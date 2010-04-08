Astra MT5
- Experts
- Natalyia Nikitina
- 버전: 1.0
- 활성화: 5
Astra MT5 — 시장 패턴 기반 자동화 거래 시스템
Astra MT5는 MetaTrader 5용 전문가 어드바이저로, 급격한 움직임 이후의 가격 반등 등 주요 시장 패턴을 활용합니다. 시스템은 완전 자동화되어 있으며 트레이더의 지속적인 모니터링이 필요하지 않습니다.
주의! 구매 후 즉시 연락해 주세요. 설정 지침을 보내드립니다!
Astra MT5의 주요 특징
- 분석 알고리즘: 가격 패턴 및 시장 구조 활용.
- 적응성: 다양한 시장 상황과 변동성 수준에 맞게 조정.
- 최신 주문 실행 방식: IOC, FOK, Return, BOC 지원.
- 리스크 관리: 자본 보호 메커니즘과 적응형 손절매 내장.
- 간편한 사용: 권장 매개변수가 이미 시스템에 통합됨.
사용 방법
NZDCAD 차트에 어드바이저를 설치하면 시작됩니다. 활성화 후 다른 통화쌍은 자동으로 연결됩니다. 시스템은 완전히 자율적으로 작동하며 최소한의 개입만 필요합니다.
시작 조건
- 통화쌍: NZDCAD, AUDCAD
- 초기 실행: NZDCAD에서 권장
- 기타 통화: 자동 활성화
- 계좌 유형: SVG / ECN
- 레버리지: 1:500
- 최소 입금액: $1000 이상 (알고리즘 정상 작동을 위해 권장)
- 타임프레임: M15
- VPS: 안정적인 운영을 위해 권장
- 추천 브로커: Deriv
면책 조항: 금융 시장 거래에는 위험이 따릅니다. 감당할 수 있는 자금만 사용하세요. 저자는 발생할 수 있는 손실에 대해 책임지지 않습니다. 모든 예시와 테스트 결과는 시연 목적일 뿐이며 미래 성과를 보장하지 않습니다.
모든 제품은 MQL5 공식 웹사이트에서만 제공됩니다: 판매자 프로필.
지원:
설치 및 설정 관련 문의는 MQL5 개인 메시지 또는 이메일로 연락해 주세요: 📧 mila88899sup99@yandex.ru