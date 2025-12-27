Las Ventas Minoristas de China a/a muestran los cambios en el valor de los bienes vendidos al por menor durante el mes dado en comparación con el mismo mes del año anterior.

Las ventas minoristas generales cubren todos los sectores de la economía nacional y la transferencia de bienes entre tiendas minoristas y consumidores. El cálculo de las ventas minoristas incluye:

los productos diarios vendidos a residentes rurales y urbanos, así como los materiales de construcción y decorativos;

las máquinas de oficina y estacionarias, los alimentos y el combustible, (no para reventa);

los bienes de consumo vendidos a los extranjeros y los residentes de Taiwán, Macao y Hong Kong durante su estadía en la China continental;

los medicamentos y equipos médicos (tanto chinos como extranjeros) comprados por residentes chinos;

los libros, medios impresos, sellos coleccionables, cuadernos y otros artículos de papelería vendidos por imprentas;

los bienes de consumo revendidos en tiendas de segunda mano;

los bienes vendidos por los agricultores a áreas no agrícolas y otros grupos sociales.

El cálculo no incluye las materias primas, el combustible y el equipo vendido a las empresas para el ciclo de producción, los bienes comprados para reventa, los sellos vendidos en oficinas postales y los productos agrícolas vendidos a los agricultores. Además, el cálculo no incluye las ventas en línea de productos y servicios virtuales.

El indicador se basa en los datos de una encuesta realizada a grandes empresas con un ingreso anual de no menos de 20 millones de yuanes y de sus sucursales.

La información sobre las ventas minoristas permite valorar la intensidad del flujo del comercio nacional y los gastos de consumo. El crecimiento de las ventas minoristas puede verse como positivo para el yuan.

