성과 시장 트렌드 변화 속에서도 효과적으로 작동. 주문 실행 유형: IOC, FOK, Return, BOC 지원. 리스크 관리: 적응형 손절매와 동적 자본 보호 전략. 빠른 시작: 모든 매개변수는 사전 최적화되어 있음. 작동 방식 Force Strategy MT5 는 내장 알고리즘을 사용해 시장을 분석하고, 사전에 정의된 조건에 따라 거래를 실행합니다. 자본 관리 메커니즘은 리스크를 제어하고 전략의 안정성을 높여줍니다. 시작을 위한 요구 사항 통
Divine Duality MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Divine Duality MT5 — 자동화 거래 시스템 Divine Duality MT5 는 시장 분석 알고리즘과 리스크 관리 전략을 기반으로 한 MetaTrader 5용 전문가 어드바이저입니다. 완전히 자동으로 작동하며 트레이더의 개입은 최소화됩니다. 주의! 구매 후 즉시 저에게 연락하세요 . 설정 지침을 보내드립니다! Divine Duality MT5를 선택해야 하는 이유 시장 분석 알고리즘: 내장된 시장 분석 모델을 기반으로 한 자동화 거래. 적응성: 변동성과 시장 트렌드 변화 속에서도 효과적으로 작동. 주문 실행 유형: IOC, FOK, Return, BOC 지원. 리스크 관리: 적응형 손절매와 동적 자본 보호 전략. 빠른 시작: 모든 매개변수는 사전에 최적화되어 있음. 작동 방식 Divine Duality MT5 는 내장 알고리즘을 사용하여 시장을 분석하고 설정된 조건에 따라 거래를 실행합니다. 자본 관리 메커니즘은 리스크를 제어하고 전략의 안정성을 높여줍니다. 시작을 위
Exclusive Imperium MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Exclusive Imperium MT5 — 자동화 거래 시스템 Exclusive Imperium MT5 는 MetaTrader 5용 전문가 어드바이저(EA)로, 시장 분석 알고리즘과 리스크 관리에 기반합니다. EA는 완전히 자동으로 작동하며 트레이더의 개입은 최소화됩니다. 주의! 구매 후 즉시 저에게 연락하세요 — 설정 지침을 받으실 수 있습니다! 중요: 모든 예시, 스크린샷 및 테스트는 데모 목적일 뿐입니다. 특정 통화쌍이 한 브로커에서 좋은 결과를 보여도 다른 브로커에서도 동일하다는 의미는 아닙니다. 각 브로커는 고유한 시세, 스프레드 및 거래 조건을 가지고 있습니다. 따라서 각 통화쌍은 사용자가 개별적으로 최적화해야 합니다 그리고 실제 계좌에서는 단일 통화 모드 로만 실행해야 합니다 — 각 쌍을 별도로 실행하세요. 다중 통화 모드 스크린샷은 단순히 예시입니다. 시장 상황은 변하기 때문에 최적화는 최소 연 1회 반복하는 것이 좋습니다. 중요 정보: EA의 데모 버전은 평가용으로
Exclusive Prime MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Exclusive Prime MT5 — MetaTrader 5용 전문 거래 어드바이저 Exclusive Prime MT5 는 자동화, 안정성, 엄격한 리스크 관리를 중시하는 트레이더를 위해 설계된 차세대 전문가용 어드바이저입니다. 이 알고리즘은 지능적인 시장 분석과 자본 관리 시스템을 결합하여 정확한 거래 실행과 다양한 시장 환경에 대한 적응을 보장합니다. 주의! 구매 후 즉시 저에게 연락해 주세요 . 설정 지침을 보내드립니다! 중요: 모든 예시, 스크린샷 및 테스트는 데모 목적일 뿐입니다. 특정 통화쌍이 한 브로커에서 좋은 결과를 보여도 다른 브로커에서도 동일하다는 보장은 없습니다. 각 브로커는 고유한 시세, 스프레드 및 거래 조건을 가지고 있습니다. 따라서 모든 통화쌍은 사용자가 직접 최적화해야 하며 , 실제 계좌에서는 반드시 단일 통화 모드 로 실행해야 합니다 — 각 통화쌍을 개별적으로 운용해야 합니다. 멀티 통화 모드 스크린샷은 단순히 예시일 뿐입니다. 시장 상황은 변하기 때
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변