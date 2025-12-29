Hunt Protocol es un Asesor Experto (EA) de alta frecuencia diseñado para operar en el mercado del Oro (XAUUSD). Utiliza una estrategia única para capturar los impulsos de precios (scalping de impulso) que se producen durante los movimientos bruscos de precios en plazos cortos (segundos), así como el filtrado de tendencias en plazos más largos.

El asesor está diseñado para beneficiarse de la alta volatilidad de los metales preciosos, combinando la precisión de entrada con un estricto control del riesgo. Sólo 5 copias a precio premium, ¡después el precio aumentará!

Exclusivo para XAUUSD: El algoritmo está diseñado y optimizado específicamente para la dinámica única y la volatilidad del mercado del oro.

Filtrado de Doble Tendencia: Utiliza una lógica de marco de tiempo superior para confirmar la dirección del comercio, aumentando la probabilidad de éxito.

Control de riesgo integrado: El sistema comprueba los diferenciales, el tamaño de las velas y filtra las operaciones durante los periodos de alta volatilidad (como durante la publicación de noticias importantes) mediante una lógica interna.

Filtro temporal flexible: Permite personalizar el horario de funcionamiento del EA, evitando sesiones nocturnas sin liquidez o eventos noticiosos peligrosos.

El asesor utiliza pura lógica de precios (Price Action), sin recurrir a indicadores estándar:

Lógica de Pulsos (Segundos): Compara el precio actual con el precio al inicio del segundo para determinar el impulso (Lógica DPrice). Filtro de colas de velas: Analice el tamaño de las sombras superior e inferior (colas) para confirmar la fuerza del movimiento. Filtro de Tendencia: Analiza la dirección de la vela en el gráfico para asegurar que la operación está en línea con la tendencia global.

Requisitos y configuración

Símbolo de negociación: Recomendado XAUUSD (Oro).

Marco temporal: Cualquiera (recomendado para monitorización, la lógica interna funciona basada en ticks y tendencia H1).

Depósito mínimo: 300 USD (500 USD recomendado para trabajar cómodamente).

Tipo de cuenta: ECN o Raw Spread con bajo deslizamiento y rápida ejecución.

Nota importante (Reglas del mercado MQL5):

Cada broker tiene sus propias condiciones de trading (spread, slippage, niveles de stop, tipo de ejecución). Los ajustes del Asesor Experto son individuales y requieren optimización en el probador de estrategias específicamente para sus cotizaciones. No hay ajustes universales. Es obligatorio probar en una cuenta demo.