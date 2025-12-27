El Gasto Privado de México no ajustado a variaciones estacionales a/a muestra los cambios en el gasto de los hogares mexicanos en bienes de consumo y servicios en el mes dado, en comparación con el mismo mes del año anterior. Estas cifras no son ajustadas estacionalmente. El gasto privado está estrechamente vinculado a la demanda nacional agregada y, por lo tanto, los valores más altos a lo esperado pueden influir positivamente en las cotizaciones del peso mexicano.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Gasto Privado de México no ajustado a variaciones estacionales a/a (Mexico Private Spending n.s.a. y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).