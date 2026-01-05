XAUUD Oro Scalper AI

Sistema Profesional de Trading Automatizado para XAUUSD (Oro)

XAUUD Gold Scalper AI es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado específicamente para operar con Oro (XAUUSD) en 1 minuto. Combina Smart Money Concepts (SMC), control de riesgo avanzado y lógica de trailing stop inteligente para ofrecer una operativa estable y controlada en mercados de rápida evolución.

Este EA se centra en la precisión de las entradas, la validación estricta y la protección del capital, por lo que es adecuado tanto para cuentas pequeñas como grandes.

Principales ventajas

Optimizado exclusivamente para el Oro (XAUUSD)

Diseñado para scalping M1 con filtrado inteligente

Estricta gestión del riesgo y sistema de validación

Trailing stop multimodo avanzado

Protección diaria de pérdidas y beneficios integrada

Totalmente automatizado, sin intervención manual

Ejecución estable con validación de volumen, margen y stop

Cuadro de mandos profesional

Lógica básica de negociación

Este Asesor Experto utiliza Smart Money Concepts (SMC) para identificar zonas de negociación de alta probabilidad:

Bloques de órdenes (OB) - zonas de precios institucionales

Fair Value Gaps (FVG) - detección de desequilibrios

Break of Structure (BOS) - confirmación de tendencia

Las operaciones sólo se ejecutan cuando se alinean múltiples condiciones y se superan con éxito todas las comprobaciones de riesgo, volumen y margen.

Gestión avanzada del riesgo

Cálculo de lotes basado en el riesgo (% del saldo)

Control de operaciones máximas por día

Límite máximo de operaciones simultáneas

Protección contra caídas del capital

Límite de pérdidas diarias

Objetivo de beneficios diario

Bloqueo automático de operaciones cuando se alcanzan los límites

Todas las operaciones se validan:

Niveles de stop del broker y niveles de congelación

Disponibilidad de margen

Límites de volumen por símbolo (evita errores de "Límite de volumen alcanzado")

Sistema Trailing Stop (5 modos)

Puede elegir uno de los siguientes métodos de trailing:

Trailing de pips fijos Trailing dinámico basado en ATR Protección de punto de equilibrio Tope de candelabro Parabolic-Style Trailing

El EA ajusta automáticamente los stops en función de la volatilidad y las condiciones del mercado.

Filtros de tiempo y seguridad

Filtro de sesión de negociación personalizado (hora de inicio/fin)

Protección de cierre del viernes

Opción de evitar la hora de las noticias

Intervalo de tiempo mínimo entre operaciones

Cuadro de mandos profesional

El panel de control integrado muestra:

Saldo y capital

Porcentaje de reducción

Diferencial y ATR

Estado de la volatilidad

Ganancias diarias y recuento de operaciones

Próximo tamaño de lote calculado

Estado de las operaciones y última señal

Todo es visible en tiempo real directamente en el gráfico.

Parámetros de entrada (simplificado)

Parámetros del Gold Scalper

RiskPercent - Riesgo por operación (%)

MaxLotSize / MinLotSize

MaxTradesPerDay

MinTradeGap

Opciones de Martingala (opcional)

Configuración de Trailing Stop

Modo de arrastre

Inicio del Trail

Multiplicador ATR

Activación del punto de equilibrio

Estrategia SMC

Activar / desactivar Bloques de órdenes

Activar / desactivar FVG

Activar / desactivar BOS

Filtros Lookback y de tamaño mínimo

Protección de Riesgo

Stop Loss y Take Profit

Límite de pérdida diario

Objetivo de beneficio diario

Protección contra reducción máxima

Operaciones simultáneas máximas

Ajustes visuales

Colores del panel

Posición del panel

Mostrar / ocultar panel

Condiciones de negociación recomendadas

Símbolo: XAUUSD / ORO

Marco temporal: M1

Tipo de cuenta: ECN / Preferible spread bajo

VPS recomendado para un mejor rendimiento

Aviso Importante

Operar conlleva riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Pruebe siempre en una cuenta demo antes de utilizarla en una cuenta real.

Contacto y soporte

Para actualizaciones oficiales, soporte y discusiones de la comunidad:

Perfil del autor: https://www.mql5.com/en/users/utazimamiltary

Comunidad oficial de WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/LmPKwbH1Mk2Gy5HumFvE4h

