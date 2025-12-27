La Balanza Comercial es un indicador económico que muestra la diferencia entre todos los bienes exportados e importados en relación con los bienes y servicios dentro de México en el periodo de tiempo seleccionado. Un valor positivo del balance indica un superávit comercial, mientras que uno negativo, indica un déficit comercial. Los valores más altos de lo esperado pueden influir positivamente en las cotizaciones del peso mexicano.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Balanza Comercial de México (Mexico Trade Balance)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).