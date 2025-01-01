Las Actas de la Reunión del Comité de Política Monetaria del Banco de México se publican ocho veces al año, dos semanas después de la reunión de la Junta de Política Monetaria. Estas ofrecen las explicaciones de los miembros del consejo en cuanto a la decisión de política monetaria. Las actas también contienen información sobre las condiciones económicas que influyen en la decisión y en los cambios esperados de la política monetaria a corto plazo. Los Actas pueden influir a corto plazo en el euro, dependiendo de su contenido.