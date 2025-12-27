La Tasa de Desempleo de México muestra el porcentaje de trabajadores desempleados en relación con la fuerza de trabajo civil total. El indicador se calcula usando como base información ajustada de manera estacional. Una caída en la tasa de desempleo indica un aumento en el poder adquisitivo de la población, lo cual puede estimular la economía nacional, influyendo positivamente en las cotizaciones del peso mexicano.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Tasa de Desempleo de México (Mexico Unemployment Rate)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).