XAUUD Oro Scalper AI
Sistema Profesional de Trading Automatizado para XAUUSD (Oro)
XAUUD Gold Scalper AI es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado específicamente para operar con Oro (XAUUSD) en 1 minuto. Combina Smart Money Concepts (SMC), control de riesgo avanzado y lógica de trailing stop inteligente para ofrecer una operativa estable y controlada en mercados de rápida evolución.
Este EA se centra en la precisión de las entradas, la validación estricta y la protección del capital, por lo que es adecuado tanto para cuentas pequeñas como grandes.
Principales ventajas
-
Optimizado exclusivamente para el Oro (XAUUSD)
-
Diseñado para scalping M1 con filtrado inteligente
-
Estricta gestión del riesgo y sistema de validación
-
Trailing stop multimodo avanzado
-
Protección diaria de pérdidas y beneficios integrada
-
Totalmente automatizado, sin intervención manual
-
Ejecución estable con validación de volumen, margen y stop
-
Cuadro de mandos profesional
Lógica básica de negociación
Este Asesor Experto utiliza Smart Money Concepts (SMC) para identificar zonas de negociación de alta probabilidad:
-
Bloques de órdenes (OB) - zonas de precios institucionales
-
Fair Value Gaps (FVG) - detección de desequilibrios
-
Break of Structure (BOS) - confirmación de tendencia
Las operaciones sólo se ejecutan cuando se alinean múltiples condiciones y se superan con éxito todas las comprobaciones de riesgo, volumen y margen.
Gestión avanzada del riesgo
-
Cálculo de lotes basado en el riesgo (% del saldo)
-
Control de operaciones máximas por día
-
Límite máximo de operaciones simultáneas
-
Protección contra caídas del capital
-
Límite de pérdidas diarias
-
Objetivo de beneficios diario
-
Bloqueo automático de operaciones cuando se alcanzan los límites
Todas las operaciones se validan:
-
Niveles de stop del broker y niveles de congelación
-
Disponibilidad de margen
-
Límites de volumen por símbolo (evita errores de "Límite de volumen alcanzado")
Sistema Trailing Stop (5 modos)
Puede elegir uno de los siguientes métodos de trailing:
-
Trailing de pips fijos
-
Trailing dinámico basado en ATR
-
Protección de punto de equilibrio
-
Tope de candelabro
-
Parabolic-Style Trailing
El EA ajusta automáticamente los stops en función de la volatilidad y las condiciones del mercado.
Filtros de tiempo y seguridad
-
Filtro de sesión de negociación personalizado (hora de inicio/fin)
-
Protección de cierre del viernes
-
Opción de evitar la hora de las noticias
-
Intervalo de tiempo mínimo entre operaciones
Cuadro de mandos profesional
El panel de control integrado muestra:
-
Saldo y capital
-
Porcentaje de reducción
-
Diferencial y ATR
-
Estado de la volatilidad
-
Ganancias diarias y recuento de operaciones
-
Próximo tamaño de lote calculado
-
Estado de las operaciones y última señal
Todo es visible en tiempo real directamente en el gráfico.
Parámetros de entrada (simplificado)
Parámetros del Gold Scalper
-
RiskPercent - Riesgo por operación (%)
-
MaxLotSize / MinLotSize
-
MaxTradesPerDay
-
MinTradeGap
-
Opciones de Martingala (opcional)
Configuración de Trailing Stop
-
Modo de arrastre
-
Inicio del Trail
-
Multiplicador ATR
-
Activación del punto de equilibrio
Estrategia SMC
-
Activar / desactivar Bloques de órdenes
-
Activar / desactivar FVG
-
Activar / desactivar BOS
-
Filtros Lookback y de tamaño mínimo
Protección de Riesgo
-
Stop Loss y Take Profit
-
Límite de pérdida diario
-
Objetivo de beneficio diario
-
Protección contra reducción máxima
-
Operaciones simultáneas máximas
Ajustes visuales
-
Colores del panel
-
Posición del panel
-
Mostrar / ocultar panel
Condiciones de negociación recomendadas
-
Símbolo: XAUUSD / ORO
-
Marco temporal: M1
-
Tipo de cuenta: ECN / Preferible spread bajo
-
VPS recomendado para un mejor rendimiento
Aviso Importante
Operar conlleva riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Pruebe siempre en una cuenta demo antes de utilizarla en una cuenta real.
Contacto y soporte
Para actualizaciones oficiales, soporte y discusiones de la comunidad:
-
