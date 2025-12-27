El indicador de Producción Industrial m/m muestra el cambio porcentual en los volúmenes de producción en México en el mes reportado, en comparación con el mes anterior. El cálculo del indicador incluye variables relacionadas con la industria minera y la producción, así como la transmisión y la distribución de electricidad, agua y gas al usuario final, además de los volúmenes de construcción y los volúmenes de producción de la industria de transformación. El crecimiento del indicador puede considerarse positivo para las cotizaciones del peso mexicano.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Producción Industrial de México m/m (Mexico Industrial Production m/m)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).