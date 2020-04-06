Astra MT5 — 市場パターンに基づく自動売買システム

Astra MT5 は MetaTrader 5 用のエキスパートアドバイザーで、急激な値動き後の価格反発など、主要な市場パターンを活用します。システムは完全に自動化されており、トレーダーによる継続的な監視は不要です。

注意！購入後すぐにご連絡ください。設定手順をお送りします！

Astra MT5 の特徴

分析アルゴリズム： 価格パターンと市場構造を活用。

価格パターンと市場構造を活用。 適応性： 様々な市場環境やボラティリティに対応。

様々な市場環境やボラティリティに対応。 最新の注文執行タイプ： IOC、FOK、Return、BOC に対応。

IOC、FOK、Return、BOC に対応。 リスク管理： 資金保護メカニズムと適応型ストップロスを搭載。

資金保護メカニズムと適応型ストップロスを搭載。 簡単な操作： 推奨パラメータがすでに組み込まれています。

使用方法

まず NZDCAD のチャートにアドバイザーを設置してください。起動後、他の通貨ペアは自動的に接続されます。システムは完全に自律的で、最小限の操作しか必要ありません。

開始に必要な条件

通貨ペア： NZDCAD, AUDCAD

NZDCAD, AUDCAD 初期起動： NZDCAD での使用を推奨

NZDCAD での使用を推奨 その他の通貨： 自動的に有効化

自動的に有効化 口座タイプ： SVG / ECN

SVG / ECN レバレッジ： 1:500

1:500 最低入金額： $1000 以上（アルゴリズムの正常動作に推奨）

$1000 以上（アルゴリズムの正常動作に推奨） タイムフレーム： M15

M15 VPS： 安定稼働のため推奨

安定稼働のため推奨 推奨ブローカー： Deriv

免責事項： 金融市場での取引にはリスクが伴います。損失を許容できる資金のみを使用してください。著者は損失に対して責任を負いません。すべての例やテスト結果はデモ目的であり、将来の成果を保証するものではありません。

すべての製品は MQL5 公式サイトでのみ入手可能です：販売者プロフィール。