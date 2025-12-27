La Cuenta Corriente - Ratio del PIB muestra la balanza comercial neta (la diferencia entre los bienes y servicios exportados e importados), el ingreso neto de inversiones extranjeras y los pagos de transferencia netos como tanto por ciento del PIB mexicano. Esta relación muestra la fortaleza o debilidad de la economía nacional.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Cuenta Corriente de México - Producto Interior Bruto (PIB) (Mexico Current Account - Gross Domestic Product (GDP) Ratio)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).