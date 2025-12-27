Las Ventas Minoristas de México no ajustadas a variaciones estacionales a/a muestran el cambio porcentual en las ventas en el sector minorista mexicano en el mes dado, en comparación con el mismo mes del año anterior. El cálculo del indicador incluye las ventas de alimentos, textiles y prendas de vestir, los suministros médicos, los suministros de oficina, los artículos personales, los artículos para el hogar, los productos para computadoras, los muebles, los automóviles y las piezas de repuesto, así como las ventas minoristas en línea. El indicador año a año ofrece datos no adapatados estacionalmente. Las ventas minoristas pueden influir positivamente en las cotizaciones del peso.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Ventas Minoristas de México no ajustadas a variaciones estacionales a/a (Mexico Retail Sales n.s.a. y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).