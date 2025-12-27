Las Estadísticas de Nuevos Préstamos del Banco Popular de China (PBC) son recogidas y publicadas mensualmente por el regulador chino. Caracteriza el número total de nuevos préstamos en yuanes emitidos por los bancos chinos a individuos y empresas durante un periodo determinado.

El volumen de préstamos está estrechamente relacionado con la actividad del consumidor nacional, por lo que el indicador de Nuevos Préstamos es monitoreado de cerca por analistas y economistas. En general, el crecimiento del número de nuevos préstamos es favorable para la economía nacional, ya que aumenta el consumo privado (con préstamos emitidos a individuos) y el desarrollo empresarial (préstamos comerciales).

El crecimiento en la cantidad de préstamos aumenta la cantidad de dinero en circulación y estimula el desarrollo económico. Por lo tanto, el crecimiento del índice a menudo se considera positivo para el yuan.

