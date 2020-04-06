Astra MT5
- エキスパート
- Natalyia Nikitina
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 5
Astra MT5 — 市場パターンに基づく自動売買システム
Astra MT5 は MetaTrader 5 用のエキスパートアドバイザーで、急激な値動き後の価格反発など、主要な市場パターンを活用します。システムは完全に自動化されており、トレーダーによる継続的な監視は不要です。
注意！購入後すぐにご連絡ください。設定手順をお送りします！
Astra MT5 の特徴
- 分析アルゴリズム： 価格パターンと市場構造を活用。
- 適応性： 様々な市場環境やボラティリティに対応。
- 最新の注文執行タイプ： IOC、FOK、Return、BOC に対応。
- リスク管理： 資金保護メカニズムと適応型ストップロスを搭載。
- 簡単な操作： 推奨パラメータがすでに組み込まれています。
使用方法
まず NZDCAD のチャートにアドバイザーを設置してください。起動後、他の通貨ペアは自動的に接続されます。システムは完全に自律的で、最小限の操作しか必要ありません。
開始に必要な条件
- 通貨ペア： NZDCAD, AUDCAD
- 初期起動： NZDCAD での使用を推奨
- その他の通貨： 自動的に有効化
- 口座タイプ： SVG / ECN
- レバレッジ： 1:500
- 最低入金額： $1000 以上（アルゴリズムの正常動作に推奨）
- タイムフレーム： M15
- VPS： 安定稼働のため推奨
- 推奨ブローカー： Deriv
免責事項： 金融市場での取引にはリスクが伴います。損失を許容できる資金のみを使用してください。著者は損失に対して責任を負いません。すべての例やテスト結果はデモ目的であり、将来の成果を保証するものではありません。
すべての製品は MQL5 公式サイトでのみ入手可能です：販売者プロフィール。
サポート:
インストールや設定に関する質問は、MQL5 のプライベートメッセージまたはメールでご連絡ください：📧 mila88899sup99@yandex.ru