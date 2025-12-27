Calendario económico
Producción Industrial de China a/a (China Industrial Production y/y)
|Media
|4.8%
|5.6%
|
4.9%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
La producción industrial de China a/a refleja la tasa de crecimiento del valor añadido de los productos industriales manufacturados en el mes dado en comparación con el mismo mes del año anterior. El indicador también se conoce como la tasa de crecimiento de la producción.
Los siguientes componentes se utilizan para evaluar la producción industrial:
- la proporción de ventas (proporción entre productos vendidos y manufacturados);
- los costes de los suministros de exportación (este componente se refiere a las exportaciones);
- la producción diaria;
- la tasa de crecimiento de la producción anual.
El cálculo se basa en los datos recibidos de empresas con una facturación anual de al menos 20 millones de yuanes. Las empresas se dividen por regiones geográficas y sectores industriales. Los tres sectores principales de la industria china incluyen la minería, la manufactura y la energía.
El indicador se utiliza para evaluar el estado actual de la producción y las perspectivas a corto plazo, así como para analizar la escala de la expansión económica. La producción sigue constituyendo la mayor parte de las exportaciones chinas, por lo tanto, el indicador es utilizado por el gobierno chino en el desarrollo y el ajuste de la política económica nacional.
El crecimiento de la producción industrial indica un aumento en el nivel de actividad de la economía y afecta al PIB de forma positiva. Por lo tanto, el crecimiento del valor puede verse como positivo para las cotizaciones del yuan.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Producción Industrial de China a/a (China Industrial Production y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
