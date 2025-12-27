El Índice de Actividad Económica m/m muestra el desarrollo del sector real de la economía mexicana en el mes reportado, en comparación con el mes anterior. El índice se calcula usando el marco conceptual, los criterios metodológicos, la clasificación de actividades económicas y las fuentes de información usadas en los cálculos anuales y trimestrales del PIB. Por este motivo, el índice se considera una estimación temprana del PIB de México. Un valor por encima de lo esperado se considera positivo para las cotizaciones del peso mexicano.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Actividad Económica de México m/m (Mexico Economic Activity m/m)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).