El IPC de México de Primera Mitad de Mes m/m muestra el cambio medio en los precios de la cesta de bienes de consumo y servicios en el periodo reportado, en comparación con el periodo de referencia (primera mitad de julio de 2018) Esta cesta es representativa de los hogares mexicanos y muestra el consumo total en México. El crecimiento del índice puede considerarse positivo para las cotizaciones del peso mexicano.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "IPC de México de Primera Mitad de Mes m/m (Mexico First Half-Month CPI m/m)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).