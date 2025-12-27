La Producción Industrial de México no ajustada a variaciones estacionales a/a muestra el cambio porcentual en el volumen de producción en México en el mes reportado, en comparación con el mismo mes del año anterior. El cálculo del indicador incluye variables relacionadas con la industria minera y la producción, así como la transmisión y la distribución de electricidad, agua y gas al usuario final, además de los volúmenes de construcción y los volúmenes de producción de la industria de transformación. El indicador no se ajusta de manera estacional. El crecimiento del indicador puede considerarse positivo para las cotizaciones del peso mexicano.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Producción Industrial de México no ajustada a variaciones estacionales a/a (Mexico Industrial Production n.s.a. y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).